22Bet est un bookmaker chypriote exerçant dans plusieurs pays du monde. Du fait de la richesse de sa ludothèque et des cotes élevées proposées, il figure parmi les sites de pari en ligne les plus prisés actuellement. À l’instar de nombreux bookmakers de renom, il dispose d’une application qui vous permet de parier sur le sport depuis votre smartphone. Découvrez ces fonctionnalités.

Présentation de 22Bet

Le site de pari sportif en ligne 22Bet a été créé en 2017. Collaborant avec une cinquantaine de fournisseurs de jeux, il propose une liste de prestations très étoffée. Sa ludothèque est l’une des plus fournies actuellement sur le marché, avec une possibilité de pronostiquer sur plus de 40 disciplines sportives. Il offre ainsi l’occasion de parier sur l’e-sport, les élections et plusieurs autres événements. Cette offre très diversifiée lui a procuré une réputation mondiale, que traduit d’ailleurs sa disponibilité dans plus de 60 langues.

Avec 22Bet, parier sur le sport depuis votre smartphone est facile et rentable. Un bonus de 100 % est offert à l’inscription et un programme de fidélité est mis en place pour récompenser les joueurs les plus réguliers. D’autres offres, telles que le Friday Reload, qui permet de bénéficier de 100 % de bonus sur les dépôts du vendredi, témoignent de la générosité de la plateforme.

Comment utiliser l’application 22Bet pour parier sur le sport depuis votre smartphone?

L’application 22B présente une interface très ergonomique. Il est donc facile de l’utiliser sans avoir suivi un tutoriel au préalable. Pour l’installer, il suffit de se rendre sur l’Apple Store ou le Play Store, si vous disposez respectivement d’un iPhone ou d’un Android. Recherchez-y l’application 22Bet, puis téléchargez-la. Un pop-up, vous permettant d’ouvrir vos paramètres pour autoriser son installation, apparaîtra.

Une fois dans votre menu, il ne vous reste plus qu’à la lancer et renseigner vos données de connexion pour avoir accès à votre compte. Ceci suppose donc que vous vous êtes préalablement inscrit sur la plateforme. Pour le faire, il vous suffit juste de vous rendre sur le site officiel, et de renseigner toutes les informations demandées. Effectuez ensuite votre premier dépôt pour recevoir votre bonus de bienvenue. Pour effectuer un pari, il suffit de se rendre sur l’onglet « Pariez », et de choisir l’événement sur lequel vous désirez pronostiquer.

Quels sont les avantages de l’application 22Bet?

Outre le fait de parier sur le sport depuis votre smartphone, l’application 22Bet offre de nombreux autres avantages. En effet, elle offre la possibilité de regarder les matchs en streaming. Elle dispense donc du recours à une télévision pour suivre les programmes sportifs préférés en direct. De même, elle présente des statistiques très exhaustives sur chaque match. Vous pouvez d’ailleurs vous en inspirer pour étudier les caractéristiques d’une équipe afin de peaufiner votre technique de pari. Par ailleurs, les cotes proposées sont élevées, ce qui permet d’être très rentable. Enfin, plus de 130 moyens de paiement sont pris en compte pour effectuer des dépôts ou retraits.

22Bet est donc une application qui vous permet de parier sur le sport depuis votre smartphone en profitant de nombreux bonus. Elle propose d’importantes cotes et des outils d’analyse qui en font l’une des plateformes de pari les plus prisées.