Vincent Dunant, auteur régulier du portail CasinoNow, vous parlera de la situation des casinos en direct. En matière de jeux de casino, l’internet a ouvert un tout nouveau monde de possibilités. Vous n’avez plus besoin de vous habiller et de quitter votre domicile pour profiter de vos jeux de casino préférés, car vous pouvez désormais vous asseoir avec une boisson de votre choix à la main et jouer sans être distrait par la foule, les machines à sous bruyantes et les longues files d’attente.

Mais ce n’est pas parce que vous n’êtes pas dans un casino traditionnel que vous ne pouvez pas profiter de l’atmosphère et du bourdonnement d’un jeu en direct. Ce guide vous aidera à comprendre la différence entre un casino en direct, en ligne et les casinos ordinaires.

La différence entre les jeux de casino en ligne en direct et les jeux réguliers

Les Générateur de numéros aléatoires (GNA) des casinos en ligne est toujours électronique, tandis que dans un casino en direct, le caractère aléatoire repose entre les mains du croupier. Les jeux de croupier en direct dépendent de la façon dont le croupier lance la balle sur la roulette ou mélange les cartes dans le jeu. Ensuite, les caméras, les puces, et les scanners lisent les cartes, la roue de la roulette, et transmettent les informations au système.

Plongeons maintenant plus profondément dans la différence entre les casinos en direct, en ligne et sur terre.

Qu’est-ce qu’un jeu de casino en ligne – les jeux de casino RNG ?

Un jeu de casino ordinaire est une forme de jeu de hasard effectué sur un ordinateur ou un appareil mobile connecté à l’internet. Les jeux sont similaires à ceux que l’on trouve dans un casino traditionnel en briques et en mortier, de sorte que vous trouverez probablement une bonne gamme de jeux tels que les machines à sous et le poker dans un casino en ligne.

Mais qu’est-ce qu’un casino en direct ?

Par rapport à un casino en ligne ordinaire, le casino en direct est joué avec des croupiers réels et en temps réel. Ils proposent des jeux traditionnels ainsi que des parties de poker et autres contre d’autres joueurs humains. Un jeu de casino en direct fonctionne en utilisant un système de communication vidéo et audio permettant aux joueurs d’entendre, et de voir le croupier pendant qu’il effectue les mélanges, distribuent et gèrent l’ensemble du jeu de casino.

Ces flux vidéo sont entièrement en direct, ce qui signifie que vous pouvez interagir avec le croupier via la fonction de chat. Les jeux les plus populaires sont le baccarat, le poker, le blackjack et la roulette.

Les jeux de casino en direct sont joués en temps réel. Contrairement à leurs homologues virtuels, il est donc impossible de reprendre une partie interrompue en cas de problème de connexion. Cela ne signifie pas pour autant que vous perdrez votre pari. En cas de problème avec votre connexion haut débit, la plupart des sites vous dirigeront automatiquement vers la version virtuelle du jeu auquel vous jouez.

Casinos terrestres ?

Si une personne souhaite faire l’expérience d’un environnement bruyant avec des lumières clignotantes et profiter de la compagnie d’autres joueurs, alors un véritable casino terrestre est le meilleur choix. Beaucoup de joueurs fréquentent les casinos terrestres pour l’expérience unique qu’ils apportent.

Le son des acclamations et des frustrations de personnes réelles, la sensation des machines à sous et des installations réelles fascinent certains joueurs, en particulier les débutants. Le seul inconvénient est que lorsque certaines personnes deviennent dépendantes, elles se retrouvent bloquées et incapables de quitter les locaux du casino.

Les meilleurs fournisseurs de logiciels de casino en direct

Le marché des casinos en direct se développe et devient de plus en plus populaire. Il existe de nombreux fabricants, qui proposent tous un produit similaire.

Une bonne expérience de jeu des casinos direct, dépend de la qualité de la diffusion, la vitesse et de la stabilité des connexions Internet, et la distance entre les studios où se trouve les croupiers et les joueurs.

Par conséquent, pour garantir un jeu agréable dans les casinos du monde entier, il faut disposer de studios sur différents continents. Une bonne variété de jeux est également très importante. Les meilleurs fournisseurs de logiciels de casino en direct sont: Évolution Gaming, Netent, PlayTech et Microgaming.

Evolution Gaming, Netent, PlayTech, Microgaming

Evolution Gaming a été créé en 2006 et peut être considéré comme l’un des noms les plus fiables et les plus reconnus dans le secteur des casinos en ligne, qui offre des solutions de casino en ligne inégalées. Ils se concentrent principalement sur les jeux de croupiers en direct et travaillent avec de nombreux opérateurs, dont Party Gaming, Paddy Power et bien d’autres. Voici les principaux avantages d’Evolution Gaming:

Ils proposent des studios VIP pour les gros bonnets.

Ils disposent d’une sélection impressionnante de jeux de croupiers en direct.

Ils proposent des jeux de croupier en direct sur téléphone portable.

Ils ont des dealers d’origines multiples qui parlent aussi des langues différentes.

Microgaming est basé sur l’île de Man et ont été créés en 1994. Ils sont également un énorme fournisseur de logiciels de poker et vous pouvez obtenir 100 variantes différentes du jeu. Il existe également la série Playboy Live Dealer. Les avantages de Microgaming:

Ils sont le fournisseur de logiciels derrière Mega Moolah, un jackpot progressif qui a versé des dizaines de millions au cours de la dernière décennie.

Leur logiciel est soumis à un audit indépendant pour garantir des résultats aléatoires.

Ils ont une sélection MASSIVE de jeux de casino – des centaines.

Playtech aété fondée en 1999, la société compte aujourd’hui 5 000 employés et détient 140 licences mondiales. Playtech est un géant du logiciel de casino depuis des décennies. Playtech Live est l’un des principaux fournisseurs de produits de casino en direct dans le monde. Les Avantages de Playtech:

Ils proposent des machines à sous licence, dont beaucoup tournent autour de Marvel Comics.

Ils proposent des jeux de croupier en direct.

Ils sont largement considérés comme l’un des meilleurs de l’industrie.

NetEnt a débuté au milieu des années 90 et, malgré une concurrence accrue, elle a réussi à élever et à établir de nouvelles normes dans le secteur. Ils offrent des solutions fiables, sûres et à la pointe de la technologie. Avantages de NetEnd :

Ils disposent d’une large sélection de jeux de casino qui comprend des machines à sous, des jeux de table, des jeux de croupier en direct, etc.

Ils disposent de nombreuse machines à sous licence autour des films, des émissions de télévision, etc.

Conclusion

Si vous décidez d’essayer les jeux de hasard en argent réel, les plateformes de casino en ligne présentent des avantages non négligeables. Si le jeu à distance est encore considéré comme un phénomène relativement nouveau, il est clair et évident que les jeux en ligne surpasseront bientôt tous les casinos terrestres. Mais quel que soit le type de jeu, n’oubliez pas que le jeu est risqué et qu’il vaut mieux jouer intelligemment.

Pour plus d’informations sur les casino live, vous pouvez consulter la page https://fr.swiss-casino-now.com/casino-en-direct/