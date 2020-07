Partager des fichiers lourds est souvent impossible pour bien de fournisseurs d’adresses mails. Ce qui est d’autant plus parlant lorsque la taille du fichier va au-delà de 25 Mo. Pour partager vos vidéos et vos gros fichiers, vous devez vous tourner vers une application spécialement dédiée à cet effet. WeTransfer est une solution conseillée pour cela. Notons que ce service de stockage en ligne est disponible en français. Cette rubrique vous dit tout sur WeTransfer et ses particularités.

WeTransfer : un service de stockage pratique pour partager ses lourds fichiers

Avec des connexions internet haut débit, il est devenu aisé de transférer des fichiers, et ce, même des plus volumineux. C’est ce que permet en tout cas WeTransfer. Bien qu’il ne soit pas récent, ce service de stockage en ligne est l’un des plus performants sur le net.On s’habitue souvent à faire des pièces jointes pour l’envoi des fichiers, malgré ses freins sur la capacité des mails. Alors qu’avec le cloud, on a la possibilité d’avoir un support de stockage performant pour partager du contenu sans encombre. Et à ce titre, WeTransfer excelle.

Ce service de transfert de fichier trouve son origine chez les Hollandais en 2009. Notons que le site possède deux versions : une payante et une gratuite. Si vous optez pour le mode gratuit, vous avez la possibilité d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go. Pour ce qui est de la disponibilité, les documents stockés restent disponibles pendant sept jours. Passé ce délai, ils seront effacés. Pour la version payante, par contre, vous avez la possibilité de transférer jusqu’à 20 Go. Note : outre le français et l’anglais, sachez que WeTransfer existe en d’autres langues. On le retrouve ainsi en néerlandais, allemand, turc, espagnol, italien et portugais.

WeTransfer : un aperçu du partage de fichiers avec ce service

Tout le monde peut profiter du service de WeTransfer. Reste à savoir comment l’utiliser. Avec ce support de stockage en ligne, il n’est pas nécessaire de s’inscrire et d’ouvrir un compte. Il suffit de cliquer sur le signet bleu pour intégrer un fichier. Puis, vous devez ajouter l’adresse mail de la personne à qui vous souhaitez le partager. Instantanément, celle-ci recevra un mail avec un lien. Il n’aura qu’à cliquer sur ce dernier pour télécharger le document envoyé. Si l’on résumait, l’utilisation de WeTransfer est à la fois simple et se fait en seulement quelques clics.

Pour aller plus loin, à côté de l’outil d’envoi WeTransfer se trouve une icône à trois points. En cliquant dessus, il vous sera possible de changer les paramètres d’utilisation. C’est dans cette option que vous aurez l’opportunité de modifier l’envoi par courriel en mode partage de lien. Outre cela, sachez qu’avec cette application en ligne de transfert de fichier lourd WeTransfer, vous avez la possibilité de personnaliser vos mails aux couleurs de votre entreprise.

Comme mentionné précédemment, en mode gratuit, les fichiers peuvent peser jusqu’à 2 Go. Si votre document va dans les 20 Go, optez pour le WeTransfer Plus, la version payante de ce support. Si le volume de leursfichiers est extrêmement lourd, les utilisateurs peuvent user d’un service de stockage perso de 100Go. Avec ce dernier, les utilisateurs ne seront pas contraints d’uploader les fichiers, puisqu’ils sont conservés en ligne.

WeTransfer : l’essentiel à prendre en compte sur son mode de cryptage

Parce que WeTransfer est un service populaire, il se doit de protéger les fichiers et les données de ses utilisateurs. Raison pour laquelle les documents sont cryptés, et ce, bien avant d’être envoyés. Soulignons que cette application de transfert en ligne utilise un protocole TLS. Sachez que tout service Web d’une grande importance emploie TLS pour sécuriser les communications. Ceci permet en quelque sorte de chiffrer la connexion entre les applications. L’utilisation du TLS a pour but de rendre nul l’interception et l’altération des données par un tiers.

Note : le service WeTransfer utilise le cryptage AES 256 bits. Il s’agit d’une clé de chiffrement indéchiffrable. Cela dit, si vous avez un mot de passe faible, la meilleure des sécurités ne servira à rien. Si votre mot de passe estpiraté, les documents seront compromis et vous n’y aurez plus accès. Pour, ainsi, éviter cela, il convient d’imposer un mot de passe fort, quitte à avoir du mal à le retenir.