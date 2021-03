Quelques années auparavant, seule une poignée de personnes connaissait l’existence du Bitcoin, et encore moins de gens en comprennent parfaitement le concept. Au fil du temps, la crypto-monnaie a continué à gagner en popularité et elle est devenue une forme de paiement mondialement reconnue. Durant cette même période, de plus en plus de casinos en ligne ont commencé à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, aux côtés de l’USD et de l’Euro. Dans cet article, nous allons analyser l’impact qu’a eu le Bitcoin sur l’industrie des casinos en ligne.

Les avantages de l’utilisation du Bitcoin dans les casinos en ligne

Le premier avantage qui peut venir à l’esprit lorsqu’on parle de l’utilisation du Bitcoin comme moyen de paiement est l’anonymat. Certains joueurs préfèrent rester discrets avec les casinos en ligne, et le Bitcoin leur permet, justement, de faire cela. En plus, si vous payez en cryptos, aucun intermédiaire n’aura accès à vos informations privées, qui seront seulement communiquées à votre casino en ligne. Par ailleurs, cette monnaie n’est pas taxée, ce qui vous permettra de jouer moins cher et de gagner plus.

Plusieurs Etats dans le monde interdisent l’accès aux casinos en ligne. Par conséquent, les joueurs qui résident dans ces pays ne pourront pas passer par leurs banques afin d’effectuer des dépôts et des retraits sur leurs comptes. Vous l’aurez compris, les cryptos constituent des alternatives sûres, rapides et extrêmement fiables. D’ailleurs, à ce titre, le Bitcoin constitue certainement une des meilleures crypto-monnaies que vous pouvez utiliser.

D’autre part, il est important de considérer le fait que les cryptos (le Bitcoin en particulier), vous permettent d’effectuer des transactions ultra rapides. Même si les dépôts se font toujours instantanément quels que soient les moyens de paiement que vous utilisez, les cryptos vous donnent également la possibilité de retirer vos gains dans l’immédiat, après confirmation. Par ailleurs, certains casinos, comme Livegeek, vous feront bénéficier de plusieurs avantages que vous ne trouverez pas ailleurs. Il est donc vital de choisir le meilleur site, si vous vous décidez à utiliser des Bitcoins.

Les particularités uniques du Bitcoin

Aucun pays dans le monde ne reconnaît encore le Bitcoin comme une véritable monnaie, ce qui peut être perçu comme un défaut. Cela dit, en même temps, on peut aussi le voir comme un avantage unique. Puisque cette crypto-monnaie n’est pas une véritable monnaie, elle n’est pas taxée. Cela rend les transactions significativement moins coûteuses, car vous n’aurez rien à payer en coûts de transferts bancaires.

Comme vous pouvez le voir, il est facile d’utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement. Cela dit, avant de vous décider à utiliser cette crypto-monnaie, vous devriez aussi vous informer sur ses limites.

Les défauts de l’utilisation du Bitcoin dans les casinos en ligne

Les casinos en ligne qui acceptent les paiements en crypto n’ont pas besoin d’être agréés par les autorités financières. Or, on sait tous que les licences jouent un rôle important dans la protection des joueurs de toute tentative d’escroquerie. Cela dit, les plateformes de trading de cryptos, comme Binance par exemple, n’ont pas de licences non plus, et cela ne les empêche pas d’être fiables et honnêtes.

Le second défaut du Bitcoin réside dans son extrême volatilité. En effet, durant les quelques dernières années, on a vu la valeur de cette crypto-monnaie fluctuer entre plusieurs extrêmes. En voici quelques exemples :

20 000 USD en 2017

3 000 USD en 2018

7 000 USD en 2019

25 000 USD en 2020

56 000 USD en 2021

Puisque le Bitcoin est volatile, cela veut dire que son utilisation comme monnaie sur les jeux de casino en ligne est plutôt risquée. Si sa valeur suit un mouvement positif contre le Dollar, cela peut jouer en votre faveur. Toutefois, si le contraire se produit, cela risque de vous affecter négativement.

Il peut arriver que les retraits en Bitcoin prennent plus de temps que nécessaire, puisqu’ils sont généralement effectués manuellement, pour des raisons de sécurité.