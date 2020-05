En ces périodes inédites de confinement, les consommateurs peuvent acheter des pièces et accessoires pour imprimante, de l’encre, des cartouches d’imprimante, aux meilleurs prix, auprès des enseignes de vente en ligne spécialisées, comme TonerPartenaire.

L’imprimante, un matériel indispensable pendant le confinement

L’imprimante est un équipement indispensable au quotidien aussi bien dans le cadre professionnel que dans le domaine privé. L’imprimante est davantage sollicitée pendant le confinement. Les employés font du télétravail et les élèves et les étudiants font du téléenseignement. Chaque foyer doit, donc, disposer d’au moins une imprimante pour le tirage des documents professionnels et l’impression des devoirs et des supports de cours. Une panne d’imprimante ou une cartouche d’encre vide suffit pour compromettre le bon déroulement du travail et/ou des enseignements.

L’imprimante revêt aussi de toute son importance pour tous ceux qui doivent sortir de leur domicile en ces temps de confinement. En effet, les mesures de sécurité imposent la possession d’une attestation de déplacement. Le document doit être renouvelé, et réimprimé, à chaque sortie.

Par ailleurs, l’imprimante constitue un matériel essentiel dans le domaine du loisir pendant le confinement. Les parents qui ont des enfants en bas âge en ont particulièrement besoin pour imprimer des feuilles de coloriage et/ou de découpage, des supports de jeux divers, … .

Acheter imprimante, encre, cartouches d’imprimante en ligne

Les matériels bureautiques et informatiques, dont l’imprimante, l’encre, les cartouches d’imprimante, ne sont pas classés dans la catégorie des produits de première nécessité. Aussi, tous les magasins qui travaillent dans ce secteur ont fermé leurs portes. Heureusement, de nombreuses plateformes de vente en ligne spécialisées dans la vente d’imprimante et d’accessoires pour imprimante continuent d’assurer la vente et la livraison de ces équipements.

Où trouver des accessoires imprimantes de qualité à des prix raisonnables ?

L’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir a relevé une augmentation des prix des imprimantes de l’ordre de 13 % depuis le début du confinement. Les coûts des consommables pour imprimantes suivent la même tendance.

Les consommateurs se sont arrachés les imprimantes et tous les consommables d’imprimante vendus à bas prix. La plupart des sites dédiées à la vente en ligne d’imprimantes, encre, cartouches d’imprimante low cost sont en rupture de stock. Les modèles d’imprimantes et d’accessoires pour imprimante d’entrée de gamme ne sont plus disponibles. Ceux qui doivent se procurer une imprimante, encre, cartouches d’imprimante n’ont donc de choix que de se tourner vers les modèles coûteux. Par ailleurs, plusieurs commerçants en ligne cherchent à profiter de la hausse phénoménale de la demande pour augmenter les prix.

Aussi, UFC-Que Choisir conseille aux consommateurs de « repousser l’achat d’une imprimante », si possible. En cas de besoin urgent, « prenez tout de même le temps de comparer les prix pratiqués par les différents sites ».

TonerPartenaire fait partie des enseignes dédiées qui continuent à assurer ses services de vente en ligne et de livraison d’accessoires pour imprimante à jet d’encre et imprimante laser: encre, cartouches d’imprimante… La plateforme applique les meilleurs prix du marché. La livraison est offerte dès 49 € d’achat. TonerPartenaire dispose d’un stock de produits bien fourni. Le catalogue en ligne compte plusieurs marques et différents modèles de consommables pour imprimante, encre, cartouches d’imprimante.