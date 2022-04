Entreprise centrée sur les nouvelles technologies et l’innovation et deuxième opérateur de télécommunications Français, SFR bouscule les usages grâce à son puissant réseau : Fibre, 4G, 5G et ses expertises de pointe dans les technologies de la mobilité, l’Intelligence Artificielle, le big data ou les objets connectés. Premier opérateur à avoir lancé la 3G, la 4G et la 5G en France, SFR appartient au groupe Altice France, véritable pionnier en termes de convergence entre les télécoms et les médias. SFR compte près de 10 000 femmes et hommes, partout en France, animés par un objectif commun : offrir le meilleur à chacun de ses clients, à des tarifs abordables, proposant même l’utilisation d’un code promo SFR sur les commandes de mobiles et objets connectés, hors abonnement.

SFR : le paiement, une histoire de longue date

Depuis le début des années 2000, SFR a commencé à distribuer sur les téléphones mobiles des contenus numériques tels que les sonneries, qui étaient le premier contenu monétisé. Le paiement était déjà réalisable par le biais du mobile en un clic ou par l’envoi d’un SMS. Sa caractéristique principale était et restera d’être accessible à tous. Le montant est simplement reporté sur la facture du client. Le sans contact mobile, le NFC, pour « Near Field Communication », est venu compléter le paiement mobile. Pour payer, il suffit simplement de rapprocher son mobile du terminal de paiement. L’autre domaine qui passionne SFR, c’est celui de la « maison connectée ». L’offre de sécurité et de domotique « Home by SFR », sur laquelle vous pouvez également utiliser un code réduction pour économiser sur l’achat de votre matériel, ouvrira la porte à d’autres univers à l’intérieur du foyer tels que l’énergie et la santé. Les réseaux et le numérique joueront un rôle important dans l’avenir, notamment concernant le maintien à domicile des personnes âgées, la téléconsultation ou encore la télémédecine.

SFR : acteur majeur du numérique

Acteur majeur du numérique, SFR a déployé une démarche d’open innovation, avec un écosystème de partenaires. De simple opérateur de télécommunications, SFR est devenu « opérateur du numérique ». Toujours à la pointe des dernières technologies, l’entreprise SFR déploie elle-même ses propres réseaux. L’impact de la numérisation est de plus en plus considérable sur l’ensemble des écosystèmes. Être au cœur de ce processus, être à la fois dans l’écosystème des télécoms et comprendre et interagir avec les écosystèmes qui s’appuient sur les télécoms pour se développer et se transformer les intéresse vivement. SFR mise sur le recrutement de jeunes, talentueux, notamment à travers des stages et l’apprentissage. Ils s’appuient grandement sur le contact avec les jeunes des générations X, Y, Z pour explorer les nouveaux usages numériques. C’est la raison d’être du dispositif d’Open Innovation de SFR qui rapproche l’entreprise et les start-ups. On peut également citer « L’Atelier SFR », une communauté de clients bêta-testeurs de tous âges qui leur permet de coconstruire et de co-développer leurs produits et leurs offres avec leurs clients.

SFR : de grands défis à l’horizon

Aujourd’hui, l’innovation nécessite une collaboration ouverte avec des grands partenaires, des grands groupes, entre opérateurs, sans oublier l’aide des PME innovantes. C’est pourquoi SFR a lancé SFR Développement, véhicule d’investissement pour les start-up innovantes et son complément SFR Jeunes Talents Start Up. Ainsi, SFR construit des produits et des offres avec certaines de ces jeunes pousses. Ils leur permettent d’être en veille active sur les marchés de l’éducation, de la santé en ligne, de la géolocalisation, du géomarketing et des big data, entre autres. Dans tout cet écosystème, SFR affine sa vision sur les produits futurs.