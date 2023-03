Vous avez une réunion demain avec plusieurs de vos collaborateurs et devant des clients à convaincre ? Il est temps de vous atteler à la présentation de votre PowerPoint pour votre meeting. Pourquoi ? Pour capter l’attention de votre audience !

1. Capter votre auditoire grâce à une présentation PowerPoint réussie

Évidemment, tout le monde connaît le logiciel de Microsoft qui permet de réaliser des diaporamas que l’on peut ensuite projeter sur grand écran. Toutefois, seuls certains savent réellement bien l’exploiter pour créer des présentations jolies et efficaces.

Avant d’aller plus loin, sachez que vous pouvez vous former grâce à des tutoriels en ligne ou faire appel à des entreprises spécialisées dans ce type de logiciel. Pour les trouver, il suffit de taper dans la barre de recherche de votre navigateur les mots clés « agence » et « PowerPoint ». Vous en trouverez de nombreuses telle que l’agence PowerPoint Histoires de Slides. Un petit tour sur les sites internet de chacune, notamment sur leur portfolio et leurs références clients, vous aidera à les départager.

2. Valoriser l’image de votre entreprise

Un PowerPoint sert dans de nombreux cas de figure et particulièrement lors d’un appel d’offres, lorsque vous avez la chance d’avoir été sélectionné dans la short list. Il vous faut alors présenter à l’oral ce que vous avez décrit à l’écrit. Et à ce moment-là, un PowerPoint designé à l’image de votre entreprise renforce l’efficacité de votre propos. Il devient plus facile de retenir votre intervention grâce à la déclinaison de votre charte graphique sur vos slides. Vous vous démarquez de vos concurrents.

3. Rompre la monotonie avec des animations

Lorsque certains utilisent encore un simple PDF statique qu’ils déroulent à l’écran, d’autres optent pour un PowerPoint avec des animations, des transitions et des effets. Il existe de fait de nombreuses options pour valoriser certains aspects de votre discours. Ces ajouts rythment votre présentation, rompent avec la monotonie et réveillent votre auditoire. Toutefois, attention à ne pas en faire trop !

4. Faire une pause le temps d’une vidéo

Il est possible d’intégrer des vidéos à votre présentation PowerPoint. Outre les graphiques et autres diagrammes, vous pouvez en effet avoir recours à ce genre de format. Cela permet encore une fois de rompre la monotonie comme peuvent le faire les animations et effets évoqués plus haut. Mais ce n’est pas le seul avantage. Cela vous offre quelques secondes, voire quelques minutes pour une petite pause bien méritée, le temps de boire un verre d’eau par exemple. Quel contenu audiovisuel privilégier ? Un film court venant appuyer votre propos ou un clip de vos dernières réalisations.

5. Intégrer un quizz ou un sondage

Cela devient sûrement un peu technique à ce stade, mais il est également possible d’insérer un quizz ou un sondage à votre présentation. Celui-ci est accessible grâce à un QR code que les participants scannent avec leur téléphone.

Vous avez maintenant 5 bonnes raisons de faire des présentations professionnelles sur PowerPoint. À vous de choisir les meilleures options !