L’animation 3D est une technologie qui a gagné de nombreux secteurs d’activité, celui du marketing y compris. Elle représente aujourd’hui une solution à part entière que peuvent exploiter les sociétés pour booster leur business et leur visibilité. Au-delà de l’esthétique qui la caractérise, l’animation 3D contribue à renforcer le volet commercial. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’animation créative 3D et ses avantages pour le marketing.

Qu’est-ce que l’animation 3D et comment fonctionne-t-elle ?

L’animation 3D désigne le fait de créer une illusion de mouvements en manipulant des objets et personnages placés dans un environnement 3D. Les objets et personnages en question sont inspirés de modèles, conçus à partir de solutions de modélisation 3D ceci dans un environnement numérique. Le réalisme du rendu final est un élément important en animation 3D. Il est par conséquent nécessaire que les objets et personnages 3D utilisés soient le plus réalistes possible. La régularité des mouvements des objets est notamment une donnée essentielle. C’est justement la raison pour laquelle le savoir-faire d’un studio d’animation 3D est nécessaire pour analyser les principes de base du mouvement et perfectionner les animations. Pour ce qui est du fonctionnement de l’animation 3D, il se résume à différentes étapes :

la phase initiale qui se caractérise par la création d’une image fixe,

la phase de modélisation pour représenter l’image en 3D et identifier les textures des objets et espaces associés,

l’étape d’animation réalisée par les logiciels 3D qui créent le mouvement et animent l’objet.

Pour présenter votre produit ou votre concept sous tous ses aspects de manière créative et moderne, faire appel à un studio d’animation 3D est la meilleure solution.

Les avantages de l’utilisation de l’animation 3D dans votre marketing

Si de plus en plus de marques intègrent l’animation 3D à leur marketing, c’est bien parce que cette technologie en vaut la peine. En misant sur l’esthétique des rendus, l’animation créative 3D est génératrice de clients. Elle aide en effet à convertir des leads qui ont été séduits par la présentation 3D d’un produit. Pour preuve, 88 % des professionnels du marketing estiment que les vidéos 3D contribuent à générer et convertir plus de leads dans le cadre de leurs campagnes.

L’animation créative 3D valorise les produits et met en exergue leurs principaux atouts, cela sous toutes les coutures. La création animée 3D dépasse les limites de la photo traditionnelle et offre un rendu hyper réaliste de vos produits. Les rendus en animation 3D peuvent de surcroît être optimisés selon les impératifs de votre projet. D’un point de vue commercial, c’est une avancée notable, sachant combien le visuel influence la décision d’achat des consommateurs.

Concrètement, l’animation 3D vise à captiver émotionnellement l’attention de plusieurs cibles, en diversifiant les univers de présentation des produits. Avec un studio 3D compétent, vous pouvez même personnaliser l’animation et captiver la cible avec les effets spéciaux. En misant sur l’originalité, cette technologie, vous aide à relooker vos campagnes pour les adapter aux événements et périodes de l’année. L’animation créative 3D aide en outre à :

évaluer objectivement un produit et en améliorer la pertinence avant la mise sur le marché,

organiser et réussir un lancement si elle est associée au teasing,

optimiser vos campagnes marketing avec un budget maîtrisé, puisque l’animation 3D est accessible en termes de coût.

L’animation 3D a ainsi le mérite de toucher une audience large, atteignant l’un des objectifs principaux d’une campagne publicitaire marketing.

Les différents types d’animation 3D

Pour faire de l’animation 3D et proposer une expérience réaliste et unique à vos cibles, vous avez plusieurs possibilités. Cela dépend de l’objectif que vous visez, puisque les animations 3D peuvent être utilisées de différentes manières. Vous pouvez par exemple utiliser le spot publicitaire 3D pour vos messages commerciaux, vos messages on-site ou sur display.

Si vous recherchez en revanche une animation 3D qui puisse s’adapter sur mesure à tous les écrans, il faudrait penser à l’animation 3D pour la télévision et le cinéma. Quant à l’animation 3D sur site, elle se prête à la communication en ligne, pour mettre en valeur votre site marchand ou vitrine et y générer du trafic. L’animation 3D avec effets spéciaux a quant à elle un champ d’application plus large.

Comment choisir le studio d’animation 3D adapté à vos besoins ?

Faire appel à un studio 3D dont le savoir-faire est essentiel pour réussir vos projets d’animation 3D est un gage de succès pour vos campagnes. Pour bénéficier de ce savoir-faire, il faut bien choisir le professionnel, en tenant compte de sa réputation. En ce sens, effectuez des recherches sur internet, en géolocalisant selon votre position par exemple. Visitez le site de la société d’animation 3D, parcourez ses réalisations.

Vous aurez alors une idée de son expérience. Au besoin, demandez-lui un portfolio indépendant de ce qui est proposé sur son site web. Au cours de vos échanges, attardez-vous sur les qualités humaines de votre interlocuteur. Assurez-vous aussi que la société soit polyvalente et travaille avec les clients de divers secteurs d’activité. Les tarifs pratiqués par le studio seront également déterminants.