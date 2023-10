L’infogérance ou la délégation du système d’information est devenue une stratégie essentielle pour les entreprises à l’ère de la numérisation. Cette pratique consiste à confier la gestion de l’ensemble ou d’une partie du système d’information à un prestataire externe. Elle offre de nombreux avantages, même si elle comporte encore des défis à relever. Voyons en détail ce concept d’infogérance, ses avantages, ses limites, ainsi que les meilleures pratiques pour réussir sa mise en œuvre.

Qu’est-ce que l’infogérance ?

L’infogérance représente un processus dans lequel une société externalise la gestion de ses systèmes informatiques, de ses réseaux et de ses applications à un fournisseur de services spécialisé. Si votre entreprise se trouve dans la capitale, par exemple, vous pouvez faire appel à un expert de l’infogérance Paris, que l’on appelle aussi infogérant. Celui-ci assumera la responsabilité de la maintenance, de la surveillance, de la sécurité et de l’évolution de vos infrastructures technologiques.

Les principaux avantages de l’infogérance

L’un des plus grands bénéfices de l’infogérance est la réduction des coûts opérationnels. Notamment, vous n’aurez pas à investir dans des équipements et des logiciels onéreux. Vous n’aurez ni à recruter un infogérant en interne ni à former l’équipe technique. À la place, vous payez un forfait mensuel ou annuel pour les services d’infogérance fournis par un prestataire qualifié et expérimenté. Cela aide à mieux maîtriser les dépenses.

En externalisant la gestion de votre système d’information, vous et vos équipes pouvez vous concentrer davantage sur vos activités principales. Vous gagnez alors en efficacité et pouvez consacrer plus de ressources à l’innovation, à la croissance et à la création de valeur pour vos clients. De plus, une société de services informatiques primée spécialisée dans l’infogérance dispose de l’expertise et des technologies nécessaires pour assurer une gestion optimale de votre système IT.

Les risques de l’externalisation du système d’information

L’infogérance apporte de nombreux avantages à votre entreprise. Mais comme toute pratique technologique, elle peut également comporter certains risques que vous pouvez éviter avec les bonnes techniques. En confiant la gestion de votre système d’information à un tiers, vous pourriez notamment perdre un certain contrôle sur les opérations concernées. Négociez des accords clairs avec des mécanismes de suivi pour éviter ce problème.

L’infogérance peut également créer une forte dépendance à l’égard du prestataire. Si la relation se détériore ou si le spécialiste ne répond pas à vos attentes, votre entreprise peut se retrouver vulnérable en termes de cybersécurité, de solutions Cloud, etc. Assurez-vous de choisir un infogérant de confiance et de prévoir des clauses de sortie en cas de besoin.

Meilleures pratiques pour une infogérance réussie

Avant de commencer une relation d’infogérance, il est essentiel de définir des objectifs clairs. Qu’attendez-vous du prestataire ? Quels sont les résultats attendus ? Les réponses à ces questions vous permettront d’évaluer la performance de la société d’infogérance. Vérifiez également la réputation de celle-ci. Une expertise dans votre secteur d’activité et des références positives sont de bons indices de fiabilité et d’efficacité.

Pour finir, il est conseillé d’établir une communication ouverte et transparente avec le prestataire de votre choix pour garantir une collaboration durable et satisfaisante. Assurez-vous que les canaux de communication sont bien définis et que les deux parties comprennent clairement leurs rôles et responsabilités respectifs.