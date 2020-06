En tant que propriétaire d’un bâtiment ou d’un patrimoine privé, il est important de relever un certain nombre d’informations à propos du bien en question. L’utilisation d’outils performants et innovants, comme les capteurs LiDAR, s’avère être la meilleure solution pour ce faire. Les professionnels comme les particuliers peuvent se servir de cette technologie pour réaliser des plans de très haute précision.

À quoi sert un capteur LiDAR ?

Tout d’abord, il s’agit de l’acronyme de Light Detection And Ranging. Concrètement, le LiDAR correspond à un sondage par laser. Il recueille des données sur un paramètre physique, comme la température, l’humidité, la distance et le poids. Il utilise un faisceau laser pour l’analyse, la détection et le suivi de l’obstacle visé. On peut s’en servir pour cartographier soi-même son entreprise ou son bien au centimètre près. Cet outil émet une lumière qui se dirige ensuite vers sa cible. Étant donné que la vitesse de la lumière présente une valeur constante, le système est en mesure de calculer la distance qui le sépare de la cible.

Associé à la technologie SLAM, ce dispositif va récupérer des milliers d’informations relatives à l’environnement du site client, par exemple. Ainsi, il sera plus facile de déduire leur position en temps réel, et ce, avec grande précision. Le système ne requiert aucune infrastructure additionnelle à l’environnement des clients. Et donc, on n’aura pas besoin d’un réflecteur, d’un câble, d’une bande magnétique au sol, etc. On peut citer trois types de LiDAR, à savoir 1D, 2D et 3D. Ces trois systèmes fonctionnent de la même façon. La seule différence réside dans le nombre de dimensions exploitées.

Quels sont les avantages de l’utilisation de ce type de système ?

Cet outil révolutionnaire permet de réaliser des cartographies dynamiques. Il est également performant pour acquérir une grande quantité d’informations sur les surfaces. Les utilisateurs obtiendront ainsi des données permettant de simplifier la production de tous les types de plans, mais pas que. Ce système constitue de même une meilleure alternative à l’usage du logiciel de cartographie SIG ou Système d’Information Géographique. Pour info, ce dernier est employé pour mettre en relation des données spatiales géoréférencées avec des données alphanumériques. L’objectif consiste à créer des cartes et des analyses spatiales. Les informations produites par le LiDAR, quant à elles, sont exportables et sauvegardées sur le Cloud.

De cette manière, les utilisateurs auront accès aux données à tout moment. Pour profiter des avantages de ce matériel de haute technologie, il est grand temps de recourir à des entreprises spécialisées dans les techniques topographiques. Des prestataires proposent la location d’un tel outil dans un sac à dos pour un transport facile. Il est généralement équipé de cinq caméras offrant une vue à 360°. Il accompagne les consommateurs dans leurs projets de numérisation 3D et de modélisation. En ce qui concerne le tarif de location de l’équipement, tout dépendra des besoins et du budget de chacun. Certains prestataires proposent des prix à partir de 1500 euros par jour, et de 5000 euros par semaine. Il est même possible de profiter de coûts régressifs en fonction de la durée de location.