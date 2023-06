Installation de la fibre optique pour une entreprise multi-sites : comment procéder ?

Cela fait maintenant plus d’une dizaine d’années que la fibre optique, un accès internet à très haut débit, a commencé à s’implanter en France. Toutefois, malgré les avantages évidents de ce type de technologie, on constate que beaucoup d’entreprises ne sont pas encore équipées à l’heure actuelle. Il s’agit là d’une erreur puisque la fibre optique n’apporte pas qu’une vitesse de connexion supérieure à l’ADSL : vous gagnez aussi en stabilité. Mais comment s’y prendre pour l’installation lorsqu’on dispose de plusieurs sites et réseaux ?

La solution la plus adaptée aux entreprises

Lorsqu’on est un particulier, on passe en général par de grands opérateurs à l’instar de SFR, Orange ou encore Free pour l’installation de la fibre optique chez soi. Le problème, c’est que tous les opérateurs ne couvrent pas forcément la même zone. C’est pourquoi lorsqu’on est une entreprise qui dispose de plusieurs réseaux internet à différents endroits, on est contraint de s’abonner chez plus d’un opérateur.

Afin d’éviter cela, nous vous recommandons plutôt de faire appel à une société de fibre optique spécialisée qui possède l’avantage d’être interconnectée avec les principaux opérateurs du marché. De fait, vous obtiendrez alors une solution centralisée sur-mesure avec notamment un service d’interconnexion de sites. Vous êtes doublement gagnant, car en plus de payer moins cher en moyenne, ce type de solution est relativement plus sécurisé.

En effet, comme on peut mettre en place plus facilement des firewalls en cœur de réseau grâce à la centralisation, vous bénéficierez d’une meilleure protection contre les intrusions, vous pourrez mieux gérer les sites web autorisés et interdits… Rappelons que la cybersécurité est prise très au sérieux de nos jours avec entre autres les cas de ransomware qui ont défrayé la chronique. Mieux vaut donc prévenir que guérir, surtout lorsqu’on tient à sa réputation en tant qu’entreprise !