Le bilan de compétences est une démarche qui permet aux salariés ou aux demandeurs d’emploi de faire le point sur leur carrière et de définir un nouveau projet professionnel. Pourquoi faire un bilan de compétences et quelles sont les différentes étapes pour le faire ?

Qui peut bénéficier d’un bilan de compétences et pourquoi le faire ?

Le bilan de compétences peut être effectué par tous les salariés (secteur public et privé) et les demandeurs d’emploi. S’il s’agit d’un salarié avec un CDD, il devra attester qu’il l’a été pendant au moins 24 mois (consécutifs ou non) durant les 5 dernières années, dont 4 mois au cours des 12 derniers. Quand c’est un CDI, par contre, vous devez attester de 5 ans de salariat (consécutifs ou non), dont 12 mois dans la société dans laquelle vous exercez actuellement.

Le bilan de compétences se déroule en 24 heures réparties sur des séances de 2 ou 3 heures. Il vous permet :

de faire un point sur votre situation professionnelle afin de la débloquer ou de la relancer,

de réfléchir à ce dont vous avez envie pour votre avenir,

de connaître vos forces et vos faiblesses ,

, de découvrir de nouveaux centres d’intérêt,

de prendre le contrôle de votre carrière et d’anticiper son évolution sans la subir.

Le bilan de compétences vous aide également à vous épanouir au travail et à réussir un projet professionnel concret grâce à un plan d’action bien précis.

Les étapes et le déroulement du bilan de compétences

Quel que soit l’organisme que vous choisissez pour vous accompagner dans votre carrière, les étapes du bilan de compétences couvrent obligatoirement trois phases : la phase préliminaire, l’investigation et la conclusion.

La phase préliminaire et la phase d’investigation

La phase préliminaire consiste à analyser vos besoins et à définir dans quelle mesure le bilan de compétences peut vous être utile. Elle consiste aussi à définir conjointement les modalités du déroulement du bilan. De plus, elle permet d’établir la feuille de route de votre encadrement. La phase d’investigation, quant à elle, vous permet soit de construire votre projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives.

La phase de conclusion

La phase de conclusion vous permet de vous approprier les résultats détaillés de l’étape d’investigation. Elle vous aide également à recenser les conditions et moyens qui favorisent la réalisation de vos projets professionnels. De plus, elle vous donne la possibilité de prévoir les principales étapes de vos projets professionnels et de bénéficier si possible d’un entretien de suivi avec votre encadreur. À la fin de cette étape, votre encadreur établit un document de synthèse qu’il vous remet.

Comment choisir votre centre de bilan de compétences ?

Le bilan doit être réalisé par un prestataire extérieur à votre entreprise. Voici quelques critères essentiels qui peuvent vous aider à choisir un centre.

Disponibilité et lieu de l’organisme

Choisissez un organisme qui vous guidera en fonction de votre disponibilité et qui est près de votre lieu de travail ou de votre domicile. Cela vous permettra d’éviter de parcourir une trop longue distance pour vous rendre sur les lieux. Il existe aujourd’hui des centres de bilan de compétences en ligne qui peuvent aussi vous aider. Vous serez ainsi encadré par des professionnels, quel que soit votre lieu d’habitation et en fonction de votre disponibilité.

Habilitation et réputation de l’organisme

Avant de choisir un centre, assurez-vous que celui-ci est certifié Qualiopi. Cette certification garantit la qualité des prestations qu’il propose et vous donne la possibilité de financer votre bilan de compétences à travers votre Compte Personnel de Formation (CPF). La réputation des centres peut également vous aider à choisir. Pour cela, vous pouvez visiter leur site web et consulter les avis laissés par ceux qu’ils ont suivis pour vous faire une idée.

Entretien

Pour bien choisir l’organisme qui vous suivra, sélectionnez 2 ou 3 prestataires avec lesquels vous aurez un entretien. Vous pouvez demander un rendez-vous avec le conseiller qui vous suivra. Cet entretien vous aidera à connaître sa pédagogie, à savoir s’il a une grande ouverture d’esprit et s’il est à l’affût des mouvements du monde du travail et de l’accompagnement professionnel. Cet échange vous aidera aussi à vérifier si le feeling passe bien avec votre encadreur et si vous vous sentez en confiance en sa compagnie. N’hésitez donc pas à lui poser des questions pour vérifier qu’il correspond à vos attentes et à ce dont vous avez besoin.

Comment financer votre bilan de compétences ?

Il existe différents moyens pour financer un bilan de compétences.

Financement par le plan de développement des compétences

Si le bilan est initié par votre employeur, il peut être financé à travers le plan de développement des compétences de votre entreprise. C’est un dispositif qui désigne les actions de formation mises en place par un employeur pour ses collaborateurs. L’employeur paie la formation et les collaborateurs conservent leur rémunération. Lorsque votre employeur vous propose de réaliser un bilan sur vos heures de travail, cela représente en effet une tâche normale de votre contrat.

Financement par votre Compte Personnel de Formation (CPF)

Si la réalisation du bilan de compétences vient de votre initiative, vous pouvez le financer en partie ou entièrement grâce à votre CPF. Vous n’êtes pas tenu d’avertir votre employeur si les séances de formation se déroulent hors des heures de travail. Le CPF est un dispositif mis en place pour chaque personne dès son entrée sur le marché du travail jusqu’à sa retraite. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et il est crédité à hauteur de 500 euros par année de travail. Pour bénéficier de ce financement, il faudra que votre centre de bilan de compétences soit certifié.

Financement par Pôle emploi

Vous avez également la possibilité de recourir à l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) de Pôle emploi pour financer votre formation. Les frais du bilan de compétences peuvent être pris en charge en partie ou entièrement. Cette aide est dédiée aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et aux personnes en accompagnement Contrat de Reclassement Professionnel (CRP).

Pour en bénéficier, il faudra faire valider votre projet de formation par un conseiller Pôle emploi. Pour cela, votre programme de formation doit être cohérent avec le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE). De plus, vous devez faire une demande de devis auprès du centre de bilan de compétences choisi et le transmettre à Pôle emploi pour son traitement. Celui-ci se chargera ensuite de vérifier sa cohérence avec votre projet de formation. À la fin de son étude, il peut accepter ou refuser.