Les entreprises d’e-commerce sont désormais à la recherche de solutions qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs très rapidement en augmentant leur notoriété et en leur permettant d’avoir le plus de reconversions de clients potentiels. Pour cela, Sylius pour le e-commerce, par ses fonctionnalités accessibles, rapides et efficaces, se positionne comme l’un des meilleurs développeurs capables de réponde aux besoins des agences web pour le e-commerce.

Pourquoi Sylius ?

Toute agence web a pur première préoccupation la satisfaction de sa clientèle. Aujourd’hui, les exigences du web ne sont plus les mêmes qu’il y a 10 années. Les entreprises d’e-commerce sont à la recherche de solutions qui leur favorisent un flux maximal vers leurs boutiques en ligne. Pour les concepteurs tels que l’agence web Monsieur Biz, Expert en Sylius et Magneto, il s’agit de faire un choix de plateforme qui propose des fonctionnalités et des techniques de développement adéquats. L’excellence technique ainsi que la qualité de fabrication que propose une agence sont des facteurs qui vont contribuer au succès de ses clients.

Pour une agence web, il s’agira donc de trouver un outil qui lui permette de se concentrer sur l’essentiel en lui proposant une interface de travail intuitive, rapide et pas trop exigeante. Et l’on peut affirmer que ces facteurs sont réunis chez la plateforme Sylius basé sur Symfony. Sympony est un Framework de développement d’application PHP reconnu sur le plan mondial. Sylius pour le e-commerce, c’est un ensemble de fonctionnalités personnalisées qui vous permettent de positionner la boutique de vos clients parmi les géants de marketing. Contrairement à d’autres CMS qui utilisent des milliers de bibliothèques et alourdissent les sites web, Sylius vous permet de n’utiliser que le code nécessaire ainsi que les fonctionnalités dont l’entreprise a besoin uniquement. Aussi, elle permet aux développeurs de bénéficier d’une solution élégante ne leur indiquant que l’essentiel.

Sylius, une solution de plus en plus adoptée par les agences web

Sylius pour le e-commerce, c’est actuellement plus de 9 500 000 téléchargements et plus de 550 contributeurs. Cette plateforme ne cesse de s’imposer dans le monde de l’e-commerce avec plus de 1000 installations par jour. Et ce n’est pas sans raison. Contrairement aux CMS classiques qui offrent des solutions tout-en-un, Sylius basé sur Symfony se démarque en vous proposant de n’utiliser que qui est indispensable pour l’entreprise. Sylius se veut une plateforme qui garantit un code de qualité avec haute couverture des tests. En sus, elle est basée sur un Framework qui est en constante évolution.

En clair, vous avez la possibilité de mettre en place, pour un e-commerce des solutions sur-mesure de manière très rapide. En sus, le fait que son architecture est segmentée vous permet de n’utiliser que les bundles dont vous avez besoin. Ce qui vous permet de faire également des économies. Si vous êtes à la quête d’une plateforme proposant un système facile intégrer et accessible, c’est sans doute l’option vers laquelle vous devriez vous tourner.

Une large communauté présente

Sylius pour le e-commerce, c’est aussi une très grande communauté, le Sylius Slack, très présente sur le net. Les membres sont très ouverts et disposés à vous proposer un accompagnement pour toutes les éventuelles complications que vous pourriez rencontrer. Le Sylius Core est présente pour vous aider dans n’importe quelle situation compliquée. La communauté est composée du Sylius Core, de plus de 2600 développeurs, de chefs d’entreprises et d’e-commerçants qui participent quotidiennement au développement de la plateforme afin de proposer le meilleur en matière de commerce en ligne. Le Sylius Slack est en effet actuellement composé de plus de 3000 membres. Chaque jour, des sujets différents sont discutés et les nouveautés sont annoncées instantanément.