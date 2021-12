Le développement du numérique a considérablement transformé nos usages, à tel point que l’on ne s’en rend presque plus compte tant l’outil est incrusté dans chacune des composantes de notre vie. Travail, santé, amour, les réseaux sont devenus les vecteurs principaux de nos choix. Plus encore dans le commerce qui semble voué à devenir de plus en plus numérique, grâce au développement prometteur de technologies comme l’intelligence artificielle ou les datas. Et dans ce contexte, pour les entreprises, le référencement devient une question de survie. Voici donc comment et pourquoi trouver son consultant SEO à Aix-en-Provence.

De l’importance capitale du SEO

Le SEO, pour Search Engine Optimization, est une discipline née de l’utilisation toujours plus compulsive des réseaux par les individus et les entreprises. En effet, naguère, il suffisait pour se faire connaître de lancer sur les routes de France et de Navarre des commerciaux en goguette et au bagout aiguisé. Quelques encarts publicitaires dans les journaux locaux, une ou deux présences sur des salons et on pouvait s’estimer satisfait de ses efforts en matière de communication.

Aujourd’hui, les choses sont bien différentes. Avec le développement exponentiel du e-commerce, l’accroissement permanent du nombre de smartphones et les changements d’habitude des consommateurs, sans présence sur Internet, l’entreprise est condamnée à plus ou moins long terme. En effet, tout le monde a désormais le réflexe de consulter Google pour trouver ce qu’il cherche. Et l’optimisation du référencement proposé par exemple par ce consultant SEO à Aix-en-Provence est le meilleur moyen de renforcer sa position dans son secteur.

Trouver son consultant SEO à Aix-en-Provence

Le référencement d’un site est concrètement matérialisé par sa position sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Quand on sait que la plupart des internautes ne vont pas plus loin que les trois premiers résultats et qu’une part insignifiante jette un coup d’œil rapide à la deuxième page, on comprend tout l’intérêt d’améliorer son référencement pour se faire connaître ! Et c’est là tout l’intérêt de faire appel par exemple à une agence SEO à Aix-en-Provence.

En effet, si en théorie le SEO est accessible à tous, en pratique il devient de plus en plus difficile de rester compétitif dans ce secteur. Le référencement d’un site est fonction de ses caractéristiques techniques, mais aussi de critères non dévoilés par Google et consorts, qui, en plus, évoluent régulièrement. Et même une fois que vous aurez atteint une position favorable sur les recherches de mots-clés qui vous intéressent, il faudra poursuivre l’effort pour maintenir votre avance ! Mais pourquoi est-il aussi important de trouver son consultant à Aix-en-Provence lorsque l’on vit dans la région ?

Pourquoi est-il important de choisir un consultant SEO dans sa région ?

Votre agence ou votre consultant SEO sera toujours un partenaire au long cours. L’optimisation du référencement est en effet une tâche sans fin, puisque si vous faites les efforts nécessaires pour être bien placé, vos concurrents les font aussi. Il faudra donc continuellement optimiser vos sites, offrir de nouvelles fonctionnalités à l’utilisateur, alimenter en contenu pertinent et optimisé, créer des liens vers vos comptes de réseaux sociaux, etc…

Trouver son consultant SEO à Aix-en-Provence lorsque l’on y est installé est donc particulièrement important. D’abord parce que la proximité géographique permet la rencontre et donc la création de liens plus forts, ce qui est essentiel pour que votre consultant comprenne les besoins de votre activité. En outre, un consultant originaire de la même région saura mieux discerner les caractéristiques du marché local dans lequel vous évoluez et ainsi vous donner plus de chances de réussite !