Shopify offre une large gamme d’options et de fonctionnalités pour vous permettre d’être prêt à l’emploi.

Par contre, une agence peut vous orienter dans la bonne direction pour des améliorations plus profondes, de meilleures analyses, des personnalisations uniques qui répondent aux besoins de vos clients et l’option de services de commercialisation supplémentaires.

La bonne agence Shopify doit fonctionner comme si elle faisait partie de votre équipe, investir dans le succès et dans la croissance de votre magasin. Cela signifie comprendre vos objectifs immédiats et à long terme, votre public cible et d’autres moyens innovants d’augmenter le retour sur investissement. C’est pourquoi nous vous conseillons de confier vos différents projets liés à vos business en ligne à la meilleure agence Shopify. Tamara Agency est fière de créer des sites Web de commerce électronique sur Shopify et Shopify Plus pour les marques entreprenantes . Tout ceci également dans le but de vous offrir (clients) le plus de valeur possible.

Qu’est-ce qu’une agence Shopify ?

Shopify est une excellente plateforme de commerce électronique permettant aux entreprises de toute taille de créer une boutique en ligne et de commencer à vendre des produits ou des services. Cependant, la création et la gestion d’une boutique peuvent être difficiles, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec le codage ou la conception Web. Une agence Shopify peut vous aider à configurer et à gérer votre boutique, ainsi qu’à créer un site Web réactif et convivial qui vous aidera à vendre plus de produits ou de services.

Une agence Shopify à l’instar de Tamara Agency est une société légale spécialisée dans la création des boutiques sur la plateforme Shopify . Elle a pour but d’aider des entrepreneurs et particuliers qui ne connaissent rien du code ou bien qui font preuve d’indisponibilité de donner vie à leur projet en les offrant des services de qualité et sur mesure .

Qui est Tamara Agency ?

Située au cœur de Paris, Tamara est une agence Shopify spécialisée dans la création de boutiques Shopify performantes. Que vous lanciez une nouvelle entreprise ou que vous cherchiez à remanier votre boutique Shopify actuelle, Tamara Agency par le biais de ses experts peut vous aider à créer une boutique Shopify à la fois conviviale et visuellement attrayante.

Quels sont les services de Tamara Agency ?

Tamara Agency est votre partenaire idéal si vous voulez enfin donner vie à votre projet en ligne. Il a tout ce qui faut pour faire passer votre business en ligne à un niveau supérieur. Que vous soyez un indépendant, une startup ou une grande entreprise, notre équipe d’experts Shopify certifiés a l’expertise adéquate pour vous accompagner avec soin et attention dans l’optimisation de votre offre sur internet, afin qu’elle soit prête à passer à l’action et à générer des ventes au sein du marché digital français comme international. Voici les différents services qu’offre Tamara Agency.

Création de boutique Shopify

Shopify est l’une des meilleures plateformes de commerce électronique sur le marché aujourd’hui, surtout si vous dirigez une grande entreprise. Il est conçu pour aider les gens à créer leur propre boutique en ligne de manière évolutive avec des centaines de fonctionnalités intégrées et des tonnes d’applications.

Vous pouvez vendre des produits directement sur votre site Web et sur plusieurs marchés et médias sociaux. Pour ce fait, les agences de creation et de développement de boutiques Shopify comme la nôtre met à votre disposition l’expertise nécessaire pour développer une boutique Shopify de qualité premium qui répond aux besoins uniques de votre marque.

Nos experts Shopify sont certifiés , détiennent les connaissances nécessaires pour créer une boutique à la fois conviviale et personnalisable. De plus, nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur Shopify ou votre boutique car votre marque mérite le meilleur avec une création de boutique Shopify .

Pourquoi devriez-vous créer votre boutique sur Shopify ?

La plateforme Shopify est l’idéale pour les grands magasins.

Le puissant éditeur backend de Shopify et son impressionnant système d’inventaire en font l’outil idéal pour gérer – et faire évoluer – les grands magasins.

En optant pour Shopify, vous profitez d’une vente multiplateforme.

Elle vous permet de vendre sur plusieurs canaux, dont Facebook, Instagram, Amazon et eBay.

Détient plusieurs fonctionnalités et flexibilité de conception remarquables.

Shopify vous donne la possibilité de choisir parmi un certain nombre de modèles gratuits et payants, et si vous n’en trouvez pas un correspondant, créez le vôtre à partir de zéro.

Profitez de plus de 3 000 applications disponibles.

Shopify dispose d’une incroyable bibliothèque d’applications et d’extensions tierces pour vous aider à faire passer votre boutique au niveau supérieur.

Shopify prend en charge plus de 100 options de paiement, ainsi que sa propre passerelle, Shopify Paiement.

Un support client complet et disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous aider si jamais vous vous trouvez dans une situation délicate.

Refonte de boutique Shopify

Les sites Web qui sont constamment mis à jour ont tendance à avoir le plus de visiteurs, car la mise en page est actualisée et suscite la curiosité des nouveautés, le site peut se charger plus rapidement, offrant une meilleure expérience et les nouvelles fonctionnalités offrent plus de moyens de réaliser une vente.

Pourquoi faire une refonte de votre boutique /site de e-commerce ?

Une refonte de la boutique Shopify est sans doute un excellent moyen de rafraîchir votre présence en ligne et d’offrir à vos clients une meilleure expérience.

Aujourd’hui, on peut faire la refonte d’un site pour plusieurs raisons :

L’augmentation des ventes avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités,

L’amélioration de la fidélisation des clients,

La création d’un look plus moderne,

Une optimisation SEO pour les moteurs de recherche.

