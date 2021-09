Le VOD, aussi connu sous le sigle VAD (en français), est une plateforme de vidéo à la demande. Comme son nom l’indique très clairement, ce genre de site permet de diffuser des contenus vidéo numériques bidirectionnels ou interactifs commercialisés par les réseaux câblés. On parle plus spécialement de la Toile et des réseaux non câblés à l’image du téléphone troisième génération. De plus en plus apprécié de ses nombreuses fonctionnalités, la VOD streaming de séries TV est aussi qualifié dans la diffusion de séries médicales. Si vous êtes un adepte de ce type de long métrage, notamment des séries phares comme Urgences et Greys Anatomie, vous trouverez certainement votre bonheur sur cette plateforme. Suivez-nous pour plus de détails sur ce sujet.

VOD : de quoi s’agit-il en réalité ?

Par définition, la plateforme VOD est un site qui vous offre la possibilité de visionner vos séries ou films préférés. Le tout se fait en streaming, c’est-à-dire en ligne, ce qui fait que vous pouvez y accéder à tout moment et n’importe quand. Pour y accéder, la règle est assez simple, il vous faut vous abonner aux offres standalone de VOD avec un abonnement SVOD ou encore des chaînes payantes. Une autre manière pour vous d’accéder à des offres de VOD gratuites avec publicité ou AVOD, et ce, au niveau d’une même interface en OTT.

À titre indicatif, sachez que la SVOD ou la vidéo à la demande avec abonnement vous offre un accès à l’abonnement payant d’un catalogue de VOD professionnel. Ce dernier qui est en général sans publicité, illimité et en même temps sans engagement. Pour le modèle agrégateur, l’idée est de donner un accès aux utilisateurs de la plateforme via une seule et unique application. Il s’agit surtout de services audiovisuels qui fonctionnement en tant que service par contournement ou OTT. Dans la plupart du temps, notamment sur le territoire français, ces services sont proposés par Molotov TV, Amazon Prime Video Channels, MyCanal, Apple TV Channels et les autres.

Les supports idéaux pour l’utilisation de la plateforme VOD

Comme vous l’aurez compris, la plateforme de vidéo en ligne qu’est la plateforme de vidéo à la demande est autant efficace que pratique. En effet, il permet aux personnes morales et entités publiques de mettre en ligne des productions audiovisuelles amateurs ou encore semi-professionnelles pour les partager avec leurs audiences. En tant que fan de série, vous êtes également libre de visionner vos scènes favorites sur VOD Streaming. Concrètement, la plateforme lance actuellement vos séries TV médicales comme la série culte Greys Anatomie et Urgences. En ce qui concerne les supports parfaits pour l’utilisation de la vidéo à la demande, vous êtes libre de choisir ceux qui vous conviennent le mieux. À savoir que la plateforme VOD peut être utilisée sur n’importe quel système pouvant accéder à des vidéos en lecture continue pour un visionnage tranquille et sans accro. Rappelons que cette dernière peut être directement utilisée sur un téléviseur connecté, sur les appareils digitaux, sur ordinateur, sur tablette et sur Smatphone.