Trouver un excellent nouveau jeu est l’une des tâches les plus frustrantes à faire. En effet, il n’est pas facile de choisir un nouveau jeu quand on sait qu’il y a des milliers de titres qui sortent chaque année que cela soit sur console, pc ou mobile. De très bons jeux qui méritent de l’attention sont souvent perdus au milieu des différentes sorties. Si vous vous demandez comment faire pour trouver de bons nouveaux jeux pour vous distraire, vous êtes au bon endroit.

Jouer à la version démo des jeux

Si vous avez déjà une liste de jeux auxquels vous avez envie de jouer, mais que vous n’avez pas assez de sous pour tous les acheter ; ou tout simplement vous ne voulez pas regretter votre dépense, il serait préférable de jouer à la version démo si le jeu en possède. En effet, certains producteurs de jeux vidéo permettent aux fans de jouer à la version démo de leur jeu afin de savoir à quoi s’en tenir. C’est tout comme si vous étiez sur un casino en ligne et que vous bénéficiez de free spins sans dépôt. Les free spins sont toujours la meilleure option pour essayer gratuitement un jeu de machine avant d’y mettre de l’argent réel. Les free spins sans dépôt sont donc semblables aux démos de jeu. En jouant la démo du jeu, vous saurez si vous avez envie de le posséder ou pas.

Faire des recherches sur YouTube

YouTube est une plateforme sur laquelle vous trouverez des millions de vidéos relatives au thème que vous cherchez. Vous y trouverez des comptes de gamer, mais aussi de plateformes populaires comme IGN, Watchmojo et bien d’autres qui tiennent au courant des nouvelles et dernières sorties concernant les jeux vidéo. Vous pouvez donc fouiller ces comptes et espérer tomber sur une pépite.

Si toutefois, vous avez déjà une idée du genre de jeu auquel vous voulez jouer, vous pouvez faire une recherche par genre en tapant les mots clés dans la barre de recherche de YouTube. Par exemple si vous êtes un fan des jeux vidéo possédant de beaux graphismes et un monde magnifique, il suffit de taper les mots clés correspondant dans la barre et vous aurez plusieurs résultats. En partant du même principe, vous pouvez procéder à une recherche beaucoup plus élargie afin de découvrir plein de nouveaux jeux.

Utiliser un moteur de recherche

C’est la solution la plus évidente ! En effet, que ce soit pour trouver une recette de cuisine ou les nouveaux jeux populaires disponibles ou qui sortiront sur la console de votre choix, un moteur de recherche est souvent le meilleur endroit pour commencer. Il existe plusieurs moteurs de recherche tels que Google, Bing, Qwant, DuckDuckgo et bien d’autres sur lesquels vous pourrez débuter vos recherches. Bien que la plupart des jeux que vous aurez comme résultats seront sûrement des jeux que vous connaissez, vous trouverez quand même certains jeux inconnus qui à coup sûr vous intéresseront.

Visiter les sites de jeux vidéo

Il existe plusieurs plateformes de jeux en ligne. Sur ces dernières, vous aurez l’occasion de découvrir de nouveaux jeux, mais aussi les avis et les notes des créateurs du site, mais également de certains visiteurs. En voici quelques-uns :

Metacritic

Au-delà de son rôle d’agrégateur de critiques, Metacritic est aussi une plateforme qui renseigne sur les jeux. Il répertorie les nouveaux jeux ainsi que les futures sorties et les classe par genre. Une liste des nouveaux titres est également accessible sur le site avec les notes données par la plateforme.

ActuGaming.net

ActuGaming est un site de jeux créé en 2014 qui permet aux gamers d’avoir accès à des résumés, des tests et des news sur les jeux vidéo. Des guides et astuces sont également disponibles sur la plateforme. Sur ActuGaming.net, vous aurez également accès à des aperçus de nouveaux jeux en avance. Cela vous permettra donc de savoir ce qui pourrait vous intéresser.

JV

JV est un site qui assez populaire qui ne se consacre pas qu’aux jeux vidéo. Sur la plateforme, vous trouverez des news par rapport aux films, à la musique et à bien d’autres sujets. Cependant, grâce à son forum et à sa page consacrée aux nouvelles sorties, vous aurez toute l’information dont vous avez besoin

Gameklult.com

Gamekult est un site qui se focalise sur le monde des jeux vidéo. C’est une plateforme fiable qui propose énormément de contenus. En plus des tests, des news sur les dernières sorties sont disponibles sur le site. Vous pourrez donc vous faire une idée des dernières tendances et accéder au forum afin d’avoir les avis d’autres fans de jeux comme vous.

