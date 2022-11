En 2020, l’apparition de la pandémie de COVID-19 dans le monde a entraîné le ralentissement de la croissance économique mondiale. Les incertitudes sur le marché des capitaux ont plongé le marché financier dans l’obscurité. En mars de la même année, CoinEx, une plateforme d’échange de crypto-monnaies, a lancé un programme mondial d’ambassadeurs, offrant de nouvelles opportunités d’emploi à d’innombrables passionnés de blockchain à travers le monde qui ont été gravement touchés ou même sans emploi pendant l’épidémie et les aidant à obtenir un revenu au milieu de l’instabilité économique mondiale. Dans le même temps, des milliers d’ambassadeurs du monde entier ont joué un rôle crucial en aidant CoinEx avec sa promotion marketing et ses services de localisation dans diverses zones linguistiques, contribuant ainsi à la mondialisation de CoinEx.

La mondialisation de CoinEx, bien sûr, ne se limite pas au recrutement et à la formation d’ambassadeurs mondiaux. Plus important encore, elle dépend de la constitution d’équipes marketing d’élite de CoinEx dans diverses régions linguistiques du monde et de l’amélioration continue des services de localisation. À sa création, CoinEx ne proposait que le chinois et l’anglais, mais aujourd’hui, son site web et son application sont disponibles en 16 langues, à savoir le chinois (simplifié et traditionnel), l’anglais, l’espagnol, le russe, le japonais, le français, l’allemand, le portugais, le thaï, le coréen, le persan, le turc, l’indonésien, le vietnamien et l’arabe.

Il a fallu cinq ans à CoinEx pour effectuer une telle transformation. Ce processus peut sembler lent aux yeux de ceux qui recherchent un succès rapide. Poursuivant une “mondialisation” unilatérale, certaines plateformes d’échange de crypto-monnaies se sont empressées de prendre en charge des dizaines de langues nationales ou régionales en même temps sur leur site Web et leurs applications en un court laps de temps. Cependant, l’expérience utilisateur est horrible puisque les utilisateurs peuvent difficilement comprendre le contenu dans leur propre langue sur la plateforme. Certains termes spécifiques au secteur, traduits approximativement avec Google Translate, deviennent obscurs et rendent l’expérience utilisateur encore plus difficile.

Dans le même temps, ces plates-formes ne disposent pas d’équipes de marketing ou de service dans les régions locales et n’organisent aucun événement en ligne ou hors ligne pour les utilisateurs. Ce qu’elles présentent est une plateforme avec des descriptions simples dans une langue rigide, ne générant aucune fidélité des utilisateurs. Cette “mondialisation” n’est qu’une fanfaronnade.

CoinEx est bien conscient que la véritable mondialisation n’est pas seulement un objectif verbal, mais une étape à franchir pas à pas. En termes de marketing, en plus du programme d’ambassadeurs, CoinEx a recruté des partenaires dans le monde entier pour mettre en place des équipes de service marketing dans les régions locales. La bourse organise également en permanence des rencontres et des échanges industriels hors ligne afin d’établir un contact étroit avec ses utilisateurs, de recueillir leurs commentaires et leurs suggestions et de discuter avec eux des tendances du secteur et de son développement futur. Les innombrables événements en ligne sont également bien accueillis par les utilisateurs, servant de pont entre eux et renforçant leur fidélité. De plus, CoinEx apporte souvent des avantages à ses utilisateurs et se développe avec eux.

CoinEx fournit des services disponibles dans la langue locale dans diverses régions linguistiques. Grâce à une solide équipe professionnelle de services aux utilisateurs, les utilisateurs de 16 régions linguistiques peuvent librement naviguer sur le Web dans leur propre langue, utiliser les produits CoinEx et profiter d’une expérience de négociation facile et fluide sur la plateforme.

Avec une base d’utilisateurs qui a dépassé les 3 millions depuis longtemps, CoinEx a construit un accès au monde de la crypto-monnaie à travers 200 pays et régions du monde. Au cours des cinq dernières années, CoinEx a été reconnu et choisi par un nombre croissant d’utilisateurs de crypto dans le monde. Avec sa popularité et sa réputation en constante amélioration, CoinEx a fait un pas de plus vers son objectif de mondialisation.

Pourtant, CoinEx vise plus que la progression constante de la mondialisation. Dans le processus de mondialisation, CoinEx accorde toujours la priorité aux services et à l’expérience des utilisateurs. Tout en étendant sa présence sur le marché international, CoinEx insiste sur l’amélioration de ses produits, reste fidèle à ses utilisateurs et effectue des mises à jour constantes pour créer des produits cryptos plus faciles à utiliser et une expérience d’échange cryptographique plus fluide. Pour CoinEx, les utilisateurs sont le fondement de sa mondialisation. Ce n’est qu’en créant une meilleure expérience utilisateur et en fournissant davantage de services de localisation que CoinEx pourra progresser régulièrement vers la mondialisation et s’engager dans un tout nouveau voyage.