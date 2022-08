Logiciel écrit en PHP sur une base de données MySQL, WordPress est l’un des meilleurs outils de création de sites et de blogs. Il s’agit d’un système de gestion de contenu ou Content Management System (CMS) gratuit et open-source, le plus populaire de tous ! D’après une étude menée en 2022, près de +40% des sites web ont été créés avec WordPress. Cette popularité provient en grande partie de la légèreté et de la puissance de ce script. Il assure une facilité de prise en main ainsi qu’une interface simple et moderne.

Si vous aussi, vous avez l’intention de créer votre site internet ou votre blog sur WordPress, vous aurez besoin d’un hébergement pour installer ce CMS. Si tout le monde peut créer et gérer une plateforme WordPress, l’hébergement du site incombe à des professionnels pour que tout se passe sans encombre. Vous trouverez ci-dessous les paramètres à tenir en compte pour bien choisir votre hébergeur WordPress.

Optez pour un hébergeur spécialisé WordPress

L’hébergement WordPress consiste à héberger votre site sur un serveur physique entièrement configuré pour les sites web WordPress. Le serveur peut être dédié ou mutualisé avec d’autres plateformes. En tout cas, il est conseillé de choisir un hébergeur web spécialisé WordPress pour bénéficier de prestations de qualité. Il faut aussi faire la différence entre un simple installateur WordPress et un véritable expert de l’hébergement WordPress infogéré ou managé.

L’ultime objectif est d’obtenir une solution simple, sécurisée, rapide et performante. Pour ce faire, il vaut mieux investir dans une offre sûre et complète qui vous assure de profiter de tous les avantages de WP. Au vu du succès de ce CMS, les offres pullulent sur la toile. Comme vous vous en doutez, elles ne se valent pas. À la base, tous les hébergeurs web ont pour mission de fournir une infrastructure pour héberger un ou plusieurs sites internet. Mais nous vous conseillons de choisir un fournisseur spécialisé WordPress pour les raisons qui suivent :

Pour gagner du temps

Avec un hébergeur spécialisé WordPress, la création, la gestion et l’optimisation des performances sont simplifiées parce qu’il ne travaille qu’avec des solutions WordPress. De leur côté, les hébergeurs généralistes ne sont pas en mesure de mettre en place les solutions en question de façon automatique. Ils prennent donc plus de temps à le faire et vous devez posséder les connaissances techniques de base pour optimiser les performances et la gestion de votre site WP.

Un spécialiste de l’hébergement WordPress peut vous fournir des outils ainsi que des procédures simples et rapides. Pour suite, vous pouvez vous focaliser sur le contenu et vaquer à vos occupations habituelles. Son expertise est garante de la pérennité de votre site web ou de votre blog WordPress. Optez pour un fournisseur d’hébergement web WordPress qui vous assure la rapidité et la facilité de mise en œuvre afin d’économiser encore plus de temps.

Pour créer un site WP facilement

Créer et mettre en ligne un site vitrine, un site One Page, un site e-commerce ou un blog WordPress implique diverses manipulations si vous confiez la tâche à un hébergeur généraliste. Vous devez donc maîtriser les manipulations en question. Chez un hébergeur spécialiste, vous n’avez pas besoin d’avoir des connaissances poussées en la matière. Il n’est pas non plus nécessaire de créer une base de données ou des accès FTP. Tout est bien plus simple !

Pour bénéficier d’une grande efficacité

Un fournisseur WP héberge uniquement des sites WordPress. Par conséquent, ses offres sont toutes conçues pour répondre aux besoins des plateformes WP. Il vous offre l’opportunité de profiter de tous les bénéfices et des meilleures performances du CMS. Il propose notamment des serveurs privés virtuels (VPS) sur Cloud pour renforcer la sécurité de votre site web.

Les serveurs d’un hébergeur garantissent nativement une rapidité d’affichage de vos pages web. C’est d’une importance capitale pour optimiser l’expérience utilisateur (UX). Si vous vous tournez vers un hébergeur généraliste, vous devrez trouver vous-même les meilleures solutions pour sécuriser votre installation WP et pour en assurer le bon fonctionnement. Avec un spécialiste de l’hébergement WP, vous aurez un site web WordPress clés en main.

Pour avoir un espace de développement web

Afin de favoriser l’évolution de votre site WordPress, il convient de créer un espace de développement via le clonage. Un hébergement spécialisé a le pouvoir de récupérer toutes les informations d’une installation, puis générer rapidement le site de dev. De son côté, un hébergement classique vous oblige à effectuer plus de manipulations techniques si vous souhaitez obtenir un résultat identique.

