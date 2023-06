Forex vs. Crypto – ces deux marchés ont beaucoup de similitudes et beaucoup de différences. Pourtant, ce sont les deux principaux marchés sur lesquels les investisseurs et les traders tradent pour gagner de l’argent.

Quelles sont leurs similitudes et leurs différences, et comment se comportent-ils en ces temps de crise sanitaire ?

Nous allons tenter de répondre à ces questions dans l’article suivant. Poursuivez votre lecture et voyez si vous êtes plutôt un trader forex ou un trader crypto.

Qu’est-ce que le marché des changes ?

Le marché des changes est le marché sur lequel les traders et les investisseurs effectuent des transactions en utilisant des devises. En d’autres termes, ils échangent une devise contre une autre. Il s’agit d’un marché de mille milliards de dollars, le plus liquide des marchés financiers, avec le plus grand volume d’échanges quotidiens.

Un marché décentralisé

L’un des aspects uniques de ce marché est sa décentralisation, ce qui signifie qu’il n’existe pas de place de marché centrale pour les opérations de change.

Les échanges de devises se font de gré à gré (OTC). Les transactions s’effectuent par le biais de réseaux informatiques. Cette qualité diffère de celle d’autres marchés financiers, comme le marché boursier, où les transactions se font par l’intermédiaire de bourses centrales.

Un marché ouvert 24 heures sur 24

Le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Les principaux centres financiers du monde entier sont ouverts à des heures différentes chaque jour.

Parmi ces centres financiers, on peut citer

Londres

New York

Zurich

Tokyo

Francfort

Singapour

Paris

Hong Kong

Sydney

Comme vous l’avez peut-être remarqué, ces pays ont des fuseaux horaires différents. Ainsi, lorsqu’un marché ferme, un autre s’ouvre, ce qui permet une fluidité des échanges tout au long de la journée.

Paires de devises

Les devises sont toujours tradées par paires, la valeur d’une devise étant cotée par rapport à une autre. La première devise d’une paire est appelée devise de base, tandis que la seconde est appelée devise de cotation. Par conséquent, dans la paire EURUSD, l’euro est la devise de base, tandis que le dollar est la devise de cotation.

Principales paires de devises

Il existe des milliers de paires de devises dans le monde. Mais il n’y a qu’un petit nombre de devises qui sont considérées comme majeures. Il s’agit des paires suivantes

EURUSD

USDJPY

GBPUSD

USDCHF

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

Ces paires ont le volume d’échange et la liquidité les plus importants parmi les paires de devises.

Le rôle des banques centrales

Les banques centrales du monde entier sont d’importants acteurs du marché des changes. Plus important encore, les banques centrales sont en charge des taux d’intérêt.

Or, les taux d’intérêt influencent la valeur des devises. Les variations des paires de devises donnent aux traders une raison de transférer leurs investissements d’une devise à l’autre.

Les principales banques centrales du monde et leurs monnaies respectives sont les suivantes :

Réserve fédérale américaine – dollar américain

Banque centrale européenne (BCE) – Euro

Banque d’Angleterre (BOE) – livre sterling

Banque du Japon (BOJ) – Yen japonais

Banque nationale suisse (BNS) – Franc suisse

Banque du Canada (BOC) – Dollar canadien

Reserve Bank of Australia (RBA) – Dollar australien

Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) – Dollar néo-zélandais

Qu’est-ce que le marché des crypto-monnaies ?

Le marché des crypto-monnaies est le lieu où s’échangent les crypto-monnaies. Il s’agit d’un nouveau marché qui a vu le jour en 2009 lorsqu’un certain Satoshi Nakamoto a publié un livre blanc sur une crypto-monnaie appelée bitcoin.

Satoshi a décrit le bitcoin comme un « système d’argent électronique de pair à pair ».

La monnaie virtuelle bénéficie de la sécurité de la cryptographie (d’où le mot « crypto » dans crypto-monnaie). Ces caractéristiques de sécurité font qu’il est impossible pour quiconque de dépenser deux fois une unité de la monnaie.

Un marché décentralisé

Tout comme le marché des changes, le marché des crypto-monnaies est également décentralisé. Aucune autorité centrale ne régule ou n’émet les crypto-monnaies.

Au lieu de cela, les transactions ont lieu sur un registre public numérique appelé « blockchain ». La technologie de la chaîne de blocs est une autre innovation qui s’avère utile non seulement pour les échanges de crypto-monnaies, mais aussi pour d’autres utilisations.

L’anonymat

Les personnes peuvent utiliser les crypto-monnaies pour acheter des biens et des services. Les achats se font en ligne et il n’est pas nécessaire de divulguer des informations personnelles.

