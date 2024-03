1Win est une plateforme de paris sportifs et de jeux d’argent très populaire au Mali. Ce site est célèbre dans le monde entier et offre ses services dans le pays depuis 2018.

La plateforme est mondiale, elle a acquis une excellente réputation auprès des associations sportives internationales, ainsi le site est coopéré avec des entreprises telles que la FIBA, l’UEFA, la WTA, l’UFC et bien d’autres.

Sur le site, vous trouverez plus de 45 disciplines sportives, trois types de paris, des centaines de marchés de paris et bien plus encore. Tous les joueurs pourront utiliser une application mobile pratique et multifonctionnelle pour iOS et Android. Les amateurs de jeux de hasard peuvent profiter des machines à sous, des jeux de table, de la roulette et de bien d’autres choses encore dans la section casino.

Site Légal

1 Win est un site officiel qui peut fournir ses services en toute sécurité. Avant de procéder à l’inscription, vérifiez si votre pays figure sur la liste des pays autorisés. 1Win est titulaire d’une licence officielle délivrée par le gouvernement de Curaçao. Le numéro de ce document est 8048/JAZ 2018-040.

Les opérateurs utilisent des protocoles de cryptage SSL modernes pour protéger toutes les données personnelles des joueurs. Même les fraudeurs professionnels ne seront pas en mesure de voler des informations sur les transactions et l’identité des parieurs.

Les paris sportifs

Sur le site 1 Win, vous trouverez un grand nombre de sports différenciés. Vous pouvez parier sur des sports populaires ou moins populaires. Il est possible de placer des paris avant et pendant la diffusion. Choisissez l’option qui vous convient et faites des paris rentables.

Formule 1

Cette catégorie attire un grand nombre d’utilisateurs, ici, vous pouvez trouver des courses intéressantes et la possibilité de regarder le streaming en direct et de suivre l’action réussie pour la piste. Les joueurs regardent souvent des athlètes tels que Max Verstappen, Lewis Hamilton. Actuellement, les événements sportifs les plus populaires dans cette catégorie sont :

Grand Prix de Monaco ;

Grand Prix de Singapour ;

Grand Prix de Grande-Bretagne ;

Grand Prix d’Italie ;

Grand Prix d’Abu Dhabi.

Rendez-vous sur le site officiel 1Win, choisissez des cotes pratiques et élevées, faites des paris rentables.

Snooker

Cette catégorie est la préférée des joueurs. Vous pouvez y appliquer des stratégies précises et vos compétences. Vous pouvez parier sur des joueurs populaires comme Judd Trump, Ronnie O’Sullivan, Mark Allen. Le plus souvent, les joueurs choisissent de parier sur les matchs suivants :

Les Masters ;

L’Open de Chine ;

Championnat du monde de snooker ;

Championnat du Royaume-Uni ;

Championnat international.

Rendez-vous sur le site officiel, trouvez votre sport préféré et pariez dessus.

Application mobile

Tous les utilisateurs de paris 1 Win peuvent installer l’application mobile sur leurs appareils avec les systèmes d’exploitation android ou iOS. Le téléchargement est entièrement gratuit. L’application mobile propose plus de 45 disciplines sportives et plus de 12 000 jeux d’argent.

Les opérateurs utilisent des protocoles de cryptage modernes pour protéger toutes vos données personnelles dans l’application mobile. Vous pourrez passer par un processus de téléchargement simple, après quoi toutes les fonctionnalités de la version de bureau seront à votre disposition.

Avantages de l’application mobile :

L’application mobile ne requiert qu’un système simple. Elle peut être téléchargée sur presque tous les appareils ;

Vous avez la possibilité d’obtenir un bonus spécial. En outre, vous bénéficiez d’un bonus de bienvenue de 500 % ;

Accès à plus de 45 sports, cyber disciplines sportives ;

Un grand nombre de jeux d’argent ;

Des méthodes de paiement pratiques et instantanées ;

un accès à l’assistance 24h/7.

Téléchargez plutôt l’application mobile et placez vos paris et jouez partout où vous êtes disponible. N’oubliez pas non plus que tous les utilisateurs peuvent profiter de la version mobile pratique.

Casino en ligne

Le casino 1Win propose une excellente collection de jeux de hasard. Leur nombre total s’élève à plus de 12 000. Ici, vous pouvez jouer pour de l’argent, mais aussi utiliser le mode démo pour apprendre les règles du jeu.

N’oubliez pas de profiter de l’offre de bienvenue de 500 % sur votre premier dépôt pour la section casino. Vous pouvez également récupérer jusqu’à 30 % des sommes perdues dans les machines à sous.

Les catégories de jeux les plus populaires sont énumérées ci-dessous.

Jeux rapides

Le casino 1Win propose un grand nombre de jeux rapides. Vous y trouverez des jeux de crash populaires comme Aviator. Vous pourrez profiter de la fonction « autoplay » afin de ne rien faire sur le site et d’avoir l’opportunité de gagner.

Les jeux de crash les plus populaires sont les suivants :

Lucky Plane : un tour de ce jeu dure généralement quelques minutes. Votre objectif est de quitter le jeu à temps lorsque le multiplicateur atteint une valeur élevée ;

Aviator : les règles sont les mêmes que pour le jeu précédent ;

Dés il s’agit du jeu le plus ancien au monde. Sur le site de 1Win, vous pouvez ressentir différentes émotions, activer des fonctions et des options qui vous conviennent. Tout ce que vous avez à faire est de lancer des dés virtuels et d’obtenir une combinaison gagnante ;

Mines – Le site Web de 1Win vous propose de jouer à un jeu tendu. Ici, vous devez ouvrir des cellules dans lesquelles il n’y aura pas de bombe. Pour découvrir les autres jeux de crash, rendez-vous sur le site officiel de 1Win.

Jackpot

1Win propose plus de 680 jeux dans cette catégorie. Le jeu vous permet de gagner beaucoup plus d’argent que dans les autres catégories. Vous y trouverez un jackpot progressif qui augmente constamment.

Les jeux suivants sont le plus souvent choisis par les joueurs :

Hot & Spicy ;

Sept ;

Divine Riches Helios ;

Grab the Gold ;

Crown & Diamonds, et d’autres.

Rendez-vous dans cette catégorie pour faire parler de vous.

Conditions requises pour effectuer des paiements sur 1Win

L’été, il est important de remplir un compte personnel ou de retirer de l’argent réel. Vous devez connaître certaines règles. Pour effectuer une transaction, vous devez remplir les conditions suivantes :

Le joueur malien doit être âgé de plus de 18 ans. Ceci est nécessaire pour passer par le processus de connexion à 1Win ;

Vous devez remplir les conditions de dépôt minimum ;

Vous devez fournir vos coordonnées réelles pour effectuer des dépôts ou des retraits ;

Vous ne pouvez avoir qu’un seul compte sur le site du bookmaker ;

Assurez-vous que tous les bonus ont été payés avant de retirer de l’argent ;

Passez par la procédure de vérification pour effectuer votre premier retrait ;

Les transactions de retrait ne doivent pas dépasser votre solde actuel ;

Les bonus ne peuvent pas être retirés ;

Les retraits peuvent être effectués en utilisant les mêmes méthodes que celles utilisées pour effectuer un dépôt ;

Pour retirer de l’argent, le joueur doit être le propriétaire de la méthode bancaire ou du compte spécifié.

Si vous êtes d’accord avec tous les termes et conditions, passez par le processus de connexion à 1Win, allez sur votre compte personnel et approvisionnez vos bonus personnels pour commencer à gagner de l’argent réel.