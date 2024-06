Aucun secteur d’activité humaine n’est épargné par la rapide avancée en matière d’Intelligence Artificielle (IA). Cette nouvelle technologie est déjà utilisée pour rendre les salles de casinos ainsi que les sites de jeux d’argent plus sécurisés et fiables. Maintenant, les opérateurs et les fournisseurs de jeux veulent aller encore plus loin en utilisant l’IA pour améliorer l’expérience de jeu ainsi que les profits.

À quoi ressemblerait une machine à sous alimentée par l’IA ?

Les nouveaux casinos en ligne arrivés en 2024 proposent des jeux avec les dernières technologies telles que le « Provably Fair » prouvé équitable. Elle s’appuie sur la blockchain pour éliminer la tricherie et assurer l’équitabilité des jeux. Les joueurs les préfèrent, car ils peuvent miser avec l’assurance qu’ils ont de véritables chances de gagner.

Les machines à sous font partie des jeux de casino qui ont toujours su profiter de l’avancée de la technologie. Avec l’arrivée du Web, on a vu naître les machines à sous en ligne. Celles-ci offraient et continuent d’offrir plus de bonus et de fonctionnalités de jeux que leurs équivalents dans les casinos physiques. Ceci a contribué à les rendre encore plus populaires, ce qui fait le bonheur des joueurs et des opérateurs.

Les technologies mobiles telles que le smartphone ou encore Javascript et HTML5 ont rendu les machines à sous encore plus accessibles. Désormais, on peut profiter de 5 minutes de pause pour lancer quelques tours de machine à sous. On peut également le faire dans les transports en commun, ou même en marchant.

Vu toutes les transformations que ces technologies ont apporté à l’univers de l’eGaming, on peut se demander ce que ce sera avec une révolution comme l’IA. Les slots particulièrement pourraient bénéficier des nouvelles caractéristiques suivantes :

Des jeux personnalisés et adaptés aux préférences de chaque joueur ;

Plus de combinaisons gagnantes et plus lignes de paiements ;

Des slots géants avec plus de rouleaux et de symboles ;

Des systèmes de détection de fraude plus évolués.

Les développeurs de machines à sous peuvent aller encore plus loin en implémentant une IA qui permettrait aux joueurs de générer leurs propres jeux. Il suffirait alors de décrire le jeu en précisant des paramètres tels que :

Le thème ;

Le nombre de rouleaux ;

Le type de symboles ;

L’effet sonore.

Faut-il s’inquiéter de l’arrivée de l’IA dans les jeux de casino ?

Il n’y a pas que les machines à sous qui seront impactées par l’IA puisque les jeux de table sont également sujets au changement. Seulement, les choses sont un peu plus compliquées ici puisque l’issue de tels jeux dépend à un certain degré de la compétence du joueur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est si difficile d’éliminer les tricheries au poker par exemple.

Des caméras alimentées par l’IA permettent déjà de détecter des comportements suspects et d’alerter la police. En France, certaines pharmacies ont réduit les vols sur les étagères de 20 % grâce aux caméras du même type. Les casinos physiques peuvent donc s’en servir pour réduire les tricheries sur les tables de jeu.

En somme, il n’y a pas de raison de s’inquiéter de l’arrivée de l’IA au casino en ligne. Au contraire, il faut s’en féliciter. En plus, tout se fait sous le contrôle étroit des autorités de règlementation. En effet, l’Union Européenne, le G7, le G20 et la banque mondiale surveillent et coordonnent le déploiement des technologies IA à travers le monde. L’objectif est de s’assurer que tout soit fait dans l’intérêt supérieur du citoyen.

Cela dit, il faut compter sur la malveillance de certains acteurs qui tenteront toujours de profiter du laxisme des autorités de surveillance. Plus précisément, certains opérateurs de casino pourraient être tentés de modifier les nouveaux jeux à leur avantage en utilisant l’IA. Pour éviter d’être la victime de tels stratagèmes, il faut toujours jouer sur des sites fiables et reconnus.