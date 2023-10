Grâce à l’utilisation d’un QR Code ou de la technologie NFC, donnez de la voix à votre clientèle concernant votre entreprise et la qualité de vos services/produits. La carte avis Google est désormais disponible depuis le site internet de l’entreprise Kipful qui est à l’origine de sa création. Les notes et avis qui sont laissés sur votre fiche Google sont des éléments technologiques essentiels qui vont vous permettre de gagner en visibilité sur internet, en invitant à une transparence totale !

Kipful vous propose la carte avis Google !

Kipful est une entreprise française connue pour ses innovations en termes de cartes connectées personnalisables telles que la carte de visite NFC ou, ici, la carte avis Google. Aujourd’hui considérée comme la meilleure alliée possible pour faire évoluer un business, nous vous conseillons de faire appel à ses services et à ses produits pour que, vous aussi, vous puissiez faire décoller votre entreprise au sein de votre secteur d’activité.

Face à la concurrence, développez tous les moyens possibles pour vous démarquer !

Le concept, innovant et unique, de la création d’une carte connectée,quelle qu’elle soit, est de pouvoir faire de la technologie un outil au service de votre expansion numérique, localement comme nationalement. Inscrivez-vous dans une démarche respectueuse de l’environnement tout en profitant de plusieurs éléments :

Un service personnalisé,

Une dimension RSE réelle,

L’éco-responsabilité,

La protection de vos données personnelles,

L’utilisation de technologies innovantes.

En optant pour une carte avis Google, par exemple, donnez-vous les moyens d’obtenir des témoignages rapidement et simplement. Donnez la possibilité à votre clientèle de vous faire davantage de visibilité et créez avec elle un lien de confiance mutuelle non négligeable !

Pourquoi choisir la carte avis Google ?

La carte avis Goole est un véritable outil de communication, puissant et avantageux. Toutes les entreprises qui l’ont en leur possession ont pu l’utiliser dans leur stratégie marketing grâce à un lien qui redirige automatiquement les clients vers la page de l’entreprise référencée sur Google Review.

Vos potentiels prospects et votre fidèle clientèle ont alors la possibilité de partager leur avis concernant vos services et/ou vos produits. En quelques secondes leur expérience au sein de votre entreprise se retrouve publiée sur internet ; publics, ils sont alors visibles par tous les prospects en quête d’informations.

Sur la carte avis Google, accédez au partage de profil via la technologie NFC, QR Code et via un lien partageable. Où que vous alliez, elle vous suit ! De plus, en la possédant, développez votre image de marque sur le web à l’aide des avis positifs qui y sont laissés et améliorez la qualité de vos services grâce aux avis négatifs.

En récoltant des avis, vous boostez votre compte Google my Business et, par conséquent, votre référencement naturel !

Enfin, cette carte connectée possède multiples avantages tels que le Made in France, l’impact écologique moindre pour sa production, la connexion en temps réel à votre fiche d’établissement, l’aspect unique, élégant et moderne, sa facilité d’utilisation.

Comment se présente-t-elle ?

La carte avis Google est une carte blanche en PVC qui est composée en deux temps :

Le recto présente le logo Google avec 5 étoiles qui permettent de symboliser sa fonction, ainsi que l’inscription “Je donne mon avis !”.

Elle incite donc facilement et simplement les clients à se rendre sur la fiche Google de l’entreprise pour donner une note et un avis la concernant.

Au verso vous y trouvez le QR Code de l’entreprise en question ; c’est celui-ci qui permet de diriger le client sur la fiche avis. En quelques secondes, le tour est joué.

Au moment de donner un avis, il est possible de noter l’entreprise en nombre d’étoiles, allant de 1 à 5, de la plus mauvaise note à la meilleure, ou en cliquant sur un ou plusieurs des réponses proposées par la fiche en ligne. C’est un système de notation qui permet aux prochains clients d’avoir un apercu des services et/ou des produits proposés mais surtout d’en savoir plus quant à leur qualité.

Le but est de partager son expérience et de l’ajouter pour guider les futurs intéressés !

La carte avis Google est une innovation Kipful qui peut permettre à toutes les entreprises de voir leur fiche s’étoffer à l’aide des avis et des notes de leur clientèle. Le but est évidemment d’avoir le maximum de retours positifs tout en laissant la place aux négatifs, afin d’évoluer, de s’améliorer, et de proposer des services/produits de qualité !