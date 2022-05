Quelle que soit l’importance de votre patrimoine immobilier, il existe de nombreux logiciels de gestion de biens immobiliers qui pourraient vous aider de manière quotidienne, notamment pour faciliter les tâches liées à la gestion locative. Ainsi, que vous soyez débutant ou gestionnaire expérimenté, nous vous proposons tout de suite nos conseils et vous présentons les logiciels les plus efficaces pour vous aider dans la gestion de vos biens immobiliers.

Quels sont les atouts principaux de ces logiciels de gestion de biens immobiliers ?

Même si vous pensez pouvoir vous occuper de la gestion de vos biens immobiliers par vous-même, certains logiciels perfectionnés pourraient vous aider à gagner du temps dans la comptabilité, ou encore la réception de vos loyers. Ils présentent des avantages pour la maintenance de vos biens, vous aident à simplifier le choix de locataires, à profiter de paiements en ligne, ils simplifient vos modes de contact ou vous apportent leur aide pour le côté marketing de la gestion immobilière. Et il ne s’agit là que de quelques exemples de leurs nombreux avantages !

Quelques logiciels à découvrir si vous êtes propriétaire

1. RealAdvisor

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un logiciel à proprement parler, la plateforme RealAdvisor peut être des plus pratiques pour vous accompagner dans la gestion de vos biens immobiliers. Elle vous permet de découvrir le prix de l’immobilier dans votre région, et peut aussi être utilisée pour l’estimation d’un bien immobilier, cette estimation immobilière pouvant s’avérer précieuse pour vous aider à déterminer le prix du m2 le plus juste pour la mise en location ou dans le cas de la mise en vente de l’un de vos biens immobiliers.

Pour estimer sa maison sur ce site, il n’y a rien de plus simple ! Vous entrez votre adresse, le type de maison ou d’appartement dont vous disposez et sa surface, et vous obtiendrez une estimation du prix qu’il vous sera possible d’en tirer après sa mise en vente. Un outil précieux pour vous accompagner dans vos calculs, que ce soit pour la vente, l’achat ou la location d’un bien.

2. Buildium

C’est l’un des logiciels les plus utilisés pour la gestion des biens immobiliers, qui a été développé par des gestionnaires de biens ayant les mêmes attentes que les vôtres. Ce logiciel propose donc un service complet, vous permettant de contrôler à distance l’ensemble de vos biens et votre activité de gestionnaire – en profitant notamment d’un encaissement automatique des loyers géré en ligne, entre autres options.

3. TurboTenant

Ce logiciel a l’avantage d’être disponible gratuitement pour les propriétaires, puisque son utilisation et les options qu’il propose seront pris en charge par les locataires. En cas de problème, il dispose d’un service client que vous pourrez joindre à toute heure, et tous les jours de la semaine – un réel avantage si vous débutez, ou en cas de question. Bien qu’il soit simple d’utilisation et pratique, des fonctionnalités avancées pourraient manquer aux grands propriétaires.

4. AppFolio

Cette plateforme se dirige vers les propriétaires immobiliers, qui disposent de grands portefeuilles de location. Si vous cherchez un logiciel pouvant vous aider dans la gestion de votre première location, il pourrait donc ne pas s’agir du plus adapté à vos besoins. Toutefois, il propose de nombreuses fonctionnalités, dont certaines pourraient vous aider dans le développement de votre entreprise, tout en vous permettant de gagner en efficacité. Il dispose lui aussi de son application dédiée.

5. Propertyware

Ce logiciel se spécialise dans la gestion des propriétés familiales, et peut être utilisé pour la gestion d’importants portefeuilles immobiliers. Il dispose d’une application mobile très pratique pour vous permettre de l’utiliser à tout moment, depuis votre smartphone. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la gestion de ces propriétés familiales, qu’il s’agisse d’outils pour la comptabilité, pour la perception des loyers, ou encore pour le suivi des locataires. Des options qui en font l’un des outils les plus appréciés des grands propriétaires.