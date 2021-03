La désinformation autour du vapotage est source de beaucoup de confusion. Qu’est-ce qu’une cigarette électronique et quelles sont les différences avec une cigarette électronique enveloppée de papier ?

Grace aux meilleurs sites de e-liquides en ligne, vous pouvez fumer une cigarette électronique avec les meilleurs arômes et saveurs de liquides pour cigarettes électroniques.

Vapoter est-il la même chose que fumer ?

Bien que le ministère de la Santé ait lancé une campagne qui met les cigarettes électroniques et le tabac dans le même sac, la vérité est qu’ils n’ont rien à voir avec cela.

Certains gouvernements à travers le monde, illustrent par des images de jeunes qui inhalent la fumée de vape avec le slogan «le tabac vous lie et vous tue sous toutes ses formes». Ce qui est curieux, c’est que ces appareils n’ont aucune ressemblance avec le tabac conventionnel qui tue plus de 50 000 personnes chaque année rien qu’en France.

Vapoter, ce n’est pas fumer : six différences

La campagne et la désinformation sur le vapotage sèment beaucoup de confusion, et la meilleure façon de se comprendre est de savoir ce qu’est vraiment une cigarette électronique et quelles sont les vraies différences entre le vapotage et le tabagisme.

1) Une vape n’est pas une cigarette

Les vapoteurs sont des dispositifs conventionnels en forme de cigarettes qui peuvent ou non libérer de la nicotine en chauffant un liquide à l’intérieur.

Il existe des liquides aux arômes différents, ainsi que divers niveaux de concentration de nicotine; il y en a même qui ne contiennent absolument aucune nicotine, ce qui a aidé de nombreuses personnes à arrêter de fumer.

Le liquide dans les vapoteurs est chauffé jusqu’à 350 degrés au moyen d’une batterie chargée avec un port USB. Le contenu est aspiré, ce qui expulse la vapeur – et ne fume jamais – lors de l’expiration.

2) Les vapoteurs sont sans tabac

Le tabac est une plante et contient de la nicotine. Le vapotage, par contre, peut contenir ou non de la nicotine, mais il ne contient jamais de tabac. En fait, c’est le plus souvent un moyen de sortir de la dépendance au tabac, qui tue chaque année huit millions de personnes dans le monde.

3) La fumée de tabac est cancérigène, la vapeur ne l’est pas

Un vapoteur n’est pas un fumeur, et fumer une cigarette est totalement différent du vapotage. En fait, les experts médicaux ont affirmé que la nicotine est une substance addictive, mais qu’elle n’est pas la cause fondamentale des maladies liées au tabac telles que le cancer du poumon ou de la gorge.

La fumée de tabac contient plus de 700 produits chimiques, dont la nicotine. Une centaine de ces produits chimiques sont classés par les autorités sanitaires comme des causes potentielles de maladie.

Ces produits chimiques du tabac ne sont pas présents dans les dosettes des vapoteurs, mais des éléments tels que l’eau, la glycérine végétale (utilisée dans l’industrie alimentaire), l’acétate de nicotine et les arômes. Tous ces ingrédients ont été supervisés par le ministère de la Santé.

4) Vapoter est 95% plus sain que fumer

Après avoir analysé une décennie d’études scientifiques sur la cigarette électronique, le ministère britannique de la Santé a déterminé que le vapotage est 95% moins nocif que le tabagisme.

En d’autres termes, les dommages potentiels que peuvent causer les cigarettes électroniques seraient, au maximum, 5% de ceux causés par le tabac avec ses centaines de substances cancérigènes.

5) Les e-cigs aident à arrêter de fumer

En plus de préciser qu’ils sont 95% plus sains, des recherches antérieures ont montré que les vapoteurs peuvent aider les fumeurs à cesser de fumer.

À cet égard, au Royaume-Uni, le nombre de fumeurs (15 %) est tombé aux niveaux les plus bas de toute l’Union Européenne (26 %). Cette baisse répond à une substitution du tabac au vapotage, une transition qui a eu le plein soutien des autorités sanitaires anglaises.

En fait, le ministère britannique de la Santé publique a publié un rapport qui détaillait qu’au moins 20000 personnes par an au Royaume-Uni parviennent à arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. Ce succès a conduit de nombreuses sociétés médicales à demander que les vapoteurs soient considérés comme des drogues.

6) Vapoter est moins cher que fumer

Vapoter est non seulement 95% plus sain, selon les recherches susmentionnées, mais cela permet également d’économiser, car bien que la dépense initiale soit plus chère (l’appareil coûte entre 50 euros et 70 euros), les recharges ne coûtent qu’environ 5 −10 euros et elles durent pendant des semaines.

Comme on peut le voir, le vapotage et le tabagisme n’ont rien à voir !

Si vous voulez dès maintenant commencer avec les meilleurs produits et liquides de vapotage, passez voir les pages et les offres sur le site de Terpy.fr.