D’un autre côté, l’anonymat n’est pas total. Le système permet aux consommateurs d’acheter et de vendre sans fournir d’informations personnelles, mais les forces de l’ordre peuvent toujours remonter jusqu’à une personne ou une entité.

Pas d’intermédiaires

Un autre élément qui rend les crypto-monnaies uniques est qu’il n’y a pas d’intermédiaires pour les transactions.

Comme nous l’avons mentionné, il s’agit d’un système pair-à-pair, ce qui signifie que les institutions financières n’interviennent pas dans l’équation. Les coûts de transaction sont donc moins élevés pour les participants.

Les crypto-monnaies les plus populaires

Les crypto-monnaies suivantes sont les plus importantes et les plus répandues à l’heure actuelle.

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Ripple (XRP)

Litecoin (LTC)

Tether (USDT)

Bitcoin Cash (BCH)

Libra (LIBRA)

Monero (XMR)

EOS (EOS)

Bitcoin SV (BSV)

Binance Coin (BNB)

Chacune de ces crypto-monnaies a sa propre histoire. Le bitcoin est bien sûr considéré comme la plus importante et la plus significative d’entre elles, mais chacune a son usage et son importance.

Principales bourses de crypto-monnaies

Parmi les plus grands échanges de crypto-monnaies dans le monde, on trouve :

Binance

Upbit

Bittrex USA

Bithumb

Bitfinex

Coinbase

Ces bourses de crypto-monnaies facilitent les échanges de crypto-monnaies à crypto-monnaies, de crypto-monnaies à monnaies fiduciaires et de monnaies fiduciaires à crypto-monnaies.

Questions de légalité

Alors que les crypto-monnaies font progressivement leur entrée sur la scène publique, les autorités policières, fiscales et juridiques du monde entier tentent de comprendre et d’adopter des réglementations pour la sphère des crypto-monnaies.

Dans certains pays, le bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont interdits.

En effet, les problèmes de légalité ne sont pas nouveaux dans l’histoire des crypto-monnaies. Les autorités s’inquiètent de l’attrait des monnaies numériques pour les marchands de biens et de services illégaux. Elles s’inquiètent également du blanchiment d’argent et des systèmes d’évasion fiscale.

La technologie de la chaîne de blocs

Comme indiqué précédemment, la technologie de la chaîne de blocs qui sous-tend les transactions en crypto-monnaies est également un sujet brûlant parmi les participants et les partisans.

De nombreux experts considèrent que la blockchain a un excellent potentiel pour d’autres utilisations telles que le vote en ligne et le crowdfunding.

Les grandes institutions financières considèrent également que la blockchain est utile pour réduire les coûts de transaction et rationaliser le traitement des paiements.

Bien entendu, cette technologie présente les mêmes risques que ceux qui préoccupent les autorités en ce qui concerne le bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Par exemple, le solde d’une monnaie numérique sur la blockchain peut être anéanti par la perte ou la détérioration d’un disque dur si la sauvegarde n’existe pas. Ce scénario n’est pas rare dans le monde des crypto-monnaies.

Comment COVID-19 a affecté les deux marchés

L’année 2020 était censée être une année de reprise pour les marchés financiers après une année 2018 turbulente et une année 2019 terne. Cependant, elle s’est avérée bien pire que prévu après que la nouvelle pandémie de coronavirus a frappé le monde et mis à genoux les principales économies.

Le coronavirus a été signalé pour la première fois en décembre 2019, d’où le nom de maladie à coronavirus 2019, ou COVID-19.

Partout dans le monde, les taux d’infection ont augmenté. Le nombre de décès augmente également, tandis que le taux de guérison reste faible.

Comment le COVID-19 a-t-il affecté les deux marchés ?

Le coronavirus et le marché des changes

Le dollar américain a été l’une des devises les plus fluctuantes sur le marché des changes. Dans un premier temps, les investisseurs ont eu tendance à se tourner vers le billet vert en raison de son attrait de valeur refuge. Cependant, les développements récents ont également vu le dollar chuter en raison des déclarations et des actions de la Réserve fédérale et du gouvernement américain.

Les banques centrales d’autres pays ont également pris des mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus et pour soutenir leurs économies, ce qui a inévitablement fait fluctuer leurs monnaies.

Baisse brutale des taux d’intérêt

Les banques centrales ont tendance à réduire leurs taux d’intérêt dans l’urgence. Par exemple, la Banque de réserve d’Australie a réduit ses taux d’intérêt au début du mois de mars 2020 pour atteindre un niveau record de 0,5 % en raison de « l’effet significatif » de l’épidémie de COVID-19 sur l’économie australienne.

