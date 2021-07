Même si les thèmes suivants sembleront « basiques » pour la plupart de nos lecteurs, il est parfois intéressant de se rappeler de certaines des bases du monde des technologies et des sciences qui nous passionnent tant. C’est ce que nous vous proposons via cet article se concentrant sur ce que nous pouvons considérer comme trois des révolutions technologiques ayant le plus changé l’industrie du divertissement lors des 15 dernières années.

Nous vous parlerons notamment du streaming en direct et de ses nombreuses formes, de l’arrivée des smartphones dans notre vie quotidienne et, pour finir, de l’importance qu’ont pris les réseaux sociaux dans notre existence. Comme toujours, n’hésitez pas à laisser un commentaire si d’autres évolutions technologiques vous semblent plus importantes que les trois points suivants !

Le streaming en direct

A quoi penserez-vous en premier si nous vous parlons de « streaming en direct » ? Gageons que cela dépend fortement de votre âge puisque ceux d’entre vous entre 18 et 35 ans seront plus au moins « nés » avec YouTube, Twitch et compagnie, alors que les plus « anciens » auront connu une période où un OS comme Windows 1995 nous semblait déjà un véritable miracle d’ingéniosité. Sans dénigrer un site comme YouTube, qui fut probablement le précurseur du streaming live en 2008, trois mondes du divertissement nous viennent à l’esprit par rapport aux diffusions en direct.

Lancé il y a tout juste dix ans, l’idée de base de Twitch était pour le moins simple : la diffusion live de jeux vidéo. Le succès fut d’ailleurs tel que le site web principal de l’entreprise (Justin TV) fut fermé en 2014 pour uniquement se concentrer sur l’activité de streaming de jeux vidéo en live. Racheté en 2014 par Amazon pour une « croûte de pain » (970 millions de dollars), ce business est désormais un mastodonte du monde de la tech américaine, avec plus de 6 000 employés (en 2021) et 70 % de parts de marché des plateformes de contenus en direct. Des chiffres qui se passent de commentaires.

Dans le secteur des séries et films, comment ne pas citer le géant Netflix ? À l’origine simple service en ligne de location et d’achat de DVD livrés à domicile, Netflix se focalise depuis 2000 sur son service de vidéos à la demande. Une année qui, vous l’aurez remarqué, correspond fortement avec la plupart des révolutions du milieu du divertissement, qui n’étaient pas possible auparavant pour cause de connexions trop lentes. Même si des sites comme Disney+, Prime Video ou HBO Max font de plus en plus de concurrence aux géants du web de la Silicon Valley, il va sans dire que Netflix a révolutionné le monde du cinéma et des séries TV.

Un autre univers du divertissement en ligne qui a été profondément marqué par les évolutions technologiques est celui des casinos en direct. De fait, depuis 2008, de nombreux sites proposent de jouer au blackjack ou aux machines à sous en ligne. Récemment, c’est le streaming en direct qui a révolutionné les jeux de casino. Par exemple, le casino en ligne Betway offre des variantes de la roulette comme Rishi Real Roulette ou Multifire Roulette qui immergent les joueurs dans le jeu avec un vrai croupier qui fait tourner la roue en temps réel.

La généralisation des smartphones dans la vie quotidienne

S’il y a bien un débat et un sujet qui nous intéresse souvent sur techmeup.fr, c’est celui des smartphones et du matériel de mobilité en général. Popularisés en 2007 (tiens, tiens… !) par la commercialisation du premier iPhone, l’industrie des smartphones a rapidement évolué vers un secteur dépassant le milliard de dollars de ventes annuelles dès l’année 2014 ! Et le moins que nous puissions dire, sans rentrer dans les détails d’un univers beaucoup trop vaste pour être résumé en quelques lignes, c’est que cette révolution a complètement bouleversé nos vies quotidiennes.

Si comme certains membres de techmeup.fr, vous êtes dans la bonne trentaine, vous vous rappellerez à quel point la vie semblait différente lors de la première décennie du 21ème siècle : aucun pote passait sa soirée à regarder son téléphone au lieu de discuter avec vous, les SMS régnaient en maîtres sur le monde de la communication, le fait de regarder des vidéos ailleurs que sur notre TV semblait utopique, etc. En une petite dizaine d’années, les choses ont complètement changé et nous nous surprenons souvent à comparer nos vies d’avant au temps présent. Mais bon, il faut avouer que des applications comme Strava, Uber, Waze, WhatsApp ont aussi leurs avantages. Le tout étant de les utiliser avec parcimonie.

Les réseaux sociaux

Dans le même style que la révolution des smartphones (étroitement liés aux réseaux sociaux, cela dit en passant), il est impossible de nier à quel point notre monde a complètement changé en comparaison avec une période se situant à la mi-2000.

Et c’est plus que jamais Facebook, devenu accessible à tous en 2006, qui a été le « maître de cérémonie » de cette révolution. Depuis, des sites comme Instagram (nous vous conseillons l’excellent documentaire sur ce réseau d’Arte sur ce sujet), TikTok ou même LinkedIn (le réseau social des employés/travailleurs) sont devenus tellement indispensables que la majorité d’entre nous ne pourraient pas vivre sans.

Disons-le franchement : la situation dans laquelle nous nous trouvons en 2021 aurait fait un très bel épisode de la mythique série anglaise Black Mirror. Pour le meilleur mais pas toujours…