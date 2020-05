A l’heure du tout numérique, de plus en plus de données sensibles sont sauvegardées sur nos ordinateurs. Pour se protéger en cas de plantage ou d’attaque de virus, on recommande à tous les utilisateurs de sauvegarder leurs données sur des périphériques de stockage annexes. Bénéficier d’une sauvegarde de secours est essentiel pour limiter les risques de perte ou de formatage, mais il arrive parfois que même nos disques durs et autres clés USB subissent des avaries, qui peuvent éventuellement faire disparaître les fichiers qu’ils contiennent.

Les périphériques de stockage peuvent en effet être impactés lors de l’intrusion d’un virus, ils peuvent aussi dysfonctionner avec le temps et ne plus permettre l’accès aux précieuses données qu’ils renferment. En outre, une erreur humaine est toujours possible et la suppression accidentelle est un risque qu’il ne faut pas négliger. Vous pourriez rencontrer le problème « Périphérique USB non reconnu sur Windows » ou « clé USB qui n’affiche pas les fichiers et les données ».

Heureusement, en cas d’effacement intempestif, il est tout à fait possible de récupérer des données perdues sur une clé USB, grâce à l’utilisation d’un logiciel de récupération de données comme FonePaw. On vous explique ici la marche à suivre.

Récupérer des données perdues sur une clé USB grâce à un logiciel de récupération de données

Pour récupérer des données perdues sur une clé USB, il est important d’effectuer au préalable quelques manipulations. Tout d’abord, veillez, dès que vous vous apercevez de la disparition de données, à débrancher votre clé USB. Surtout ne tentez pas d’y sauvegarder de nouveaux fichiers. Ils risqueraient d’écraser vos précédentes sauvegardes, ce qui les rendrait inaccessibles, même en utilisant un logiciel de récupération de données. Vous devrez également fermer tous les programmes susceptibles d’accéder à votre périphérique.

Si votre clé USB est physiquement endommagée, il vous faudra vous rendre chez un réparateur spécialisé ou contacter le service après-vente de son magasin d’origine. Vous pourrez ensuite utiliser un logiciel de récupération de données comme FonePaw Récupération De Données, qui permet non seulement de retrouver des fichiers perdus sur le disque dur de votre ordinateur mais aussi sur tous les périphériques qui lui sont associés, comme les cartes SD, les disques durs et bien sûr les clés USB :

Les caractéristiques d’un logiciel de récupération de données

Les logiciels de récupération de données comme FonePaw sont conçus pour être accessibles à tous, même aux débutants en informatique. Leur interface simple et claire permet d’utiliser l’ensemble de leurs fonctionnalités en quelques clics, sans avoir besoin de compétences particulières. Ils fonctionnent généralement grâce à deux modes principaux. Le premier vise à procéder à une analyse rapide des données présentes dans le périphérique. Il permet de visualiser immédiatement l’ensemble des fichiers repérés sur la clé USB avant de sélectionner ceux que l’on veut récupérer.

Le deuxième mode, nommé analyse approfondie, permet d’afficher un relevé plus détaillé et plus complet des données stockées, un préalable très utile pour restaurer des fichiers perdus sur une clé USB sans être obligé de lancer la récupération des fichiers inutiles. Et FonePaw peut retrouver presque tous les types de fichiers, tels que les photos, les vidéos, les fichiers sons ou les documents. Sachez également que ce type de logiciel est compatible avec les Mac et les PC et qu’il prend en charge tous les différents supports numériques susceptibles de conserver des données comme les appareils photos numériques ou les cartes SD par exemple. Pour en savoir plus, lisez cette page pour tout savoir sur le logiciel FonePaw.

Utiliser un logiciel de récupération de données efficacement

L’utilisation d’un logiciel de récupération de données est facilitée par la simplicité de son interface. Avant la récupération, veuillez télécharger et installer FonePaw Récupération De Données sur votre PC.

Étape 1. Connecter votre clé USB au PC

Une fois installé, il vous suffira de lancer le programme et de connecter votre clé USB à votre ordinateur.

Étape 2. Effectuer un scan de la clé USB

Sélectionnez ensuite le périphérique en question puis cliquez sur « Analyser ». Le scan effectué, votre logiciel affichera toutes les données repérées sur le périphérique. Si un fichier manque à l’appel, vous pouvez lancer une analyse approfondie, qui prendra plus de temps mais scrutera les moindres recoins de votre clé pour en extraire les précieux fichiers.

Étape 3. Récupérer des fichiers sur clé USB

Une fois les fichiers retrouvés, il ne vous restera plus qu’à les mettre en surbrillance puis à cliquer sur « Récupérer ». Vous pouvez aussi prévisualiser certains fichiers avant la récupération, par exemple, les images. Le logiciel FonePaw se chargera alors de les retrouver avant de les envoyer soit vers le disque dur de votre ordinateur soit vers un autre périphérique préalablement connecté et sélectionné.

Sachez que vous pouvez récupérer des données sur une clé USB quelles que soient leurs formats. Avec un logiciel de récupération de données comme FonePaw, vous ne pourrez jamais perdre les fichiers importants !