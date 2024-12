Depuis la première révolution industrielle, l’espèce humaine a connu plusieurs pics brutaux de développement. Qui ont chaque fois eu pour conséquence un accroissement fulgurant de la population mondiale. Population qu’il a bien fallu nourrir ! Ainsi, cela fait maintenant trois siècles que l’agriculture se réinvente constamment pour suivre la cadence. Les chevaux cédèrent la place aux tracteurs, les techniques progressèrent. Mais aujourd’hui, ces innovations ne suffisent plus. La situation exige de franchir une nouvelle étape, en basculant de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture 4.0. Et cet enjeu décisif de notre époque représente également de nombreux défis. Or, le développement de l’agrivoltaïque en France pourrait s’imposer comme un véritable levier pour les surmonter. Voyons comment.

Les enjeux de l’agriculture 4.0 : entre espoirs et défis

Alors que nous sommes désormais plus de 8 milliards d’êtres humains à peupler la planète, nos techniques d’agriculture commencent à révéler leurs limites. Il devient difficile de produire suffisamment de nourriture pour toutes et tous.

Aussi le contexte commande-t-il de tout mettre en oeuvre pour réaliser une nouvelle transition, et passer de l’agriculture traditionnelle à ce que l’on appelle l’agriculture 4.0. Cette agriculture d’un genre nouveau se caractérise par :

Le recours à l’intelligence artificielle, en concevant des robots et des logiciels capables d’agir en synergie : cela permettra d’automatiser énormément de tâches répétitives et de gagner en productivité ;

L’utilisation d’objets connectés à Internet : capteurs, drones, satellites et caméras recueilleront des données qui seront traitées en temps réel, et alimenteront les algorithmes d’intelligence artificielle.

Comme on peut le lire sur le site d’Ombrea, le passage à l’agriculture 4.0 soulagera l’humain d’une quantité énorme de travail. Tout en s’appuyant sur des systèmes mécanisés capables de produire mieux, et plus vite.

Pourtant, cela soulève également de nombreux enjeux pour les agriculteurs. A commencer par le plus critique : ces équipements coûtent cher. Dès lors, comment réaliser cette nécessaire transition ? Et c’est là que l’agrivoltaïque entre en jeu.

S’engager dans l’agrivoltaïque : un bon moyen de passer l’agriculture traditionnelle à l’agriculture 4.0

En effet, Ombrea 4.0 nous renseigne également sur les solutions que le défi de la transition pourrait appeler de ses voeux. L’une d’entre elles consiste à fournir aux agriculteurs des sources alternatives de revenus.

De cette manière, ils pourraient dégager des crédits pour investir dans les matériels nécessaires à l’agriculture 4.0. Cela tombe bien, l’agrivoltaïque en France se porte comme un charme. Pour de nombreuses raisons, un engagement concomitant dans l’agrivoltaïque et dans l’agriculture intelligente fait énormément de sens :

L’agrivoltaïque consiste à recouvrir les cultures existantes de panneaux photovoltaïques ;

L’énergie produite par ces panneaux est propre, et peut être vendue à des fournisseurs ;

La même surface permet donc aux cultivateurs d’engendrer deux types de revenus différents.

Attention cependant, toutes les cultures ne peuvent pas supporter de telles installations sans subir de conséquences désagréables. Comme le Gouvernement vient de finaliser les conditions d’installation des projets agrivoltaïques, nous conseillons à toute personne intéressée d’aller consulter les avis des experts.

Des environnements mieux contrôlables et émettant des données plus riches

Pour autant, d’autres motifs entretiennent l’espoir d’une alchimie intéressante entre agrivoltaïque et agriculture 4.0. Quelles sont ces pistes ?

Les exploitations agrivoltaïques optimisées pourraient produire des données plus fiables et exploitables concernant l’humidité ou la température des cultures ;

L’anticipation de certaines maladies ou de problèmes tels que le stress hydrique en serait facilitée ;

Les installations agrivoltaïques auraient tout à gagner à s’appuyer sur des modélisations et des simulations numériques pour fonctionner : leur optimisation serait aisée.

Ainsi, les technologies de l’agriculture 4.0 valorisent les données générées par l’agrivoltaïsme. Tout en permettant en retour d’optimiser ces installations. Les deux approches sont donc très complémentaires.

Bien sûr, aucun rapport entre le prix des panneaux solaires nécessaires pour recouvrir une maison de 100 m² et le montant qu’il faudra débourser pour installer des panneaux photovoltaïques sur des hectares de culture. D’autre part, la question de l’ensoleillement demeure fondamentale. Mais ces obstacles doivent impérativement être dépassés pour construire l’agriculture de demain.