Et si pour toutes ces raisons , vous envisagez une refonte de votre boutique Shopify, Tamara Agency est susceptible de mettre à votre profit son expérience dans le domaine des boutiques Shopify. Car en confiant ce projet d’envergure à notre agence , vous serez certain que votre refonte sera parfaitement exécutée et que vos clients vivront la meilleure expérience possible. Notre agence est certifiée Experts Shopify depuis 2018

Migration de votre boutique vers Shopify

La migration de votre magasin est le processus de déplacement de données telles que les produits, les commandes, les clients, les collections, les images, les fabricants, etc. d’une plateforme de commerce électronique vers Shopify.

Mais le processus de migration n’est pas une mince affaire: migration des pages existantes et fiches produit, transfert des données, comptes client, hébergement, référencement naturel, logistique, ERP et bien d’autres problématiques à aborder de façon optimale, sans perte d’activité. Pour la réalisation de cette opération donc l’échec risquera d’impacter de façon définitive votre business en ligne , Tamara Agency a l’expertise nécessaire pour vous accompagner . Nous allons mobiliser toute notre équipe d’experts Shopify afin que votre processus de migration soit fluide, maîtrisé et optimisé .

Consultant Shopify

De manière générale , un consultant en commerce électronique est un expert tiers que les entreprises peuvent embaucher pour les aider à améliorer leurs boutiques en ligne et leurs performances globales en matière de commerce électronique. Certains consultants en commerce électronique ont un large éventail d’expertises, tandis que d’autres se spécialisent dans une spécialité spécifique.

Pourquoi faire appel à un consultant Shopify ? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devrez peut-être le faire.

Obtenir un point de vue extérieur impartial,

Libérer votre temps pour la croissance de votre cœur de métier ,

Optimiser votre taux de conversion,

Atteindre de nouveaux clients.

Tamara Agency est le partenaire idéal pour concevoir et créer votre boutique Shopify. Nous nous occupons de tout : audit, mis en page de la boutique Shopify, développement de la boutique Shopify à partir d’un thème personnalisé, développement de la stratégie marketing et même de la maintenance de la boutique Shopify. Nos équipes de consultants Shopify et de développeurs Shopify ont aidé des centaines d’entreprises à créer une boutique en ligne rentable. Si vous avez besoin d’aide pour concevoir, développer ou gérer votre boutique Shopify, nos consultants Shopify sont à votre disposition.

Formation Shopify

Vous n’êtes pas un expert du e-commerce et vous avez besoin d’un accompagnement privilégié et personnalisé sur votre projet de boutique en ligne ? Être expert Shopify certifié, c’est pouvoir vous accompagner de la meilleure des façons sur l’administration et la gestion complète de votre boutique Shopify ou Shopify Plus.

Pourquoi devriez-vous faire appel à l’agence Tamara Agency ? L’agence est certifiée Shopify depuis 2018 . Et dans le cadre de notre service dédié à la formation , nous vous offrons des séances de formation sur Shopify et des ateliers de coaching Shopify afin de vous faciliter la gestion de votre boutique en ligne .

Agence shopify internationale

Tamara Agency est une agence Shopify Internationale à service complet, spécialisée dans l’aide aux entreprises pour augmenter leurs revenus en ligne.

En plus de la conception de sites Web, nous fournissons des conseils d’experts sur d’autres domaines du commerce électronique, tels que le marketing, l’exécution des commandes et le service client.

L’agence Tamara a également fait ses preuves en aidant les entreprises à atteindre les marchés internationaux. Lorsque vous vous associez à l’agence Tamara, vous pouvez être sûr que vous travaillez avec une équipe d’experts internationaux qui s’engagent à vous aider à réussir dans votre projet de boutique Shopify.

Stratégie marketing Shopify et e-commerce

Vous venez de construire votre boutique en ligne sur Shopify et votre site est lancé, mais vous ne parvenez pas à obtenir du trafic ? Malgré tous vos efforts, votre boutique e-commerce ne génère pas suffisamment de trafic et n’atteigne pas un taux de conversion satisfaisant pour générer des revenus. En réalité, votre site Shopify est la base, le fondement de votre business en ligne.

Mais avez-vous défini en amont votre stratégie Marketing et travaillez-vous suffisamment sur cette stratégie? Sans un travail puissant et constant sur le Marketing et tout son écosystème, votre boutique aura beau être très professionnelle et design, il se peut qu’elle ne génère aucune vente en ligne . Pour cela , notre agence se met à votre côté pour vous accompagner dans l’élaboration de votre stratégie marketing .

Agence Experte Shopify

Les experts Shopify sont des professionnels qui vivent et respirent Shopify. Ce sont des experts qui peuvent vous aider à configurer votre domaine, concevoir votre site Web, créer, exécuter des campagnes marketing et vous aider à élaborer une bonne stratégie. Parce qu’ils ont des années d’expérience, ils sont en mesure de vous fournir la perspicacité et l’expertise dont vous aurez besoin pour développer votre marque.

Tamara Agency est-elle Shopify Partner ?

Oui, car elle est une Agence Experte Shopify certifiée, spécialisée dans la conception de sites Web sur-mesure qui génèrent des ventes.

Qu’est-ce que Shopify Partner ?

Shopify partner est un groupe diversifié de concepteurs, de développeurs, de spécialistes du marketing et d’affiliés qui utilisent la plate-forme Shopify pour créer des sites Web, des thèmes et des applications de commerce électronique. Ils proposent à ses partenaires trois excellentes façons de développer leur activité et de générer des revenus mensuels continus :

Référer des clients à Shopify.

Créer des thèmes de commerce électronique et les publier dans la boutique de thèmes Shopify.

Créer des applications Shopify et les publier dans l’App Store de Shopify.

