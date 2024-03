Les professionnels du bâtiment et des travaux publics (BTP) évoluent dans des environnements difficiles. Ils sont exposés à des conditions météorologiques extrêmes, à la poussière, à l’humidité et aux chocs. Leurs outils et équipements doivent résister à ces agressions quotidiennes. C’est notamment le cas de leur mobile, un allié indispensable sur les chantiers. Voici pourquoi il est recommandé d’opter pour un téléphone incassable quand on travaille dans le secteur du BTP.

Choisir un téléphone antichoc pour les professionnels du BTP

Sur les chantiers, les accidents arrivent vite. Un téléphone classique encaisse mal les chutes sur le béton ou le macadam. Son écran se fissure et l’appareil devient vite inutilisable. C’est pourquoi les professionnels du BTP gagnent à choisir un mobile renforcé. Sa coque antichoc absorbe les impacts et protège les composants internes. L’écran est traité contre les rayures et les fissures. Certains modèles haut de gamme sont même conçus pour résister à des chutes de plusieurs mètres !

Leurs matériaux composites très résistants et leurs joints d’étanchéité empêchent poussières et liquides de s’infiltrer à l’intérieur. Bref, ce genre d’appareil encaisse sans broncher les petits accidents du quotidien. Et sur des métiers à risque, on n’est jamais trop prudent. Alors n’attendez plus pour choisir le meilleur téléphone incassable. Le site Meilleurs.fr a d’ailleurs dressé un comparatif des excellents téléphones pour le BTP.

Un téléphone robuste pour les conditions difficiles des chantiers

Sur les chantiers du BTP, le téléphone est exposé à de nombreuses agressions. Poussière, humidité, boue, pluie : autant d’ennemis pour un appareil électronique fragile. La poussière circule partout et s’infiltre dans les interstices. Accumulée, elle provoque des dysfonctionnements. L’humidité fait de même et corrode les composants. Sous la pluie, un téléphone classique rend rapidement l’âme. C’est pourquoi il vaut mieux miser sur un mobile étanche et résistant à la poussière pour ne pas avoir à le réparer.

Sa conception renforcée empêche l’eau de s’infiltrer. Ses joints d’étanchéité bloquent les particules en suspension. Une certification IP68 vous garantira par exemple une étanchéité totale à la poussière et jusque dans 1m d’eau pendant 1h. Résultat : l’appareil supporte sans problème les projections et les intempéries. Même plongé dans le béton ou la boue, il continue de fonctionner. On peut donc l’utiliser avec des mains salies, sous la pluie ou la neige. Pratique quand on exerce en extérieur !

L’autonomie améliorée, un des avantages d’un téléphone robuste pour le BTP

Sur un chantier, recharger son téléphone n’est pas toujours chose aisée. Les prises électriques se font rares. Il faut alors compter sur l’autonomie de sa batterie. Or, les mobiles classiques tiennent rarement plus d’une journée. Leur batterie est vite mise à plat par les conversations téléphoniques, la navigation web et les nombreuses applications gourmandes en énergie. Le téléphone classique rend donc l’âme en milieu de journée, parfois au pire moment.

C’est pourquoi un modèle renforcé fait sens pour les professionnels du BTP. Sa coque protège une batterie plus conséquente. Son système plus optimisé et ses composants moins énergivores apportent une meilleure autonomie. Certains modèles affichent 2 à 3 jours d’autonomie en usage normal. De quoi tenir sur de longues journées de chantier. Grâce aux chargeurs rapides, la recharge complète ne prend que 30 à 60 minutes. Autre atout, la possibilité de remplacer la batterie soi-même sur certains modèles. Une petite précaution qui sauve bien des situations délicates. Bref, un téléphone robuste pour le BTP a de sérieux arguments côté autonomie.