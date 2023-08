De nos jours, il existe de nombreux outils en ligne pour créer le design d’un CV. La rédaction d’un CV est une étape cruciale dans votre recherche d’emploi. Il joue en quelque sorte le rôle de carte de visite professionnelle et doit pouvoir refléter votre parcours de manière optimale, ainsi que vos compétences et vos réalisations de manière claire et convaincante.

Cependant, il ne suffit pas d’avoir une jolie présentation pour convaincre un employeur. Il est facile de faire des erreurs qui pourraient nuire à vos chances d’obtenir le poste que vous convoitez. Dans cet article, nous allons passer en revue les erreurs les plus courantes à éviter lors de la création de votre CV, afin que vous puissiez maximiser vos opportunités professionnelles.

Une mauvaise mise en page

Votre recruteur voit d’abord la mise en forme d’un CV avant de le lire. Un CV mal formaté et désorganisé peut donner une mauvaise première impression aux recruteurs. Assurez-vous de maintenir une mise en page cohérente tout au long de votre CV. Utilisez des polices professionnelles et faciles à lire.

Il en existe des centaines d’exemple cv, proposés par Adobe notamment, qui vous aideront à gagner beaucoup de temps, mais vous donneront aussi de l’inspiration.

Selon votre champ d’expertise, ces codes de présentation de CV peuvent légèrement différer, renseignez-vous au préalable. Par exemple, on attendra de la part d’un CV de graphiste une présentation particulièrement soignée et originale. Celle d’un ingénieur en agronomie se devra d’être plus sobre et conformiste. Il existe de nombreux sites sur lesquels vous trouverez un exemple de CV pour vous guider.

Comme nous l’avons déjà mentionné dans l’un de nos articles précédents, la lecture d’un CV se doit d’être le plus fluide possible.

Quel que soit le type de travail pour lequel vous postulez, l’objectif final est de rendre votre CV clair, propre et professionnel. Grâce au modèles de CV pré-remplis, vous ne pourrez plus faire fausse route.

Un CV trop long

Peu importe votre nombre d’années d’expérience, votre CV doit être court. Votre CV ne doit jamais faire plus d’une ou deux pages grand maximum. Lorsque vous rédigez votre CV, gardez à l’esprit que les recruteurs reçoivent souvent un grand nombre de candidatures. Ils n’ont que très peu de temps pour lire votre document. Soyez concis et allez à l’essentiel.

Oublier de personnaliser le CV

Une erreur fréquente est d’envoyer le même CV pour toutes les candidatures. Tout l’enjeu du CV est de retenir l’attention de l’employeur avec le moins d’informations possible. Vous pouvez bien sûr utiliser une même base pour vos CV, mais faites en sorte de les personnaliser selon les exigences du poste demandé. Mettez en évidence les bonnes informations et compétences pour le rôle que vous visez, en analysant minutieusement la description du poste.

Utiliser un langage trop vague ou trop spécialisé

Cette erreur suit la précédente : évitez d’utiliser un langage vague et générique dans votre CV. Utilisez des chiffres et des données tangibles pour illustrer l’impact de votre travail. L’usage d’un langage précis vous démarquera des autres candidats, et montrera que vous avez réellement pris le temps de créer votre CV. Cela rendra votre CV plus crédible et convaincant lors de votre potentielle interview.

À l’inverse, bien que vous puissiez avoir des compétences techniques impressionnantes, n’oubliez pas que les recruteurs peuvent ne pas être familiers avec tous les termes spécialisés de votre domaine. Utilisez des mots simples à comprendre.

Omettre des informations pertinentes

Parfois, on a beau avoir le profil parfait, on ne sait pas se mettre en avant. Il est essentiel de fournir les informations que vous jugez les plus pertinentes pour le poste. N’oubliez pas d’inclure vos réalisations significatives et les certifications pertinentes. Il serait dommage de rater une précieuse opportunité professionnelle par un simple oubli.

Mentir ou exagérer

De nombreuses personnes sont très tentés de mentir sur leur CV. Les recruteurs sont généralement bien formés pour repérer les mensonges et les exagérations. Soyez honnête et authentique dans votre CV. Mettez en valeur vos compétences réelles et prouvez-les lors des entretiens. Il n’y a pas d’intérêt à mentir pour se retrouver incapable de développer son mensonge en entretien.

Ne pas faire de relecture

La relecture de votre CV est essentielle. Effectuez-la à tête reposée, si possible le jour suivant de la rédaction. Une erreur typographique ou une faute d’orthographe dans votre CV peut faire mauvaise impression auprès des recruteurs et donner l’impression que vous manquez de professionnalisme. Prenez le temps de relire attentivement votre CV. Dans l’idéal, demandez à quelqu’un de confiance de le relire également.

Conclusion

La recherche d’emploi est une activité chronophage, pouvant devenir rapidement assez pénible. Avoir un CV hautement performant vous aidera grandement dans la recherche d’emploi. C’est une étape cruciale, qui a le pouvoir d’augmenter vos chances de décrocher l’emploi de vos rêves.

Pour aller plus loin dans la création et finalisation de votre CV, on vous invite à consulter d’autres sites mentionnant les erreurs les plus communes à éviter lors de la création de CV.

On vous conseille de le mettre à jour fréquemment en le comparant à d’autres exemples CV du moment, afin de rester au goût du jour.