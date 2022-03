Dans cet article, nous allons nous intéresser à la cryptomonnaie Bitcoin. Avec l’essor des alt-coins, beaucoup d’investisseurs ont perdu de l’intérêt pour cette cryptomonnaie qui était pourtant la toute première cryptomonnaie jamais créée.

Certains investisseurs perçoivent déjà le bitcoin comme dépassé

Certains considèrent le bitcoin comme dépassé par rapport aux alt-coins comme l’Ethereum qui propose un écosystème de finance décentralisée (DeFi) et d’applications décentralisées (dApps). C’est aussi le protocole de fonctionnement de la blockchain de Bitcoin, via le système de Proof Of Work qui est souvent critiqué. Ce système est beaucoup moins efficace, rapide et économique que des systèmes plus récents comme le système par Proof Of Stake. Il est aussi beaucoup plus polluant et est donc très souvent critiqué pour des raisons écologiques. Malgré le fait que les cryptomonnaies soient un secteur encore jeune, le bitcoin ayant été créé en 2009, certains commencent déjà à considérer le bitcoin comme un peu dépassé par rapport aux nouvelles cryptomonnaies qui ont maintenant émergées.

Des investisseurs ou spéculateurs nouveaux sur le marché ne voient pas beaucoup d’intérêt à s’intéresser au Bitcoin, à sa technologie et à ses fondements. Cependant, nous allons dans cet article expliquer pourquoi il est toujours intéressant et important de s’intéresser au Bitcoin.

Le bitcoin possède des fondamentaux donc beaucoup se sont inspirés et s’inspirent toujours

Aujourd’hui il y a énormément de cryptomonnaies et ces cryptomonnaies commencent à montrer une réelle utilité. Cela a pour conséquence que les gens s’intéressent plus souvent à l’utilité de ces cryptomonnaies qu’à leurs fondamentaux. Il y a une approche parfois trop superficielle des cryptomonnaies et du fonctionnement de la blockchain surtout chez les nouveaux investisseurs.

Il est important de rappeler que Bitcoin fut la première blockchain qui a permis à des personnes de réaliser des transactions sans devoir rémunérer un intermédiaire. Ce fut la naissance de la décentralisation dans la finance et ce concept de décentralisation est toujours un sujet fondamental dans le fonctionnement de toutes les blockchains. C’est aussi avec la blockchain Bitcoin qu’a été mis en avant l’idée de transparence. Le réseau Bitcoin est depuis le départ un réseau transparent, dont les transactions sont consultables par tous. Tout le monde peut vérifier les transactions, voir qui les a validés. Toutes les informations sur les acteurs présents sur le réseau (principaux propriétaires de la cryptomonnaie, etc.) sont transparentes. C’est la transparence du réseau qui permet de s’assurer que la blockchain est bien décentralisée et qu’elle fonctionne en effet via le protocole de validation par les mineurs. Sans cette transparence, il serait impossible de vérifier que ces transactions ne sont pas validées par un seul intermédiaire central.

La décentralisation et la transparence sont des fondamentaux du fonctionnement de la blockchain et il ne faut surtout pas les oublier au risque de lui faire perdre sa nature et son intérêt. C’est pourquoi il est primordial de toujours se référer à ces concepts clés qui étaient déjà présents dans la blockchain Bitcoin.

Le bitcoin est intéressant car il ne connaît pas la même inflation que les monnaies fiats

Un autre point qui donne beaucoup d’intérêt au Bitcoin aujourd’hui, c’est le fait qu’il ait été décidé depuis le départ qu’il y aurait une limite de création de 21 millions de bitcoins. C’est très important surtout dans cette période ou énormément d’argent a été imprimé par la banque centrale européenne, mais aussi par la banque centrale des États-Unis et de beaucoup d’autres pays dans le monde. L’inflation est très importante et la hausse des prix se fait sentir notamment en France. Chiffres impressionnants, aux Etats-Unis, plus de 50 % des dollars en circulation ont été imprimés dans les 6 derniers mois. L’inflation s’élève à 7 %. Cela signifie que si vous aviez des dollars sur un compte bancaire, ces derniers ont perdu 7 % de leur valeur en un an. Cette baisse de valeur de l’épargne a poussé une grande quantité de particuliers et même d’entreprises à chercher à investir dans des actifs dont la valeur ne se dévalue pas. Étant donné qu’il sera impossible d’en créer de nouveaux, le bitcoin pourrait faire partie de ces actifs. Personne ne peut décider d’imprimer des nouveaux bitcoins.

Le fait d’avoir limité la création de nouveaux bitcoins a inspiré d’autres cryptomonnaies dans leur fonctionnement. La limite du nombre de tokens qu’il sera possible de créer sur une blockchain est un paramètre important qu’il faut prendre en compte avant d’investir. Certaines blockchains développent aujourd’hui des stratégies plus complexes pour contrôler leur création de monnaie, il existe une stratégie appelée le « burning » qui consiste à brûler des tokens afin d’augmenter la rareté de ceux qui sont en circulation et faire grimper leur valeur mécaniquement. C’est par exemple le cas de la Binance Smart Chain avec sa cryptomonnaie le BNB.

Connaître toutes ces caractéristiques fondatrices du bitcoin peut permettre d’anticiper les tendances à venir. Aujourd’hui la tendance est à la scalabilité, toutes les blockchains cherchent à être plus rapides et plus efficaces que les autres. Cependant, aucune d’entre elles n’est aussi sécurisée que le bitcoin. Une fois qu’une scalabilité suffisante pour répondre largement aux attentes du marché sera atteinte, on peut s’attendre à ce que les différents projets s’inspirent encore de bitcoin pour ce qui concerne la sécurité.