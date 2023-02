Si vous connaissez sûrement les casinos en ligne, saviez-vous qu’il est désormais possible de jouer sur des plates-formes directement via l’utilisation de cryptomonnaies ? Plus rapide, plus sûr et plus confidentiel, ce nouveau mode de divertissement séduit de plus les joueurs de la communauté. C’est pourquoi nous vous proposons ici un petit classement des 6 des meilleurs casinos bitcoin en ligne en 2023.

Lucky Block Casino

Si vous cherchez, l’une des plateformes les plus agréables, les plus riches et les plus sûres du marché des casinos bitcoin en ligne, orientez-vous vers Lucky Block casino. Ici, vous aurez accès à des machines à sous, un casino en direct ou des paris sportifs en live. Absolument tout ce dont vous avez besoin pour vous faire plaisir en toutes circonstances et quelles que soient vos préférences de joueur. Et en plus, vous bénéficierez de 15% de cashback pour toute nouvelle inscription !

Cloudbet

Comme son compère précédemment cité, Cloudbet fait partie du haut du panier des casinos crypto. Peut-être un peu moins complet en termes de possibilités offertes au joueur, il n’en reste pas moins un outil intéressant sûr et rapide. Là encore, on peut jouer aux jeux classiques du casino comme tester sa prescience en pariant sur des événements sportifs. Une valeur sûre.

Metaspins

La technologie crypto offre non seulement plus de sécurité et une meilleure ergonomie au joueur, mais elle permet aussi de diversifier les usages et donc les fonctionnalités. Ainsi Metaspins propose des jeux crypto en Pragmatic Play et Play’n’Go et propose même une expérience de jeu crypto utilisant la technologie web3.

Heatz Casino

Comme tous les meilleurs casino crypto en ligne, Heatz Casino propose moult jeux, de natures diverses, afin de satisfaire tous les profils. Une interface bien conçue assure un confort de jeu optimal et l’actualisation régulière de l’enseigne garantit une expérience perpétuellement renouvelée. Et si on vous dit que chaque jour 500 dollars sont mis en jeu par tirage au sort chaque jour, vous y croyez ?

CoinPlay

Le monde de la crypto attire à lui des individus passionnés par les nouvelles technologies, mais aussi épris de liberté sur le web et grands amateurs de sécurité numérique. Des casinos crypto comme CoinPlay peuvent ainsi leur apporter tout ce dont ils sont friands. Ici, l’accent est en effet mis sur la sécurité et le support client. Jeux en ligne et paris sportifs sont accessibles ici en toute quiétude et vous aurez droit à jusqu’à 40 tours gratuits pour toute première inscription !

Casino BetCoin

Les casinos crypto sont des inventions relativement récentes, qui se doivent donc d’être parfaitement conçues techniquement pour apporter aux joueurs ce qu’ils attendent. Comme tous les autres membres de cette liste, c’est le cas pour Casino BetCoin, qui offre en outre une large gamme de jeux, une interface fluide et des gammes de bonus intéressantes. Surtout, la sécurité y est totalement optimisée, même si on vous conseillera toujours d’utiliser un antivirus et anti malware gratuit pour Android lorsque vous passerez par l’une de ces plateformes.