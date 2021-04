Le monde numérique offre de multiples perspectives aux investisseurs de tous poils. Les caractéristiques des réseaux en font en effet des vecteurs de transmission d’informations idéaux car instantanés, souples et efficaces. C’est pourquoi le trading en ligne a rapidement pris son essor dès que les premières offres de courtage connectées ont vu le jour. Aujourd’hui, la tendance se confirme avec l’émergence du trading via mobile, un vecteur d’investissement qui intéresse beaucoup les néobanques. Explications.

Les néobanques, un acteur désormais incontournable

Les banques traditionnelles ont vu émerger de sérieux concurrents avec les réseaux de l’Internet. Plus souples d’utilisation, plus réactives et surtout plus économiques, les néobanques se sont en effet rapidement taillé une place au soleil du paysage bancaire. En réaction, de multiples enseignes physiques ont lancé leur propre succursale en ligne et aujourd’hui une grande partie des habitants des pays développés utilisent ou pensent changer pour une néobanque.

Si ce modèle a généré autant d’engouement, c’est d’abord parce qu’il est plus économique. En effet, sans locaux professionnels à entretenir, avec moins de salariés à payer, les néobanques sont très appréciées, notamment des jeunes. Elles sont aussi beaucoup plus adaptés au fonctionnement des individus connectés et plus à l’écoute de leurs besoins. C’est d’ailleurs la raison principale qui a présidé à leur nouvel intérêt pour le trading via mobile, une niche d’investissement intéressante mais à laquelle il est conseillé de se former, notamment via l’Ecole Forex. Nous y reviendrons dans le dernier paragraphe.

Le trading via mobile et les néobanques

Le lancement des néobanques dans le trading via mobile a été acté par l’élargissement de l’offre de services d’une néobanque anglaise. Cet acteur de premier plan du monde des néobanques a en effet proposé dès 2018 ses services en matière de courtage en ligne à ses clients. L’idée était de proposer une plateforme permettant d‘investir dans des sociétés cotées sur les marchés boursiers américains et britanniques ou dans des produits classiques comme les ETF par exemple.

Depuis, bien d’autres enseignes ont suivi la tendance et proposent elles aussi des solutions à leurs clients pour tenter leur chance en bourse. Elles concurrencent donc désormais les offres de courtage en ligne classique et promeuvent le trading via mobile comme un outil à la portée de tous. Pourtant, le trading en ligne n’est pas un jeu dénué de risques et pour les investisseurs néophytes, il est particulièrement important de se former pour espérer tirer des gains de leur investissement.

Comment bien se former au trading en ligne ?

Il faut en effet comprendre que le trading via mobile, comme le trading en ligne de manière générale, présente des risques de pertes sèches pour l’investisseur. L’École Forex se charge de nous rappeler qu’environ 75% des gens qui investissent sur les plateformes de trading perdent de l’argent ! Contrairement à ce que prétendent certains influenceurs peu scrupuleux, ce n’est pas donc pas un nouvel eldorado à la portée de n’importe qui.

Avec l’École Forex, vous pourrez enfin vous former aux fondamentaux de l’investissement via le trading en ligne. Grâce à la fine connaissance du vocabulaire, des outils d’analyse et des différentes stratégies possibles, vous aurez réellement une chance de faire fructifier votre capital. Vous pourrez même, à terme de la formation, être capable d’analyser les tendances et l’actualité afin de les mettre au service de vos opérations. C’est donc un passage obligé pour qui veut réussir dans le monde du trading en ligne !