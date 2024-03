Vous êtes à la recherche d’un moyen de dessiner numériquement sur un ordinateur ? Alors, vous serez peut-être intéressé par une tablette graphique ! Nous vous expliquons comment cela fonctionne et comment choisir sa tablette numérique pour dessiner.

À quoi sert une tablette graphique ?

Une tablette graphique est une palette où vous pourrez dessiner grâce à un stylet. Le tracé effectué sur l’appareil va être retranscrit sur l’écran d’ordinateur ! C’est un outil surtout utilisé par les graphistes, les artistes et les dessinateurs débutants. Mais en soi, beaucoup de corps de métiers peuvent l’utiliser pour simplifier différentes tâches. Les photographes l’utilisent pour la retouche photo, tout comme les tatoueurs pour effectuer des croquis préparatoires de leurs œuvres.

Les caractéristiques importantes à prendre en compte avant d’acheter

Avant d’effectuer n’importe quel achat, il faut se renseigner sur plusieurs points importants. En premier, nous avons la taille de la tablette. Il faut choisir une dimension adaptée à votre bureau. Mais il faut aussi penser à votre utilisation : l’utiliserez-vous dans les transports en commun, ou uniquement à la maison ? Il faut calculer pour que la tablette rentre dans votre sac à dos par exemple.

En deuxième, nous avons la sensibilité à la pression. Le niveau de pression va décider de la précision du stylet et des traits effectués. À l’heure d’aujourd’hui, nous sommes sur du 8192 niveaux. En troisième, il faut faire attention à la connectique. Certaines tablettes fonctionnent avec fil, et d’autres sans fils. L’USB type C’est quasi obligatoire dans le marché actuel (ou USB classique si votre ordinateur ne le permet pas).

Et en dernier, le point le plus important est le prix. Une bonne tablette graphique sans écran se situe autour de 40 et 60€. Si vous souhaitez plus d’options, de qualité et une autonomie augmentée, le prix peut monter jusqu’à 150€ !

Les meilleures tablettes graphiques du marché !

Sans plus attendre, voici les meilleures tablettes graphiques du moment ! Elles ont été classées suivant la méthode du meilleur rapport qualité prix !

Huion H610 Pro V2

La Huion H610 Pro V2 est le meilleur rapport qualité prix de ce classement. En plus de posséder 8192 niveaux de pression, sa taille est assez grande pour dessiner sans gêne. La précision a été augmentée grâce à un stylet léger et des mines de haute qualité. En plus de cela, le driver de la Huion H610 Pro est facile à utiliser et simple d’installation. Au prix de 59€ sur Amazon, elle est également compatible avec des appareils Android. Vous pourrez la connecter sur votre tablette ou smartphone. La Huion H610 Pro V2 possède aussi 16 touches personnalisables numérotées en haut de la surface active.

Wacom Intuos Pro Medium

La Wacom Intuos Pro Medium est une grande tablette, très utilisée pour la retouche photo et le design. La surface se rapproche de celle d’une feuille de papier. La précision du stylet de 8192 niveaux est incroyable. En plus, le stylet ne possède pas de batterie, donc pas besoin de recharger ! La zone active est grande permettant de tracer des traits de dessin souples. Le sans fil est vraiment très apprécié sur une tablette de cette gamme. Elle est évidemment compatible avec Mac et Windows.

Veikk VK1060

La tablette graphique de la marque Veikk est une tablette graphique au rapport qualité prix incroyable. Elle est disponible aux alentours des 60€, c’est parfait pour les petits budgets. Elle est livrée avec des gants anti-trace de doigts et un câble USB type C. La surface est grande et la finition a été travaillée. Il y a 8 touches de raccourcis personnalisables, ce qui permet de gagner du temps lorsque l’on travaille sur Photoshop ou Adobe Illustrator par exemple. Elle est compatible avec Windows, Mac ainsi qu’Android.