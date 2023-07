Les crypto-monnaies ont commencé comme une idée pour permettre à des amis de partager de l’argent rapidement et numériquement avec le Bitcoin. Toutefois, l’engouement pour le modèle économique proposé fut tel, que nous avons maintenant des centaines de crypto-monnaies échangées sur les marchés de trading mondiaux.

Quatre nouvelles manières d’utiliser vos cryptos en 2023

L’utilisation de ces nouvelles devises comme moyens de paiement restait assez marginal, jusqu’à très récemment. Il est désormais possible d’utiliser vos cryptos dans beaucoup de domaines, et cela va de pouvoir commander une pizza jusqu’à placer des paris sportifs crypto.

Voici 4 nouvelles manières d’utiliser vos cryptos en 2023.

1 – L’achat de jeux-vidéos

L’industrie du jeu vidéo est l’une des premières à avoir négocié le virage du dématérialisé, notamment parce que dès les années 90, les jeux sur pc existaient déjà sans support physique, comme le premier Doom, par exemple. Ainsi, des jeux indé ou même des gros jeux comme Alan Wake 2 qui sortira sans support physique, peuvent être uniquement disponible sur Steam ou autres services de jeu en ligne.

De ce fait, il n’est plus rare de trouver des sites qui permettent d’acheter des jeux vidéos en utilisant des crypto-monnaies. Cela va même plus loin, car certains projets crypto sont créés pour un jeu comme pour Sandbox. Ainsi, les objets des jeux eux-mêmes ont une valeur financière, un joueur a même dépensé 450 000 dollars pour être le voisin de Snoop Dogg dans un jeu du métavers

2 – Les jeux d’argent en ligne

Que ce soit pour les paris sportifs ou les jeux de casino en ligne, il est possible, depuis quelques années, de trouver des sites qui acceptent les dépôts et les retraits avec diverses cryptos. La crypto représente une véritable mine d’or pour ces sites, car ils peuvent proposer à leurs clients des transactions instantanées avec des montants plus importants et donc satisfaire leurs joueurs.

En plus des transactions, le secteur du casino en ligne a développé des jeux spécifiquement pensés pour une utilisation avec des cryptos. C’est le cas des jeux Provably Fair, dont le RNG (le générateur de résultats aléatoire) est hébergé publiquement sur un réseau Blockchain (en général celui de l’Ethereum, pour les Smart Contracts).

Ainsi, chaque joueur peut faire une requête au réseau pour vérifier le RTP de ces jeux et s’assurer que le casino agi en toute transparence. Les paris sportifs ne sont pas non plus étranger à la pratique et il est de plus en plus facile de trouver des offres qui s’adressent uniquement aux parieurs déposant avec des cryptos, preuve que les devise sont en pleine expansion.

3 – Les voyages

Comme les sites marchands sont de plus en plus diversifiés et que la concurrence est âpre, certains tentent de se démarquer et en la matière les compagnies aériennes et les tour operator se sont bien vite engouffrés dans la brèche. Expedia ou encore Destinia permettent de réserver l’ensemble de votre séjour du vol à la résidence avec des cryptos. Des compagnies aériennes telles qu’Air Lituanica leur ont vite emboîté le pas pour séduire une partie des voyageurs qui ne savait pas comment utiliser leurs cryptos.

4 – L’immobilier

Le secteur de l’immobilier est aussi de plus en plus ouvert à la crypto-monnaie, puisque certaines sociétés, notamment aux États-Unis, acceptent celles-ci pour vous permettre d’acheter ou de louer des biens. De grands groupes immo comme Caruso ou Arte Surfside ont sauté le pas. Si ce sont des sociétés qui font des transactions de plusieurs millions, cette initiative pourrait ouvrir la voie pour des transactions plus modestes à l’avenir.

Le Bitcoin n’est pas la seule monnaie à utiliser

Si la crypto la plus connue est le Bitcoin, car c’est la première, les paiements en ligne et en physique possible ne se limitent pas à cette seule devise. C’est une bonne chose, puisque le Bitcoin est moins accessible que d’autres cryptos en termes de prix.