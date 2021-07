Les personnes qui souhaitent savoir comment espionner un téléphone portable sont de plus en plus nombreuses. Sachez dès à présent qu’il n’existe qu’un seul moyen efficace de le faire : c’est d’installer une application espion sur l’appareil que vous voulez surveiller. Dès lors que c’est fait, celle-ci permet en effet de suivre et contrôler tout ce que fait votre cible par le biais de son téléphone. Très sollicités de nos jours, les logiciels d’espionnage peuvent ainsi être utilisés à plusieurs fins : la surveillance des enfants, d’un(e) partenaire, d’un parent ou de ses employés au bureau … et après leur installation, ils récupèrent toutes les données que vous souhaitez au sujet de votre cible.

Sur le site https://detectivesprive.fr/ vous pourrez aussi vous renseigner pour en savoir davantage sur les meilleurs logiciels espion pour smartphone, notamment sur ce que vous avez le droit de faire ou pas suivant votre pays de localisation, car tout n’est pas légal. Mais d’ici là, voici ce que vous devez savoir !

La meilleure application d’espionnage : mSpy

Malgré la disponibilité d’une large gamme de logiciels espions pour téléphone portable sur le marché aujourd’hui, on peut dire sans hésiter que mSpy est et demeure la meilleure appli d’espionnage que vous trouverez sur le net. MSpy est non seulement simple à installer, mais son utilisation est aussi un jeu d’enfant et rien ne peut lui résister car il est très performant. C’est l’outil idéal pour surveiller un téléphone en toute discrétion.

Doté de plusieurs fonctionnalités intéressantes, mSpy est aussi considéré comme la meilleure appli de piratage en raison de sa compatibilité avec tous les appareils que vous utilisez. Celui-ci fonctionne avec la même efficacité aussi bien sur appareil iOS (iPhone et iPad notamment) que sur Android, sur BlackBerry, PC et ordinateur. En dehors des appareils Apple qu’il faut jailbreaker avant d’installer mSpy, pour tous les autres, vous n’aurez pas besoin de rooter le téléphone de celui ou celle que vous voulez espionner.

Caractéristiques du logiciel espion mSpy

Il faut souligner qu’à la base, ce programme a été conçu spécialement pour apporter une réponse aux préoccupations des parents qui veulent s’assurer que leurs enfants utilisent convenablement leurs téléphones portables et qu’ils naviguent en toute sécurité sur Internet. Ainsi, ce logiciel est fourni avec une multitude de fonctionnalités optimisées, comme la surveillance des SMS et des appels, la localisation et le suivi de la position de la cible, et bien d’autres capacités toutes aussi bluffantes.

Gestion des appels

MSpy vous permet d’espionner un numéro de téléphone, mais aussi tous les appels émis et reçus sur l’appareil de votre cible. La surveillance est totale et toute l’activité téléphonique de votre cible vous est livrée dans les moindres détails par cette application. A partir du panneau de commande, celle-ci vous affiche l’enregistrement complet et chronologique de tous les appels avec ses contacts, les dates et heures de réception ou d’émission.

Localisation et suivi des emplacements GPS

MSpy est livré avec une fonction de localisation GPS qui vous permet de savoir exactement et à n’importe quel moment où votre cible se trouve et ce qu’elle fait durant la journée. Cette fonction vous permet non seulement d’accéder à la position de la personne que vous espionnez à tout instant, mais elle enregistre également tous les endroits visités par cette dernière lors de ses déplacements.

Afin d’éviter que la batterie du téléphone espionné ne se vide (ce qui pourrait éventuellement éveiller des soupçons), il est très recommandé de n’activer cette fonctionnalité qu’à certains moments au cours de la journée. Pour accéder aux données de localisation, vous devrez simplement vous connecter sur le panneau de configuration du logiciel d’espionnage de téléphone portable mSpy.

Contrôle de la messagerie instantanée

Doté en outre d’un système de suivi de messagerie instantanée, mSpy permet à ceux qui l’utilisent d’accéder à tous les SMS échangés sur l’appareil cible, que ce soit par exemple par iMessage, sur WhatsApp, etc. Les applications citées en exemple possède généralement un système de cryptage très sophistiqué, mais grâce à ses capacités exceptionnelles, votre logiciel espion mSpy n’éprouve aucune difficulté à vous fournir le rapport détaillé de tous les discussions échangées sur l’appareil cible, ainsi que les numéros et noms des personnes qui y sont associées.

Système de stockage

MSpy enregistre toutes les photos, les vidéos, les documents et bien d’autres fichiers multimédias stockés dans l’appareil de votre cible. Téléchargés de manière automatique sur le panneau de configuration de votre appli espion, vous pouvez les consulter, les visualiser ou les télécharger sur n’importe quel périphérique en étant connecté en ligne.

Fonction Keylogger

La fonction keylogger de mSpy vous permet de suivre et de contrôler chaque frappe effectuée sur le clavier du périphérique espionné. En effet, cette fonction configure de manière détaillée un compte-rendu de toutes les touches qui sont utilisées sur l’appareil et le télécharge ensuite dans votre panneau de configuration. Grâce au rapport de frappes, vous saurez par exemple ce que recherchent vos proches et vos enfants sur Internet, ou encore les SMS qu’ils envoient à partir des applications de messagerie instantanée.

