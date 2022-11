Même si aujourd’hui ils bénéficient d’une grande popularité mondiale, les animations japonaises et les mangas sont parfois marginalisés en Europe. Les personnes qui ne sont pas fans de cet univers trouvent qu’il s’agit de distractions enfantines. Pour elles, ces scénarios sont trop basiques et les personnages manquent d’intérêt. Les otakus, ces fans de mangas et animes ne voient pas les choses de la même façon. Voici 4 raisons qui expliquent leur intérêt pour ce type de contenu.

1. Une activité pour tous

Il n’est pas rare que tout ce qui se rapporte à L’Univers Otaku soit qualifié d’enfantin. Ce cliché a la dent dure, surtout en ce qui concerne les animes et les figurines. Pourtant, il existe de nombreuses productions destinées à tous les publics. La perception qu’auront des jeunes ne sera pas nécessairement la même que celles de gens plus matures. De plus, certains types d’animes ne sont destinés qu’à une catégorie particulière de public averti.

Les thèmes abordés dans les animes sont d’une grande variété. Il est donc possible que chacun trouve ce qui l’intéresse comme :

La romance ;

Le sport ;

L’aventure ;

2. Des personnages bien développés

Comme vous le remarquerez ici, le succès des animes repose en grande partie sur les personnages. Leur profondeur peut évidemment varier selon les titres, et aussi les publics concernés. C’est pour cela qu’il est facile pour certains otakus de s’identifier aux personnages ainsi mis en avant. Dans la plupart des productions japonaises de ce type, les protagonistes ont un passé compliqué. Leur force de caractère est ce qui accroche le public.

Certains animes surfent donc sur cette vague pour gagner en popularité. Cependant, tous les personnages ne suscitent pas un grand intérêt chez la grande majorité du public.

3. Découvrir une autre culture

En regardant les animes, il est possible d’aller à la découverte d’une autre culture. Ce type de contenu permet par exemple d’en savoir plus sur les traditions et habitudes inconnues en Europe. En somme, les animes favorisent l’ouverture d’esprit. Plusieurs environnements dans les animes s’inspirent de lieux qui existent vraiment au Japon. C’est pour cette raison que les otakus ont de multiples angles d’appréciation sur la vie en général.

Dans certaines œuvres, il s’agit d’une caricature de la société actuelle. Cela peut donner lieu à des pistes de réflexion d’un grand intérêt.

4. Des génériques célèbres

L’animation japonaise a pu se faire une place de choix grâce aux efforts déployés sur le son et les musiques. Aujourd’hui, de nombreux génériques sont devenus des classiques de la pop culture. Ce sont notamment ceux des sagas comme :

Pokémon ;

Dragon Ball ;

One Punch Man.

Dans leur entièreté, les bandes sonores sont de véritables œuvres d’art qui restent mémorables.

En définitive, il faudra retenir que de nombreuses raisons expliquent l’intérêt des otakus pour les animes. Ces œuvres sont destinées à un large public, et les personnages sont dans la plupart des cas iconiques. C’est également le moyen de découvrir la culture japonaise, mais aussi des lieux emblématiques qui sont représentés.