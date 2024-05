Le portage salarial est un modèle d’emploi qui allie la sécurité du salariat à l’indépendance du freelance. Avec cette option, les professionnels peuvent mener à bien des missions variées pour différents clients tout en bénéficiant du statut d’employé au sein d’une société de portage salarial. Cette dernière s’occupe de toute la partie administrative, notamment les factures et les cotisations sociales, libérant ainsi le professionnel de ces tâches. Découvrez dans ce billet les avantages relatifs au statut de salarié porté.

Autonomie professionnelle combinée à la sécurité de l’emploi

Le portage salarial offre une grande autonomie professionnelle, permettant aux experts et consultants de choisir librement leurs missions et leurs clients. Contrairement à un emploi traditionnel où l’entreprise impose souvent les projets, ce statut permet au professionnel de décider de son emploi du temps, des types de projets sur lesquels il souhaite travailler et des clients avec lesquels il préfère collaborer.

En parallèle, le portage salarial offre une sécurité d’emploi semblable à celle d’un salarié classique. Dans ce modèle, le professionnel jouit d’une grande autonomie pour choisir ses missions, tout en étant couvert par la société de portage. Cette dernière assure une protection sociale intégrale, incluant la retraite, la couverture santé, et des allocations chômage si nécessaire. Cette protection sociale est un avantage considérable par rapport au statut d’indépendant traditionnel qui implique souvent une couverture moins étendue et des démarches administratives complexes.

Gestion administrative simplifiée

Avec le portage salarial, fini la paperasse pour les professionnels indépendants. La société de portage prend en charge la totalité des tâches administratives, à savoir : la facturation, le recouvrement des créances, ainsi que toutes les obligations fiscales et sociales, libérant ainsi le professionnel de ces contraintes.

Cette prise en charge libère le professionnel des contraintes liées à la paperasserie, lui permettant ainsi de se concentrer pleinement sur son expertise et sur le développement de ses activités. Au lieu de passer de nombreuses heures à régler des détails administratifs, le consultant ou l’expert peut consacrer ce temps à la recherche de nouvelles opportunités, à l’amélioration de ses compétences ou encore à l’élargissement de son réseau professionnel.

De plus, la gestion administrative par une entreprise spécialisée garantit que toutes les obligations légales et réglementaires soient respectées, réduisant ainsi les risques d'erreurs ou de non-conformité.

Développement professionnel et réseau

Les entreprises de portage salarial ne se contentent pas de simplifier la gestion administrative. Elles jouent également un rôle clé dans le développement professionnel. En effet, ces sociétés offrent également des formations continues, permettant aux professionnels d’être informés des nouveautés dans leur secteur ou d’élargir leurs compétences. Ces formations touchent une variété de domaines, du volet technique au management en passant par la communication. En outre, le portage salarial facilite l’accès à un réseau professionnel étendu, favorisant les échanges, les collaborations et la création d’opportunités d’affaires.

En plus des formations, le portage salarial ouvre l’accès à un vaste réseau professionnel. Les entreprises de portage organisent régulièrement des rencontres, des ateliers et des événements qui réunissent divers professionnels de différents domaines. Participer à ces événements peut être extrêmement bénéfique, car cela permet non seulement de rencontrer des pairs avec qui échanger des idées et des expériences, mais aussi de trouver des opportunités d’affaires et de collaboration.