YouTube est la deuxième ressource la plus visitée au monde après Google. Le site a longtemps cessé d’être un référentiel de mèmes et de drôles vidéos avec des chats. La publicité et le contenu natif de YouTube apportent des avantages spécifiques à l’entreprise.

Notre agence de marketing Internet VK Web suit les dernières statistiques et données intéressantes sur YouTube.

Le 20 août, YouTube a publié une liste de vidéos promotionnelles TrueView for Action qui ont provoqué un grand nombre de commentaires de la part des utilisateurs. Ce sont les spots les plus populaires parmi ceux qui ont été diffusés aux États-Unis du 1er janvier au 1er août 2020. Ils reflètent les dernières tendances de l’industrie de la publicité vidéo. On vous suggère de les regarder afin de comprendre la direction de l’industrie et de choisir des sujets à filmer pour provoquer l’intérêt des internautes.

10 place. Jude Children’s Research Hospital – St. Jude Patient Cole, A Miracle Child La dernière place sur la liste est occupée par une vidéo de près de quatre minutes réalisée par l’agence de création In-house au profit de l’hôpital de recherche pour enfants St. Juda. L’établissement traite les enfants atteints de cancer et d’autres maladies graves. La vidéo raconte l’histoire d’un garçon appelé Cole.

9 place — 4Patriots — How to charge 2 devices in the woods on a cloudy day La vidéo qui se trouve à la 9ème place a été créée par l’agence de création In-house. Elle explique comment charger 2 appareils dans la forêt par temps nuageux.

8 place. Onewheel – Onewheel : Built to Destroy Boredom Cette vidéo réalisée par l’agence créative Bryght Young Things occupe la 8ème ligne du classement. C’est une publicité de la roue qui « fut créée pour lutter contre l’ennui ».

7 place. Hulu, FX – Dave – FX on Hulu – S1 Promo À la 7ème place se trouve la publicité de la série Dave sur Hulu (Dave – FX on Hulu). Les études montrent que les gens sont émus par les sujets qui les concernent personnellement. Les spectateurs disent que lorsqu’ils choisissent des vidéos, leur passe-temps est 1,6 fois plus important que la qualité de production et 2,7 fois plus important que la présence des acteurs connus.

6 place. Grammarly – Are You Ready to Try Grammarly ? À la 6ème ligne est la publicité d’une application pour corriger les fautes grammaticales par l’agence créative Bokeh.

5 place. Quibi – The Stranger | Official Teaser | Quibi À la 5ème place est la bande-annonce officielle du feuilleton « Stranger », créée par l’agence créative Mocean.

4 place. Starz — Outlander Episodic Scene Clip La bande-annonce du feuilleton « Outlander » conçue par l’agence de création In-house est à la 4ème place.

3 place. Sprint – Get the GS10+ La 3ème place revient à la publicité du smartphone Samsung GS10+ par l’agence de création YellowFan.

2 place. Honey – How much can you save with Honey ? Let’s find out. À la 2ème ligne se trouve un spot publicitaire d’une extension de navigateur qui introduit automatiquement des codes promotionnels de boutiques en ligne. Honey est le nom de cette application.

1 place. Dr. Squatch – Save Your Skin With Dr. Squatch Soap Et finalement la 1ère place est attribuée au savon Dr. Squatch. La vidéo a été développée par l’agence de création Raindrop Branding & Advertising.

Conclusion Résumons en bref les tendances de cette année sur YouTube :

l’augmentation du nombre des vidéos utiles pour créer une image positive des entreprises et fidéliser l’audience ;

le développement des chaînes appartenant à des marques ;

l’utilisation des formats-performance dans les annonces vidéo.

La vidéo TrueView for Action contient des appels manifestes à l’action qui conviennent parfaitement au commerce en ligne. Selon YouTube, le nombre des publicités de ce type a augmenté de 260 % l’année dernière.