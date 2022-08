Acheter un pc portable sans système d’exploitation coûte moins cher et permet d’installer l’OS qui correspond aux habitudes des utilisateurs, bien que les procédures soient toujours les mêmes. En vous présentant les plus grands systèmes d’exploitation sur le marché, vous pourrez enfin faire votre choix en toute connaissance de cause.

Choisir Windows pour un ordinateur portable sans système d’exploitation

Avoir un pc portable sur mesure va permettre l'installation de la dernière version de Windows, Windows 11.

Encore plus efficace, cet OS peut donc être acheté indépendamment sur le site, avec en plus, des manuels d’entretien offerts pour un service toujours plus performant. Le principal avantage est que, du fait de sa très grande diffusion et de son monopole, Windows présente beaucoup d’applications et de configurations d’appareils uniquement disponibles sous son Os. Bien que son utilisation bureautique ne soit plus à vanter avec sa célèbre suite Office, sa politique commerciale se veut résolument tournée vers l’utilisation familiale, avec son interface de plus en plus personnalisable et cette mise à l’honneur des loisirs. C’est ainsi que Windows est devenu le nec plus ultra des jeux.

De plus, avec Windows 10S et 11S, vous aurez une version encore plus légère et sécurisée de Windows. Cette vivacité n’a pas besoin d’antivirus puisque c’est Microsoft qui permettra, ou non, l’installation des applications.

Choisir Mac Os

Si vous choisissez d’installer Mac Os sur votre pc, il vaudrait mieux avoir un ordinateur de la marque Apple. Vous retrouverez ainsi toute la qualité Mac, de sa simplicité d’utilisation à sa performance matérielle. On ne plaisante pas avec la sécurité chez Mac, et les produits d’Apple sont réputés pour éviter les logiciels malveillants et les disfonctionnements qui en découlent.

Bien que cela soit fortement déconseillé, il existe quand même une procédure pour installer Mac Os sur n’importe quel pc suffisamment puissant, mais cela demande une connaissance assez pointue en la matière. Le jeu peut en valoir la chandelle, car Mac Os est tout de même un système d’exploitation prodigieux, avec une interface intuitive et rapide, ainsi que des mises à jour gratuites.

Choisir Linux

Utiliser un pc portable sans os signifie une certaine adresse. Linux se veut être une digne représentation car cet OS indépendant, appelé open source, est entièrement gratuit et libre d'accès. Il suffit d'installer des distributions comme Ubuntu et Mandriva, afin de le configurer.

Et pour tous ceux qui veulent découvrir Linux mais qui n'ont jamais osé s'y frotter, une présentation simplifiée est maintenant accessible, sans aucun risque. Ce choix reste le préféré des programmeurs et des codeurs, ceux qui préfèrent se désolidariser des grandes enseignes en ayant pourtant toute la liberté de travailler et de surfer sur le Net. Cette façon de faire reste tout de même l'apanage d'un public averti.

Et pour tous ceux qui veulent découvrir Linux mais qui n’ont jamais osé s’y frotter, une présentation simplifiée est maintenant accessible, sans aucun risque. C’est ce que l’on vous explique dans cet article. Ce choix reste le préféré des programmeurs et des codeurs, ceux qui préfèrent se désolidariser des grandes enseignes en ayant pourtant toute la liberté de travailler et de surfer sur le Net. Cette façon de faire reste tout de même l’apanage d’un public averti.