Pour mieux gérer les sauvegardes

Chez les hébergeurs généralistes, l’ensemble de l’espace FTP et les bases de données sont stockés dans une solution de sauvegarde complète. Or, les hébergeurs spécialisés WP peuvent fournir à la demande un espace de sauvegarde indépendant pour chaque site créé. Ensuite, le système reconnaît automatiquement à quelle plateforme correspond chaque sauvegarde. Grâce à l’interface de gestion, vous pouvez même remettre en place une sauvegarde en deux temps trois mouvements.

Les performances de l’hébergement WordPress

Vous savez maintenant qu’il est recommandé de choisir un hébergement spécialisé WordPress. Mais pour bénéficier de tous les avantages que nous avons énumérés ci-dessus, il convient de tenir compte d’autres critères. Avant tout, renseignez-vous sur les performances générales du prestataire ainsi que celles des sites WordPress qu’il a créés. Voici la configuration minimale d’un site internet WordPress performant :

Support PHP version 7.4

Support MySQL version 5.6

Prise en charge du HTTPS

L’idéal est de trouver un spécialiste de l’hébergement WordPress capable de fournir une configuration supérieure à celle-ci. L’hébergement doit être totalement optimisé pour WP avec une architecture fiable, un support d’HTTP/2 et HTTP/3. Il est également important d’avoir à disposition un panel de gestion personnalisé hPanel ainsi que tous les supports nécessaires pour LetsEncrypt SSL, Cloudflare et G-Suite. Aucune limite de bande passante ne devrait être fixée pour que les visiteurs du site puissent naviguer agréablement et sans interruption même en cas de trafic élevé.

La rapidité du serveur

Ce critère est particulièrement essentiel puisqu’il impacte, non seulement sur l’UX, mais aussi sur le référencement naturel du site ou du blog. Pour cause, les moteurs de recherche comme Google considèrent aujourd’hui la vitesse de chargement des pages web comme un atout pour le site. Et comme nous le savons tous, les internautes ne restent pas longtemps sur les plateformes lentes. D’où l’importance de collaborer avec un hébergeur WP qui propose des solutions efficaces d’optimisation de la rapidité du serveur.

Parmi les solutions à privilégier pour réduire le temps de chargement de vos pages, nous pouvons citer le stockage sur SSD et les CDN (Content Delivery Network). Les CDN sont surtout nécessaires pour augmenter la vitesse de chargement des pages contenant des fichiers médias. En outre, c’est mieux si les centres de données se trouvent à proximité de la cible. Les meilleurs hébergeurs WP proposent aussi des plugins permettant d’améliorer la vitesse des sites.

La protection et la sécurité des sites hébergés

La popularité du CMS WordPress fait qu’il est devenu la cible principale des cyber pirates. La bonne nouvelle est que le piratage informatique n’est pas une fatalité. Pour ce faire, il faut choisir un hébergeur capable de garantir une protection optimale de votre site web contre les attaques malveillantes en ligne. Ses offres doivent inclure des services visant à protéger votre plateforme des pirates informatiques. Ce peut être l’installation du certificat SSL, la connexion SSH cryptée sécurisée, la protection DDos, les mises à jour WP, etc.

Les sauvegardes automatiques régulières

Les sauvegardes automatiques sont indispensables pour permettre la récupération de vos fichiers en cas d’accident ou de panne des serveurs. En d’autres termes, choisissez un hébergeur WordPress qui propose un serveur de sauvegarde. De cette manière, votre site peut vite fonctionner de nouveau pour maintenir votre trafic au beau fixe. Optez pour un expert en hébergement WordPress qui assure des sauvegardes automatiques quotidiennes pour être sûr que vos visiteurs aient toujours accès à votre site web quoi qu’il arrive.

La facilité d’utilisation

Beaucoup de gens ont besoin d’accompagnement dans chaque étape de la création de leur site web. À l’heure actuelle, même le choix du domaine d’activité doit être stratégique et bien réfléchi. De même, la gestion des bases de données et les certifications SSL requièrent des compétences techniques bien spécifiques. Une entreprise ou un expert de l’hébergement WordPress peut proposer des offres d’installation complètes pour vous faciliter la tâche.

Vous pouvez notamment choisir une formule qui inclut la définition de votre nom de domaine, l’installation du script WordPress, l’optimisation et la sécurisation du CMS ainsi que la fourniture d’une librairie de thèmes personnalisables à souhait. Par ailleurs, vérifiez bien les configurations proposées par l’hébergeur WP.

Un hébergement WordPress avec maintenance

Nous vous conseillons vivement de choisir un hébergeur WP qui prend en charge la maintenance et la sécurité de votre site ou blog WordPress. Vous aurez ainsi l’esprit tranquille, car des professionnels pourront vous aider en cas de besoin. Avant d’engager un hébergement WordPress en particulier, assurez-vous que le fournisseur dispose d’une équipe d’assistance performante et réactive. Il est crucial d’avoir des interlocuteurs qui maîtrisent parfaitement WordPress et ses évolutions.