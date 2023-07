Chaque année, des millions d’objets que l’on estime impropre à la consommation sont jetés à la poubelle. Leurs utilisateurs se tournent alors vers le marché pour se procurer des produits à même de les remplacer. Cela génère à la longue un énorme problème environnemental, puisque les usines tournent alors à plein régime et consomment de précieuses ressources pour alimenter le commerce en objets neufs. Cependant, la prise de conscience de la crise écologique généralisée dans laquelle nous sommes plongés a abouti à la naissance et au succès d’un marché particulier : celui de l’électroménager reconditionné. Voyons quels sont les avantages de l’électroménager reconditionné par rapport à ceux de l’occasion.

Marché de l’électroménager reconditionné ou marché de l’occasion ?

Il convient de ne pas confondre le marché de l’électroménager reconditionné avec celui de l’occasion. Ce dernier désigne des marchandises utilisées puis vendues en état de marche acceptable par leurs propriétaires. Ils ne subissent donc aucune réparation. Le marché de l’électroménager reconditionné fonctionne d’une autre manière : les objets sont cédés par leurs précédents utilisateurs mais bénéficient ensuite d’une remise à neuf complète.

Cela leur permet donc d’être vendus accompagnés d’une garantie de la part de l’entreprise spécialisée dans ce secteur. Certaines de ces entreprises possédant la meilleure réputation, à l’instar d’Underdog, proposent ainsi des produits divers et variés comme des lave-linge, lave-vaisselle ou sèche-linge issues de nombreuses marques. On peut en apprendre davantage sur le blog de l’électroménager reconditionné, qui contient de nombreuses informations au sujet des avantages offerts par ce marché.

Les avantages de l’électroménager reconditionné : des produits comme neufs à prix réduits

Parmi les avantages de l’électroménager reconditionné, le plus évident concerne les prix de vente. Les produits reconditionnés offrent généralement de sérieuses économies par rapport aux produits neufs, mais ils peuvent être légèrement plus chers que les produits d’occasion. Leur coût est influencé par la valeur ajoutée du processus de remise à neuf, qui implique des coûts de main-d’œuvre, de réparation et de remplacement des pièces défectueuses.

De plus, l’existence d’une garantie contribue à relever légèrement leur prix. En revanche, les produits d’occasion sont généralement les moins chers, car ils ne bénéficient pas du même niveau de réparation et de garantie. Cependant, ils peuvent présenter un niveau d’usure plus élevé et comporter un risque plus important en termes de performances et de durabilité. C’est pourquoi il peut être intéressant d’en apprendre davantage sur les smartphones reconditionnés ou sur les performances des lave-linge remis à neuf avant de les acheter ou de les offrir.

Durabilité et performances des produits reconditionnés

De la même manière que vous bénéficiez d’un smartphone avec une meilleure autonomie de batterie si vous l’achetez remis à neuf plutôt que d’occasion, les avantages de l’électroménager reconditionné se mesurent aussi à la durabilité et aux performances des objets concernés. Si le reconditionnement est effectué par un professionnel compétent et qualifié, l’objet offrira des performances similaires à celles d’un produit neuf.

Les pièces de rechange utilisées pendant le processus de remise à neuf devront également être de qualité. Là encore, cela implique grandement la réputation du professionnel concerné, tout comme la durée de la garantie. Mais le bénéfice le plus appréciable du processus demeure évidemment écologique : l’existence des appareils reconditionnés, qui offrent des performances similaires à celles des objets neufs, évite surtout de continuer à alimenter le marché du neuf avec des objets dont nous n’avons finalement pas besoin.