Saviez-vous qu’un logiciel RH vous aide à recruter plus facilement ? On vous explique comment y parvenir avec le logiciel de Bizneo HR !

La crise, le télétravail et la mondialisation ont augmenté les difficultés de recrutement. Pour aider les entreprises, les outils informatiques spécialisés dans les Ressources Humaines ont développé tout un tas de logiciels RH qui facilite tous les processus liés au recrutement, et particulièrement pour la recherche et la rétention de talent.

De nos jours, la majorité des processus et des opérations journalières d’une entreprise sont entièrement informatisés. Les outils chargés de ces tâches sont capables d’automatiser et d’optimiser le travail et tout ceci améliore considérablement les performances des collaborateurs en général.

Qu’est-ce qu’un logiciel RH ?

Un logiciel de gestion RH est un outil de gestion du personnel. Il est conçu pour optimiser et gérer le quotidien des salariés. Ainsi, il améliore les différentes phases de la gestion des ressources humaines : formation, gestion des compétences, gestion du temps de travail, des congés et des absences, etc.

En résumé, il permet de gagner du temps et améliore énormément la rentabilité de l’entreprise.

Aussi, depuis la pandémie liée au Covid, la normalisation du télétravail a compliqué le suivi et le contrôle de toutes ces tâches. Le numérique et le virtuel sont devenus une réalité et les entreprises doivent s’y adapter.

L’importance du logiciel RH

Pendant de nombreuses années, les RH se sont focalisés sur le choix des professionnels en se basant uniquement sur leurs compétences indiquées sur leurs CV. Ces choix ne prenaient jamais en compte la part plus “subjective” du processus de recrutement, à savoir tout ce qui caractérise une personne : son caractère, son attitude, ses réflexes face à des situations précises, ses aptitudes sociales, etc.

Dans ce sens, la technologie aide à gérer plus facilement le capital humain au sein même d’une organisation car le recrutement, l’incorporation, l’adaptation et la gestion d’un collaborateur ont un coût. Des erreurs de sélection peuvent générer une perte non-négligeable à prendre en considération.

Donc, il est clair que les outils RH sont devenus indispensables pour une gestion optimale et correcte de l’entreprise.

Logiciel RH Bizneo, un outil aux multiples facettes

Il existe sur le marché de nombreux outils de ce type et le logiciel RH de Bizneo HR est l’un des meilleurs que l’on trouve actuellement. Il a été développé et pensé pour les grandes, petites et moyennes entreprises.

Entièrement basé sur le cloud, ce logiciel RH est devenu populaire grâce à sa large palette de solutions composée de 3 modules et 12 fonctions :

Gestion des talents : recrutement et sélection, gestion des compétences, questionnaires QVT et gestion de la formation professionnelle.

Gestion du personnel : portail RH, base de données du personnel, organigramme d’entreprise, GED et signature électronique, tableau de bord RH.

Gestion du temps : congés et absences, temps de travail, plannings

Découvrez tous les avantages pour les petites, moyennes et grandes entreprises

Conçu pour tous types de sociétés, le logiciel RH de Bizneo améliore la productivité et la satisfaction générale des salariés, car plusieurs domaines d’activités sont traités automatiquement et de manière ciblée.

Et bien évidemment, ce type de logiciel RH réduit les coûts et les efforts liés à la gestion de l’entreprise. Les tâches du personnel sont alors orientées vers d’autres plus stratégiques.

De même, une amélioration de la communication interne est constatée. Les logiciels Bizneo HR permettent d’enregistrer tous types de demandes de la part des salariés, comme par exemple, les temps de pauses ou les absences. Cela évite les dialogues dits linéaires ou les e-mails inutiles.

Et ce n’est pas tout ! Nous avons constaté qu’il offre de nombreux autres avantages:

Protection des données

De nos jours, la protection des données est devenue primordiale pour les entreprises. C’est pour cela, qu’une équipe de cybersécurité est chargée de renforcer la protection des données.

Avec le logiciel RH, toutes les informations restent protégées et sauvegardées sur le cloud.

Sélection et ciblage des candidats

Le logiciel de recrutement de Bizneo HR permet de diffuser les offres d’emploi sur plus de 200 job boards et 400 universités dans le monde.

Il segmente les candidats en fonction des critères établis. Ainsi, les candidats qui apparaissent sont ceux qui correspondent parfaitement aux profils définis. Ce gain de temps est inestimable pour un département RH.

L’outil permet également d’introduire des “killer questions”. En d’autres termes, il s’agit d’une série de questions qui permettent de filtrer les candidats. Ce type de questions aide à trouver les personnes qui remplissent exactement toutes les conditions requises pour occuper le poste vacant.

Un logiciel RH qui couvre toutes les étapes liées à la gestion des personnes

En effet, on a vérifié que le logiciel RH de Bizneo HR couvre toutes les étapes relatives à la gestion des collaborateurs. Ainsi, il apporte une aide non seulement pendant la phase de recrutement, mais aussi dans l’organisation du personnel et la communication entre les équipes.

À titre d’exemple, le système dispose de la fonction de gestion des équipes qui permet de répartir intelligemment les heures de travail de chaque employé.

De cette façon, les heures travaillées, les changements d’équipe et les affectations peuvent être suivis de près et en temps réel. De même, il peut optimiser la gestion des congés et le contrôle du temps de présence.

Il dispose également d’un logiciel de gestion des compétences qui permet de détecter les éventuels points forts et les points faibles à améliorer.

Cela permet d’agir rapidement, par exemple lorsqu’il est nécessaire de changer les tâches d’une personne en fonction de son expérience dans l’entreprise. D’autre part, une formation peut être proposée pour améliorer les compétences dans les domaines où la personne fait preuve de faiblesse.

Enfin, le logiciel SIRH fournit des rapports détaillés qui permettent aux dirigeants de prendre des décisions. Le traitement automatique de ces informations génère un gain de temps et une réduction des coûts considérables.