Gameblog.fr

Gameblog est un site de jeux vidéo qui met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin. En effet, la plateforme vous donne accès à une liste de nouveaux jeux, mais également à leurs critiques. Vous pourrez aussi visionner des tests de jeux vidéo exclusifs et même écouter des podcasts. La session forum est aussi disponible afin de discuter avec d’autres gamers pour avoir leurs avis.

Gamewave.fr

Gamewave est un site en ligne centré sur les jeux et qui propose des critiques, des articles, des présentations de nouveaux jeux, etc. Sur cette plateforme, vous trouverez les nouveaux jeux, mais également les avis d’autres joueurs comme vous.

Fouiller la section « nouveauté » de votre store

Que ce soit sur mobile, console, ou pc, chaque appareil possède un store qui dispose de sections comme « nouveautés » et « À venir ». Vous pourrez donc chercher dans ce genre de sections de nouveaux jeux à essayer selon vos goûts. Ne vous contentez pas que des jeux de la première page. Si vous souhaitez trouver un bon nouveau jeu, il va falloir creuser plus que ça.

Au-delà des conseils donnés plus haut, voici quelques nouveaux jeux à venir ou déjà disponibles qui pourraient vous intéresser :

Rainbow Six Extraction

Sorti le mois passé et produit par Ubisoft, un des studios de jeux les plus populaires au monde, Rainbow Six Extraction est un spin-off du jeu Rainbow Six Siege. C’est un jeu d’action multijoueur où il vous faudra travailler avec votre team afin d’affronter des extraterrestres parasites du nom de Archéens.

Pokemon Legends: Arceus

Sorti tout récemment, Pokemon Légends : Arceus est un jeu complètement différent des autres jeux Pokemon. Préquelle de la série principale, Pokemon Légends : Arceus transporte les joueurs dans une ancienne version de la région de Shinnoh, où ils sont chargés de capturer avec des pokedex, les pokemon qui errent librement dans la nature.

Sans le système de chef de gymnase et celui des badges, ce titre se concentre beaucoup plus sur la capture de Pokémon que sur les affrontements. Même si les avis divergent sur ce jeu, il est l’un des meilleurs titres sortis sur la Switch.

Dying Light 2

Sorti le 4 février, Dying Light 2 se déroule 20 ans après le premier opus. Ici, nous suivons les aventures d’Aiden Caldwell, un survivant infecté qui tente de découvrir certains secrets de son passé tout en étant à la recherche de sa sœur dans un monde apocalyptique où les gouvernements n’existent plus. Les recherches de notre protagoniste le conduisent à la dernière colonie humaine : The City. C’est là qu’en tant que joueur vous déciderez si Aiden devra se concentrer sur ses propres objectifs ou plutôt aider les survivants restants en reconstruisant la colonie. Dying Light 2 est un jeu de choix. Chaque décision prise aura une conséquence qui affectera l’histoire du jeu, mais aussi le monde qui vous entoure. C’est un jeu parfait pour les fans du genre survival horror.

Horizon Forbidden West

Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la sortie du jeu Horizon Forbidden West. C’est la suite du jeu populaire Horizon Zero Dawn qui a marqué la PS4 par son époustouflant graphisme et son monde où futur et passé ce côtoient. Dans cette suite, nous retrouvons notre héroïne Aloy pour explorer l’Ouest américain post-apocalyptique. Horizo​​​n Forbidden West utilise les mêmes fondations que son prédécesseur en y ajoutant de nouvelles machines à combattre, de nouveaux décors magnifiques ainsi que de nouveaux personnages. C’est définitivement l’un des jeux de l’année.

Forspoken

Ce jeu de rôle de Square Enix, anciennement connu sous le nom de « Project Athia », a suscité l’intérêt de plusieurs fans lorsqu’il a été révélé lors de la présentation des jeux PS5 en 2020. Dans Forspoken, nous suivons les aventures de Frey Holland, une jeune New-Yorkaise qui devra utiliser ses nouveaux pouvoirs magiques afin de survivre à Athia, un autre monde où elle a été téléportée. Il y a encore beaucoup de choses encore inconnues sur Forspoken, mais c’est décidément un jeu pour les fans de fantasy.

Sifu

Sorti il y a deux jours, Sifu est un des rares jeux d’action-aventure de kung-fu produite par le studio Sloclap. Dans Sifu, nous incarnons un jeu apprenti qui doit venger sa famille tuée par des assassins. La particularité de Sifu est le fait que chaque fois que notre héros perd la vie, il ressuscite grâce à un pendentif magique. Le souci ici est qu’à chaque résurrection, notre protagoniste vieillit. Un jeu qui promet !