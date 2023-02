Les batteries au lithium se distinguent des différentes chimies de batterie en raison de leur densité de puissance élevée et de leur faible prix par cycle. Tout de même, « batterie au lithium » est un terme équivoque. À cet égard, il existe environ 6 chimies de base des batteries au lithium, toutes avec leurs avantages et inconvénients personnels et inhabituels. Pour les applications d’énergie inépuisable, la chimie fréquente est le Lithium Fer Phosphate (LiFePO4). Cette science chimique a une sécurité de première classe, avec une constance thermique avide, des courants nominaux élevés, une durée de vie durable et une marge d’abus. Vous pouvez facilement trouver des fournisseurs de batteries au lithium sur le marché b2b en ligne pour accompagner votre commerce de détail et de gros.

Les batteries au lithium 12 V ont révolutionné l’industrie de l’aventure en plein air. Le camping simple n’est que l’une des nombreuses utilisations des batteries au lithium 12v. Ils sont plus polyvalents que vous ne le pensez. Lisez la suite pour découvrir les 6 meilleures utilisations des batteries au lithium 12 V qui peuvent vous rendre la vie plus confortable et plus amusante !

Jus léger n°1 pour les bateaux profonds et les moteurs de pêche à la traîne :

Les batteries formelles finissent par vous « troller » avec leur prix bon marché enchanteur et leur qualité tout simplement horrible. Les croiseurs à cabine, les catamarans et les voiliers plus grands feront du bien à partir de l’unité de poids et de la taille des batteries au lithium 12v – avec un encombrement plus mineur, et ils adoptent moins d’espace dans une zone de pack. Pesant à peine 34 livres, ils représentent la moitié de l’unité de poids de leur type plomb-acide, encourageant à la fois la performance et la légèreté sur l’eau.

#1. Faites rouler les aventures dans votre véhicule récréatif ou votre caravane :

Le lithium est à la tête du monde du VR, et avec une bonne raison ! Les gens qui les possèdent pour en profiter, et les gens qui n’en ont pas… eh bien, ils en ont besoin. Pourquoi ? Parce qu’aucune autre technologie de batterie n’offre autant de rendement et de fiabilité que le lithium. Il survit et dépasse de loin la concurrence ; il est ultra-léger, plus durable, sans entretien et bien plus encore. Que vous soyez un boondocker, un junco ou un employé à temps plein, votre véhicule récréatif fera certainement du bien grâce à de nombreuses utilisations des batteries au lithium 12v.

#2. Pouvoir vantard pour les petites maisons :

Si vous considérez que les petites maisons ne sont que pour la télévision, détrompez-vous. De plus en plus de familles adoptent ces mallettes pack ; acclamations en partie à l’information qu’ils sont à l’aise de pouvoir. Maison de vacances, quelqu’un ? Tant que vos postulats d’énergie électrique sont minimes, vous pouvez profiter d’un week-end à petit prix dans votre petite maison ! Et puis allez-y, et couplez votre lieu de vie respectueux de l’environnement avec une installation d’énergie solaire uniformément respectueuse de l’environnement et une batterie au lithium 12V.

#3. Une randonnée pour se déplacer dans le canton (ou la maison) :

Si vous faites confiance à un scooter de mobilité ou à un fauteuil roulant électrique, une batterie au lithium 12v peut transformer votre déclaration d’indépendance. Il soutiendra la charge de votre scooter et le rendra plus confortable à manipuler. Il se charge également plus rapidement et tient plus longtemps qu’une batterie standard. Et ainsi, vous aurez beaucoup de temps pour faire ce que vous aimez avec les gens que vous aimez.

#4. Alimentation de secours instantanée :

Commençons par les nécessités. Si vous utilisez des équipements médicaux vitaux et vivez là où les pannes de courant sont une menace courante, vous avez besoin d’une alimentation de secours d’urgence. Une batterie au lithium de 12 V peut déclencher cette sauvegarde et conserver vos besoins lorsque vous en avez besoin. Très différentes d’un générateur, les batteries au lithium permettent une alimentation en un éclair, garantissant qu’une panne de courant n’endommage pas vos appareils. Une autre raison géniale d’être reconnaissant pour vos batteries au lithium 12 V !

#5. Magasin d’énergie pour une petite configuration solaire :

Êtes-vous aiguisé dans le passage au vert ? Maîtrisez les énergies renouvelables avec une petite configuration de batterie solaire. Utilisez-le pour charger vos batteries au lithium 12 V et vous pourrez stocker de l’énergie pour une utilisation un jour (pratiquement) pluvieux. En ce qui concerne la charge, les batteries au lithium et solaires forment une paire complète. En effet, les batteries au lithium 12 V se chargent rapidement et nécessitent une charge à faible résistance, ce qui est précisément ce que fournissent les batteries solaires.

#6. Alimentation portable pour tous vos extras :

Il n’y a pas de pitié dans le « glamping ». Si vous êtes en mesure d’alimenter votre ordinateur portable, votre téléphone portable, vos haut-parleurs, votre ventilateur et votre téléviseur avec des piles au lithium de 12 V, nous vous disons : « pourquoi ne pas les apporter tous ? Une batterie au lithium 12v est si légère que vous pouvez la jeter dans un sac à dos et partir en randonnée. Le lithium défie également les températures et les mouvements plus durs, 2 aspects qui vont de pair avec les aventures en plein air.

Conclusion :

De toute évidence, il existe de nombreuses façons d'utiliser vos batteries au lithium 12v ! Alors maintenant, vous apprenez à connaître les utilisations les plus fantastiques des batteries au lithium 12v.