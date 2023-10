Dans l’entreprise, il est désormais indispensable de s’appuyer sur du matériel numérique de qualité pour rester compétitif. Le parc informatique est bien sûr la plus importante des armes pour tous ceux qui veulent être visibles sur Internet tout en optimisant leurs process internes. Les tablettes tactiles sont tout aussi nécessaires, car elles permettent plus de mobilité et de flexibilité aux équipes. Mais alors, comment entretenir et prolonger la durée de vie de sa tablette professionnelle ? Réponses.

La tablette tactile : l’outil premier du collaborateur

Polyvalente et intuitive, la tablette tactile a révolutionné la manière dont nous travaillons. Grâce à sa mobilité, elle permet d’accéder instantanément aux informations essentielles, de participer aux réunions en ligne et de collaborer efficacement, que l’on soit au bureau, en déplacement ou en télétravail. Son écran tactile garantit une expérience utilisateur fluide, et favorise ainsi la productivité. En parallèle, les applications professionnelles disponibles sur les tablettes permettent une gestion simplifiée des tâches et une communication instantanée avec les collègues.

Cet outil favorise également la flexibilité, en permettant de personnaliser son environnement de travail. On peut donc dire que la tablette professionnelle, comme celles proposées par Sib Ouest, est un allié précieux pour le collaborateur moderne, lui offrant les moyens de rester connecté, organisé et efficace, où qu’il se trouve. Elle est ainsi devenue un atout indispensable dans le monde professionnel d’aujourd’hui.

Comment protéger sa tablette professionnelle et ses données ?

La protection de votre tablette professionnelle doit être une priorité pour garantir la sécurité de vos données sensibles et assurer une continuité opérationnelle sans failles. Pour ce faire, commencez par investir dans un étui ou une housse de qualité, spécialement conçus pour votre modèle de tablette. Ces accessoires sont indispensables pour assurer une protection physique contre les chocs et les rayures.

Pour sécuriser les données, vous pouvez également activer des mesures de sécurité telles que la reconnaissance faciale, par empreintes digitales ou un code PIN pour empêcher l’accès non autorisé à votre tablette. D’autre part, mettez à jour régulièrement le système d’exploitation et les applications pour bénéficier des derniers correctifs de sécurité et évitez de télécharger des applications provenant de sources non fiables et installez un logiciel antivirus pour détecter d’éventuelles menaces.

Enfin, sauvegardez vos données professionnelles régulièrement, idéalement dans le cloud, pour minimiser les pertes en cas de vol ou de dommages à votre tablette. En observant ce protocole, vous pourrez protéger efficacement votre tablette professionnelle et préserver l’intégrité de vos informations critiques.

Du bon entretien des tablettes tactiles

Pour prolonger leur durée de vie et maintenir des performances optimales, il vous faudra aussi veiller à bien entretenir votre matériel. Pour commencer, nettoyez régulièrement l’écran avec un chiffon microfibre propre et sec, pour éliminer les empreintes digitales et les résidus de poussière. Pensez bien sûr à éteindre la tablette avant de la nettoyer pour éviter tout dysfonctionnement. Gardez également l’appareil à l’abri de la chaleur excessive, car une exposition prolongée peut endommager la batterie.

En ce qui concerne les mises à jour logicielles, assurez-vous de les effectuer régulièrement pour bénéficier des dernières améliorations en matière de sécurité et de performances. On pourra aussi installer des VPN pour chrome ou tout autre navigateur, notamment si vos commerciaux voyagent à l’étranger. Ainsi, en diffusant ces bonnes pratiques au sein de votre société, vous pouvez garantir une longue vie et un fonctionnement optimal de vos tablettes professionnelles, tout en préservant une expérience utilisateur agréable.