Le secteur des jeux de hasard est l’une des industries les plus lucratives au monde et internet et les smartphones ont grandement contribué à son développement. De nouvelles compagnies ouvrent chaque semaine et la compétition est rude. En même temps, l’industrie du jeu est pleine de fusions et de nouveautés. Les grandes entreprises achètent en permanence les plus faibles et se lancent dans la fusion avec d’autres grandes compagnies de jeux.

Un autre raison c’est que dans un contexte de concurrence croissante et de pressions réglementaires massives dans un certain nombre de juridictions, plusieurs grandes sociétés de jeux décident d’entreprendre des opérations de fusion et d’acquisition.

Les fusions et les acquisitions

Les fusions et les acquisitions sont fréquentes dans le monde des affaires et les gens craignent souvent que cela mène vers un marché déséquilibré, dominé par des entreprises gigantesques et, inévitablement, vers l’extinction des petites ou moyennes sociétés. Cela peut aussi causer une situation de monopole puisque, en absence de compétition, les entreprises peuvent proposer les services et les prix qu’elles veulent. Alors que plus importante est la compétition, plus les prix baissent et le marché se voit réguler par des prix faibles, moyens ou élevés en fonction des services proposés et des besoins du public. Par exemple, la société Apple, du fait de son prestige, peut proposer des prix élevés.

Les tendances actuelles

Le secteur du jeux d’argent en ligne est très compétitif et régulé et, en raison des risques qu’il représente, de nombreuses grosses sociétés de jeux d’argent se sont récemment lancées dans la fusion ou dans les nouvelles acquisitions. De cette manière, elles peuvent emporter la compétition et gérer des réglementations complexes.

Cette industrie est plus importante en Europe où le public est, d’une manière général, plus libéral par rapport aux jeux d’argent qu’aux Etats-Unis. Par conséquent, c’est en Europe que l’on voit le plus de fusions, bien que certaines se déroulent aussi aux Etats-Unis. Toutefois, le marché y est un peu complexe puisque chaque état a ses propres réglementations et que le casino n’est pas partout légalisé. Il est d’ailleurs intéressant de se renseigner sur les structures autorisées ou non en cherchant par exemple spécifiquement un casino en ligne légal au Canada , ou ailleurs selon ses préférences, avant d’y risquer son argent.

Les effets sur les joueurs

La croissance du marché virtuel et le nombre de fusions et d’acquisitions représentent un avantage pour les joueurs et les parieurs puisque, plus la compétition est rude, plus les prix baissent et plus on voit apparaître de nouveaux services et arrangements, proposés par les sites internet pour y attirer les joueurs. Par exemple, beaucoup de casinos et d’opérateurs de paris sportifs ont développé des bonus pour accompagner l’inscription des joueurs et leur fréquence d’utilisation du site, pour s’assurer leur fidélité.

Le secteur des jeux d’argent en ligne continue de se développer, et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Bien que les fusions et les acquisitions soient fréquentes dans l’industrie, il demeure fortement compétitif, ce qui est aussi positif pour les compagnies que pour les joueurs.