Les meilleurs casinos en ligne viennent de s’ouvrir des perspectives immenses sur le marché canadien, grâce au lancement ontarien de son marché légal de l’iGaming et du jeu en ligne, le lundi 4 avril 2022. Dès que les premiers résultats tomberont, en matière de dividendes fiscaux, d’autres provinces vont suivre rapidement le même chemin. L’Ontario bénéficie largement de cette mesure, puisque la taille de sa population en fait le deuxième plus grand marché du continent après New York, par le nombre de marques concurrentes et la taille potentielle des bonus offerts aux consommateurs.

Le jeu d’équipe d’Evolution Gaming avec 888 et LeoVegas

Evolution, leader mondial du jeu avec croupier en direct, vainqueur des Igaming Global Awards de Londres, 2022, a annoncé entrer sur le marché de l’Ontario dès le premier jour de l’ouverture légale aux sociétés privées. L’entreprise entraîne avec elle ses meilleurs partenaires, parmi eux : 888casino d’Itaï Pazner et LeoVegas, de Gustaf Hagman (co-fondateur et PDG) et Robin Ramm-Ericson (co-fondateur).

Un tel trio de stars place la barre très haut, dans la compétition, car il s’agit là de quelques-uns des meilleurs casinos en ligne sur le marché canadien. Leur R&D est constamment en quête d’innovation, mettant en avant les avantages mutuels cumulés pour chacun des partenaires. 888casino est l’une des sociétés de jeux en ligne et des fournisseurs de solutions les plus populaires au monde. Il est entièrement réglementé dans l’État du New Jersey, et adapte, cette fois, un service complet de casino en direct hébergé par Evolution pour les clients de l’Ontario.

A l’heure où s’ouvre le marché des jeux en ligne en Ontario, 888casino a mis de son côté toutes les chances de devenir l’un des meilleurs casinos en ligne au Canada.

Jeux responsables et équitables

Les tables en direct en ligne, déjà proposées ailleurs par 888casino, incluent la roulette américaine (double zéro), la roulette automatisée Slingshot, le blackjack avec paris parallèles et le pari en cours, le poker à trois cartes, le poker Ultimate Texas Hold’ em et le baccarat. Les nouveaux jeux de casino en direct sont disponibles pour les clients sur ordinateur et sur mobile via les applications gratuites de 888casino, disponibles sur Android et iOS.

Itai Pazner (888 Holdings) , souvent récompensé pour son sens du jeu responsable, résume le sens accordé à ce partenariat haut de gamme : « 888 s’est engagé à se développer sur les marchés réglementés et aux États-Unis au cours des dix dernières années. L’ajout d’Evolution’s Live Casino à 888casino, depuis quatre ans, est une excellente opportunité de croissance (au Canada) et nous offrons encore plus de produits divertissants aux clients sur leurs sites 888 préférés. Le Live Casino d’Evolution continue à générer une croissance supplémentaire pour 888.

Le partenariat atténue les risques et maximise les chances

James Stern, directeur du développement commercial et des ventes terrestres d’Evolution, a ajouté : « 888 et Evolution entretiennent une relation fructueuse de longue date. Travailler ensemble de manière rapprochée a déjà permis à 888 d’être le premier à commercialiser (ses produits) dans un certain nombre d’autres juridictions. Nos deux sociétés abordent chaque nouveau marché de façon systématique, afin d’atténuer les risques et de maximiser les chances de réussite. Ce qui se passe en Ontario n’est pas différent. Du point de vue d’Evolution, le moment est venu et nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de 888. »

Autre partenaire privilégié, LeoVegas a remporté la première place dans la catégorie Casino en ligne aux mêmes récompenses à Londres. Ce casino en ligne était déjà le premier opérateur à avoir lancé, en février 2018, une roulette dotée d’un FPG : First Person Gaming (FPG), qui redéfinit les jeux de table RNG (Générateur de Nombres Aléatoires), en combinant le meilleur des deux technologies RNG et Live Casino. En plus d’une restitution et d’une animation 3D supérieures pour une expérience de jeu immersive, chaque jeu FPG dispose d’un bouton « Go LIVE » qui transporte les joueurs directement vers un jeu Evolution Live Casino avec une interface utilisateur et des règles cohérentes dans les jeux FPG et Live. Ces jeux sont disponibles dans toutes les langues prises en charge par Evolution sur ordinateur, tablette et smartphone.

Processus d’innovation partagé

Karolina Pelc , directrice du casino chez LeoVegas, déclare : « Tout comme pour Evolution, l’innovation est au cœur même de l’offre de LeoVegas, et avec FPG, nous sommes, de plusieurs années, en mesure de fournir l’expérience de joueur ultime, sur tous les appareils et sur mobile dès le début de l’expérience ».

En devenant collaboratifs et agiles, en valorisant les participants internes ou externes et en interagissant avec les utilisateurs, ces processus d’innovations permettent d’adapter l’offre aux attentes (coût, qualité et personnalisation) des clients finaux.