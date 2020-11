De plus en plus en vogue, les jeux de casino en ligne sont notamment appréciés parce qu’ils offrent une façon unique de se distraire à tout moment, tout en permettant de gagner un peu d’argent quand on adopte les bonnes stratégies de jeu. Pour peu que vous disposiez d’un ordinateur ou d’un smartphone avec une connexion à Internet, vous avez largement le nécessaire pour vous adonner à vos jeux. Mais comment fonctionnent exactement les jeux de casino en ligne pour être si accessibles ? On vous explique !

A la base, une collaboration entre le casino et des créateurs de jeux

Lorsque vous accédez aux plateformes comme celles du casino en ligne Royal Vegas, vous verrez qu’il y a généralement des centaines de titres auxquels vous pouvez jouer. Qu’il s’agisse de machines à sous, de Blackjack ou encore de jeux de cartes, les jeux sont directement intégrés aux plateformes et rangés par catégories. Les utilisateurs ne sont donc pas redirigés vers des interfaces extérieures. S’il en est ainsi, c’est parce que les plateformes de casino en ligne ont recours à des tiers. De fait, il existe de grandes boîtes qui sont spécialisées dans le développement de jeux de toutes sortes. C’est le cas de Microgaming, Play N Go ou encore BetSoft. Ces sociétés peuvent créer des jeux de casino de façon spontanée, en s’inspirant de la géographie, de l’histoire, de la littérature, du cinéma, ou même des jeux vidéo célèbres. En parallèle, elles peuvent également enclencher le développement d’un ou plusieurs jeux sur demande spécifique d’un casino en ligne. Dans l’un ou l’autre des cas, pour un bon fonctionnement du casino en ligne, et ce, de façon durable, un contrat est passé entre la société qui gère le casino et la société de développement de jeu pour une exploitation des jeux créés.

Une plateforme d’accès mise en place par le casino en ligne

On pourrait considérer le contrat entre le casino et les sociétés de création de jeux comme une base. Ensuite, une fois les jeux créés, ils sont directement intégrés au système de données des casinos en ligne. En clair, le contenu propre à chaque jeu est hébergé sur les serveurs du casino en ligne. C’est d’ailleurs ce qui permet aux utilisateurs de jouer directement depuis la plateforme du casino en ligne, mais encore faudrait-il que ladite plateforme soit accessible ! En ce sens, les casinos en ligne sollicitent des développeurs pour la création de leur site ou de leur application. Dans ce processus de création, les développeurs tiennent évidemment compte des notions de compatibilité, de sorte à mettre en place une application pouvant être utilisée par un maximum de personnes. C’est également à ce niveau que les détails d’organisation visuelle sont pris en compte, de sorte à offrir aux utilisateurs une interface fluide et facile d’utilisation.

On a donc d’une part les jeux, chargés sur les serveurs des casinos, et d’autre part les plateformes, qui contiennent des liaisons vers les contenus des jeux. Il ne reste alors plus à l’utilisateur qu’à se connecter à l’application du casino, qu’il s’agisse d’une application mobile ou d’une application web, et le tour est joué ! Il pourra s’adonner via son téléphone, son ordinateur ou sa smart TV, à ses jeux de casino préférés.