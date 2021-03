La cigarette électronique est un outil si ludique qu’elle s’utilise au quotidien et à grande fréquence. Les possibilités en matière de sensations et de goûts sont si nombreuses qu’une journée sans vape est toujours une foule d’expériences en moins. Mais pour maintenir un confort d’utilisation maximal, il est très important de bien l’entretenir et cela passe par des sessions de nettoyage précises et rigoureuses. Voici donc comment nettoyer sa cigarette électronique étape par étape. Détails.

Comment nettoyer sa cigarette électronique et son réservoir

Le nettoyage du réservoir de votre e-cigarette devrait être effectué à chaque fois que vous changez de e-liquide. En effet, cette substance est en générale grasse et collante et peut à terme encrasser certains éléments de l’outil. Dévissez donc le réservoir avant de le vider complètement puis de le rincer à l’eau claire et chaude. Séchez-le ensuite consciencieusement et laissez-le à l’air libre au moins 24 heures pour être sûr que votre réservoir ne contiendra pas d’eau lorsque vous le remplirez à nouveau de e-liquide.

Pour savoir comment nettoyer sa cigarette électronique et son réservoir, il faudra faire attention au type de e-cigarette que vous utilisez. Dans le cas d’une cigarette monobloc qui ne permet pas le démontage du réservoir, employez un coton tige ou un chiffon imbibé d’alcool pour nettoyer ce dernier. Le rinçage à l’eau est absolument interdit dans ce cas car la proximité de la batterie rend votre e-cigarette très vulnérable aux projections et éventuelles infiltrations.

Le nettoyage du drip-tip et de la cheminée

Le drip-tip est la partie supérieure de la cigarette électronique. Cet embout sur lequel on pose les lèvres est particulièrement exposé à la saleté de l’air, à l’humidité et à la poussière. Il doit donc faire l’objet d’un nettoyage rigoureux. Pour savoir comment nettoyer sa cigarette électronique et son drip-tip, il faut là encore en examiner les spécificités. S’il se démonte, un rinçage à l’eau claire et chaude sera très efficace. Dans le cas contraire, essayez de bien le nettoyer à l’aide d’un chiffon fin et d’une aiguille.

La cheminée est le conduit qui permet la circulation de l’air et de la vapeur dans votre cigarette électronique. Là encore, l’exposition à la saleté est importante. On vous conseille de nettoyer la cheminée et le débit d’air à chaque fois que vous changez de résistance. S’ils sont démontables, le plus simple consiste à les passer sous un débit d’eau chaude important puis de bien les laisser sécher. Si ce n’est pas possible, vous pourrez difficilement réaliser un nettoyage efficace.

Doit-on nettoyer la batterie et la résistance de sa e-cigarette ?

La résistance est la mèche qui s’imbibe de e-liquide et qui en exhale la vapeur grâce à une bobine chauffante. Ainsi, au fur et à mesure des utilisations, sa matière se détériore et il faudra nécessairement la remplacer après un certain temps. On vous déconseille donc fortement de tenter de la nettoyer car le contact avec l’eau risque simplement de réduire sa durée de vie, voire d’endommager d’autres composants plus fragiles encore. Changez plutôt de résistance dès que vous constatez une baisse des performances.

Le nettoyage de la batterie est lui plus réalisable. Il n’est bien sûr pas question de nettoyer cette dernière à grandes eaux ou bien à l’aide d’un produit nettoyant liquide mais on peut en améliorer le fonctionnement grâce au nettoyage à sec de ses connectiques. Utilisez simplement du papier absorbant ou bien un coton-tige sec. Et voilà, chacun sait désormais comment nettoyer sa cigarette électronique et allonger le plaisir de la vape à l’infini !