La Réserve fédérale américaine lui a emboîté le pas, en réduisant d’abord son taux d’intérêt de 50 points de base, puis en le ramenant pratiquement à zéro.

La Banque du Canada et la Banque d’Angleterre, ainsi que d’autres grandes banques centrales, ont également réduit leurs taux d’intérêt.

En conséquence, les devises ont évolué dans des directions différentes. Mais la tendance générale des opérateurs est de privilégier les monnaies perçues comme sûres par rapport aux monnaies plus risquées.

Par conséquent, le dollar américain, le yen japonais et le franc suisse, toutes des monnaies refuges, ont augmenté. Dans le même temps, les monnaies plus risquées comme la livre sterling, le dollar australien et le dollar canadien se sont affaiblies.

Plans de relance

Les plans de relance ont également été les principales armes des banques centrales et des gouvernements pour aider l’économie en difficulté.

Les États-Unis, par exemple, ont approuvé un plan de relance historique de 2 000 milliards de dollars, alors que les craintes liées au coronavirus s’intensifiaient. Ce plan est l’une des mesures les plus coûteuses et les plus ambitieuses jamais envisagées par le Congrès américain.

D’autres pays ont également dévoilé leurs efforts, notamment en matière d’assouplissement quantitatif et de politiques fiscales, tandis que les grandes villes du monde entier imposaient des fermetures de communautés et des fermetures de frontières. Ces mesures ont perturbé l’approvisionnement et freiné la demande de produits et de services.

Le coronavirus et le marché des cryptomonnaies

Les investisseurs du marché des cryptomonnaies ont été les premiers touchés par la pandémie.

À la mi-février, le cours du bitcoin a chuté de plus de 10 000 dollars. Le 13 mars, il est passé brièvement sous la barre des 4 000 dollars.

D’autres investisseurs particulièrement pessimistes pensaient que le prix de la crypto-monnaie passerait sous la barre des trois chiffres.

Entre-temps, la communauté des crypto-monnaies a adopté quelques idées et approches pratiques pour faire face à la crise.

Une action codifiée

Le coronavirus affectant les entreprises mondiales, en particulier celles qui ont des liens étroits avec la Chine, les sociétés ont pris des mesures pour se protéger.

Apple, Google et Amazon ont demandé à leurs employés de travailler à domicile pour appliquer une politique de quarantaine stricte.

La société d’échange de crypto-monnaies Coinbase, quant à elle, a codifié un plan de réponse aux maladies en plusieurs étapes dans la politique de l’entreprise. Elle a basé son système sur la façon dont les employés et les bureaux agiront lorsque des scénarios spécifiques se produiront.

Un monde éloigné

En Chine, plusieurs blockchains et startups ont commencé à prendre des contre-mesures. Les protocoles de travail à domicile ont été entièrement revus.

La nature décentralisée de l’espace des crypto-monnaies et de la blockchain a été un grand avantage pour cela. En effet, de nombreux travailleurs sont déjà habitués à mener à bien des projets sophistiqués, sans avoir à se réunir physiquement.

Valeur refuge ou valeur à risque ?

Pendant longtemps, de nombreux participants ont vanté les mérites du bitcoin et des crypto-monnaies en les qualifiant « d’or numérique », ce qui en faisait une sorte de valeur refuge.

Mais les événements récents ont mis à l’épreuve le caractère sûr de cet actif. Et certains observateurs diront qu’il a échoué, compte tenu de son effondrement au début du mois de mars.

D’autres décrivent le bitcoin comme un actif à risque, comme les actions, plutôt que comme une valeur refuge.

La chute récente du cours du bitcoin, par exemple, est allée de pair avec celle des marchés boursiers. Les marchés boursiers ont chuté, tout comme le marché des cryptomonnaies.

Plus récemment, cependant, le bitcoin a connu une dynamique haussière, alors même que les actions restent moroses et faibles.

Faites-vous accompagner par un professionnel de l’industrie avant toute action de votre part.

Conclusion

Le marché des changes et le marché des cryptomonnaies sont deux marchés différents qui présentent des similitudes importantes et des différences uniques. Le marché des changes concerne les devises que le monde entier échange et que les banques centrales influencent. Les marchés des crypto-monnaies, quant à eux, n’en sont qu’à leurs balbutiements et avancent à petits pas vers une adoption à l’échelle mondiale.

La pandémie de COVID-19 a également eu un impact très différent sur les deux marchés. Sur le marché des changes, les devises se sont affaiblies par rapport aux monnaies et actifs refuges. Dans le même temps, le marché des crypto-monnaies a également reculé, mais a réussi à se redresser, se situant entre un actif refuge et un actif à risque.