Un logiciel indétectable

Le plus grand avantage de mSpy sur les autres logiciels espions, c’est qu’il offre en effet un très grand nombre de fonctionnalités intéressantes pour une utilisation optimale en toute discrétion. Vous pouvez l’utiliser en toute sérénité étant donné qu’il est totalement indétectable pour le propriétaire de l’appareil espionné. Ainsi, vous pouvez suivre et contrôler ce dernier sans qu’il n’ait le moindre soupçon par rapport au fait que vous le surveillez.

Au-delà de toutes ces fonctionnalités impressionnantes, le logiciel d’espionnage pour téléphone portable mSpy est fourni en plusieurs langues (dont le français) et avec un service à la clientèle de qualité disponible 7jrs/7 et 24h/24. Simple et très pratique, presque tous ceux qui l’utilisent en sont largement satisfaits : c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est incontestablement le meilleur programme espion pour téléphone au monde.

A qui s’adresse mSpy ?

MSpy s’adresse particulièrement aux parents qui veulent surveiller leurs enfants et aux personnes qui soupçonnent leur partenaire d’infidélité…

Pour les parents qui souhaitent surveiller leurs enfants

Nos enfants sont très hyperactifs de nos jours. Plus encore, avec l’invasion de la technologie numérique dans notre quotidien, presque tous les enfants possèdent désormais un smartphone dès le plus bas âge. Bien nécessaire, cette situation ne les expose pas moins cependant à l’insécurité et aux dangers qui rodent sur Internet. Que ce soit sur Facebook ou Instagram pour ne citer que ceux-ci, les enfants sont en effet à la merci de toutes sortes de harcèlement et de prédateurs sexuels dont ils ne se méfient généralement pas au premier abord.

MSpy vous permet en tant que parent responsable d’assurer discrètement leur sécurité en contrôlant l’utilisation qu’ils font de leurs appareils high tech. Ce logiciel espion surveille toutes les discussions ainsi que les appels de votre enfant, vous permet de suivre l’historique web de son téléphone portable, etc. Bref, c’est le moyen idéal pour détecter le moindre changement de comportement chez les jeunes adolescents. MSpy vous permet par ailleurs de bloquer à distance tous les contacts qui auraient une mauvaise influence sur votre enfant.

Ce que vous devez savoir avant d’acheter mSpy

Est-il possible d’espionner un téléphone portable sans logiciel à distance ?

La réponse est tout de suite non ! Vous ne pouvez pas espionner un téléphone portable sans logiciel à distance. Pour cela, il vous faut nécessairement installer un logiciel espion, en l’occurrence mSpy, sur l’appareil de votre cible. Si vous pensiez donc par exemple pouvoir espionner des SMS sans logiciel de piratage, alors vous vous êtes trompé. Il en va de même pour les appels et toutes les activités menées sur le téléphone de la personne que vous souhaitez surveiller.

Est-il possible de télécharger mSpy gratuitement ?

Oui et oui ! Vous avez la possibilité de télécharger mSpy de façon gratuite durant une période d’essai. La version gratuite de mSpy a été rendue accessible par l’administrateur de l’application pour vous permettre de tester ses fonctionnalités et son efficacité avant de confirmer l’abonnement que vous voulez.

L’utilisation de mSpy est-elle légale ?

Jusqu’à présent, la loi reconnaît le droit de chacun de pouvoir créer, détenir ou utiliser tout logiciel ou programme qu’il veut. Néanmoins, il faut sans cesse avoir à l’esprit que votre droit ne doit d’aucune façon que ce soit mettre en péril celui-ci des autres. Dès lors, l’utilisation des logiciels espions comme mSpy ne peut être légal que si elle est faite en principe en accord avec la personne que l’on veut surveiller. Au final, cela appelle à beaucoup de prudence de la part de ceux qui décident d’espionner les autres à leur insu.

Est-il possible d’installer mSpy à distance ?

Cela n’est pas possible pour le moment. L’installation ne peut que se faire que directement sur le périphérique de votre cible. Ceux qui prétendent donc que cela est possible ne sont pas honnêtes avec vous : ils essayent juste de vous arnaquer. Mais une fois que mSpy a été installé sur le mobile de votre cible, vous pouvez très bien espionner le téléphone portable à distance.

Comment commencer ?

Avant l’installation de mSpy sur le périphérique de celui ou celle que vous voulez espionner, il vous faut au préalable acheter un abonnement mSpy en fonction de vos besoins. Vous pouvez opter soit pour la version de base, soit pour la version premium. La souscription de votre abonnement se fait directement sur le site officiel du logiciel espion. Après le paiement, vous recevrez un message électronique dans lequel vous trouverez toutes les instructions indispensables pour le téléchargement et l’installation de mSpy.

Le processus est très facile à suivre dans l’ensemble. Et une fois installé, mSpy commencera automatiquement à surveiller l’appareil de votre cible.

Conclusion

Doté d’un grand nombre de fonctionnalités incroyables, mSpy vous propose en plus des solutions d’espionnage que ne vous garantissent pas toujours les autres logiciels espions. Il n’y a pas de doute que vous avez là ce qu’il y a de mieux en la matière. C’est une application pas chère, très simple, intuitive, pratique et très facile à prendre en main qui vous permet d’avoir un contrôle complet sur tout ce que font vos proches sans pour autant vous faire surprendre. Ce logiciel espion est tout simplement à recommander à tout le monde !