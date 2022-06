Quelles sont les meilleures caractéristiques que vous attendez du téléphone honor Magic 4 Lite ? Les performances de jeu, l’autonomie de la batterie, l’appareil photo ou autre ? Eh bien, en gardant tous ces facteurs à l’esprit, vous pouvez prendre votre nouvel téléphone.

Suivez alors les instructions de cet article, pour être un heureux bénéficiaire de ce nouveau magnifique téléphone. Veuillez continuer à lire !

Performance du téléphone honor Magic 4 Lite

Basé sur Android 11 et un nouveau système d’exploitation interface utilisateur magique 4.2 (Magic UI 4.2) innovant, le téléphone honor Magic 4 Lite est celui que vous attendez. Il détient des processeurs octa-core et est suffisamment puissant pour gérer les tâches les plus exigeantes avec facilité. De même, le GPU Adreno 619 fait passer votre expérience de jeu au niveau supérieur.

Vous aurez ainsi, des visuels 3D qui sembleront réels. Avec jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, vous pouvez stocker tous vos jeux, photos et musiques préférés sans vous soucier de l’espace disponible. C’est tout ce dont vous avez besoin dans un téléphone !

Qualité de la caméra

Le Honor Magic 4 Lite est l’un des derniers cris en matière de technologie de smartphone. En effet, il comporte un système à triple caméra de type 48MP (caméra principale) et deux cameras de type 2MP (caméra macro et capteur de profondeur). Grâce à ces éléments, il peut capturer des photos et prend des vidéos de qualité. L’unique appareil photo secondaire de 16MP est équipé d’un objectif grand angle pour capturer plus de paysages et de sujets en une seule prise. De plus, vous pouvez utiliser la caméra frontale de haute qualité pour diffuser des chats vidéo en direct.

Connectivité

Nous vivons dans un monde dépendant. Parfois, on peut avoir envie de brancher son appareil au mur ou à l’ordinateur pour le recharger. Mais avec le téléphone honor Magic 4 Lite, vous n’avez qu’à choisir entre la charge de votre téléphone et celle de votre écouteur grâce aux ports USB Type-C 2.0. Car il est réversible et permet la connexion d’un appareil dans n’importe quelle direction.

Ce téléphone est également très rapide grâce au WiFi 802.11a/b/g/ n/ac, au Bluetooth 5.1. Branchez donc tout ce dont vous avez besoin et profitez à nouveau pleinement de votre vie !

Qualité de l’écran

Le téléphone honor Magic 4 Lite est un appareil élégant et raffiné qui offre une expérience visuelle immersive. Avec son écran de 6,81 pouces, et son rapport écran/châssis allant jusqu’à 94%, cet appareil prend en charge plusieurs millions de couleurs. Grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz et sa fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz, vous vivrez une expérience visuelle en douceur. Enfin, la forme de l’écran de l’appareil offre un affichage tout écran avec une résolution de 1080 x 2388 pixels.

Téléphone honor Magic 4 Lite : autonomie de la batterie

Grâce à sa batterie de 4800 mAhet à son efficacité énergétique, honor magic 4 lite dispose d’une autonomie supérieure à une journée d’utilisation normale. De plus, bien que sa batterie ne soit pas si volumineuse, elle possède un chargeur extrêmement performant. Il peut ainsi passer de 0 à 100% de charge en près de 40 minutes, ce que quasiment tous ses concurrents ne proposent pas. C’est pourquoi il se distingue !

Conclusion

Le Magic 4 Lite de Honor demeure trop classique en termes de présentation. Le segment milieu de gamme du marché est le plus concurrentiel alors ce smartphone peut à merveille s’imposer. De plus avec son autonomie et sa charge ultra rapide cela, lui permet de remporter des points par rapport à ses concurrents. Nous pouvons donc vous recommander le choix de ce téléphone de milieu de gamme.