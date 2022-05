Depuis plusieurs années, maintenant, Internet est devenu un instrument incontournable, que ce soit pour le travail comme pour le loisir. Quand on sait que 92 % des Français sont équipés d’un réseau internet chez eux et qu’ils passent en moyenne plus de deux heures par jour sur la toile, on peut commencer à mesurer l’ampleur du monde numérique.

Pour autant, si nous sommes habitués à protéger nos affaires et notre vie privée dans notre quotidien, nous avons tous tendance à laisser de côté la sécurité en ligne. Il existe pourtant des solutions simples qui vous permettront d’optimiser la protection de vos données, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. Voici quelques clés qui amélioreront votre sécurité sans avoir à passer des heures en réglages et autres vérifications…

Le VPN, l’atout à la mode

Vous avez sans aucun doute déjà entendu parler du VPN, ce système de protection qui permet de changer la “carte d’identité” de votre ordinateur. Si l’utilisation la plus connue est sans doute pour pouvoir se connecter à des plateformes de streaming à l’étranger pour obtenir le catalogue dudit pays, la première fonction du VPN est avant tout portée sur la sécurité.

En passant par un des serveurs d’un VPN comme NordVPN, vous créez un obstacle numérique extrêmement difficile à franchir pour les hackers. Si jamais un individu ou un programme malintentionné désire pénétrer dans votre ordinateur, il remontera l’adresse IP, cette fameuse carte d’identité. Mais, avant d’arriver à la vôtre, il passera forcément par le serveur VPN. Comme vous pouvez vous en douter, ce genre de serveurs a une protection bien supérieure à nos ordinateurs domestiques. Le programme malveillant sera donc annihilé avant même d’être remonté jusqu’à votre ordinateur.

Une excellente solution pour les personnes travaillant beaucoup avec Internet ou aimant tout simplement naviguer ou jouer sur celui-ci.

Les plateformes de vérifications, une aide précieuse pour les internautes

S’il est parfois difficile de savoir si un site est sûr ou pas, des aides existent bel et bien sur Internet. WHOIS.com pour “who is” en anglais est ainsi un site qui vous permettra d’en apprendre plus sur un site donné. Si jamais vous avez un doute avant un achat, c’est un outil très utile afin de vérifier la légitimité de votre interlocuteur.

Pour ce qui est des achats, il faut souvent privilégier les grandes plateformes qui savent se doter d’un service après-vente et d’une politique de remboursement acceptable.

Il en va de même pour vos loisirs. Les sites de streaming les plus connus sont les plus à même de ne pas infecter votre ordinateur. Pour les jeux, des plateformes existent aussi. Steam est ainsi un must pour tous les amateurs de jeux vidéo. Avec des clés qui marchent systématiquement et un remboursement rapide en cas de problème ou de déception, c’est un incontournable. Pour les jeux de casino, c’est VegasSlotsOnline qui tient son rôle de plateforme de vérification de référence avec plus d’un million de visiteurs par mois. Vous pourrez y découvrir un choix de plus de 10 000 machines à sous gratuites et plus de 1200 revues de Casino en ligne, vous aurez donc l’embarras du choix, et le tout, avec l’esprit tranquille !

Les antivirus, un outil parfois délaissé

Si les antivirus ont connu un certain âge d’or il y a quelques années, bon nombre de personnes, aujourd’hui, n’en possèdent tout simplement aucun. Parfois très intrusifs et très bruyants, ils n’ont plus le succès qu’ils méritent pourtant. Car, en matière de sécurité, les antivirus sont un outil indispensable pour surfer régulièrement en ligne sans problème. En plus de protéger le réseau, comme le ferait un VPN, l’antivirus pourra aussi agir sur l’ordinateur en interne et donc le protéger des malwares, du phishing, ou d’autres choses qui peuvent passer au travers des mailles du VPN.

Loin d’être des concurrents, ils sont donc parfaitement complémentaires.

Le dernier conseil est donc simple, n’hésitez pas à cumuler les outils de protection. Vous pouvez tout à fait avoir un antivirus et un VPN actif pour surfer sur Internet. Afin d’augmenter encore votre sécurité, vous pouvez tout à fait passer par les plateformes de vérification pour obtenir l’avis de professionnels qui trient et sélectionnent les bonnes affaires et les sites dans l’unique intérêt des internautes.

Avec ces petits conseils, vous pourrez donc surfer sans avoir à vous soucier de problèmes. Cela est aussi valable en entreprise. En mettant en place des programmes de sécurité standardisés pour tous et en formant les collaborateurs à un protocole de vérification des sites, vous aurez la garantie d’une sécurité en ligne optimisée.